Antonov: ABD, İstanbul anlaşmalarındaki sistemsel arızaların sorumluluğundan kaçmak istiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Enflasyon ne zaman düşecek?
09:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:00
58 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:05
58 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
17:01
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
08:05
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
09:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Anadolu'yu renklerle anlattı
10:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
11:05
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230809/antonov-abd-istanbul-anlasmalarindaki-sistemsel-arizalarin-sorumlulugundan-kacmak-istiyor-1074496923.html
Antonov: ABD, İstanbul anlaşmalarındaki sistemsel arızaların sorumluluğundan kaçmak istiyor
Antonov: ABD, İstanbul anlaşmalarındaki sistemsel arızaların sorumluluğundan kaçmak istiyor
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD'nin İstanbul'da imzalanan paket niteliğindeki tahıl anlaşmalarının işleyişinde yaşanan sistemsel arızaların... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T11:40+0300
2023-08-09T11:41+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
tahıl anlaşması
karadeniz tahıl koridoru
ukrayna krizi
ukrayna
müttefik
washington
anatoliy antonov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102990/76/1029907611_0:63:2785:1629_1920x0_80_0_0_78cfd94ad7a7f9e7d762ea547ae3b450.jpg
ABD yönetiminden temsilcilerin tahıl anlaşmasının en kısa sürede yeniden yürürlüğe konması gerektiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "Washington'un Rusya'yı tahıl anlaşmasına dönme konusunda ikna etmeleri için gelişmekte olan ülkelere baskı uygulama girişimleri, gerçekleri çarpıtma amacı taşıyan enformasyon kampanyasının bir parçası" dedi.Antonov, ABD'nin bu tavrıyla 'birbiriyle bağlantılı İstanbul anlaşmalarının işleyişindeki sistemsel arızaların sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını' vurguladı.Karadeniz girişimini yeniden başlatma konusundaki ikna çabalarının tamamen anlamsız olduğunun altını çizen Antonov, "Sorumluluk sahibi olan, en yoksul ülkelerin yükünün hafifletilmesine ilgi duyan Rusya, tahıl anlaşmasını kurtarmak için kapının açık olduğu mesajını en üst düzeyde de olmak üzere birçok kez verdi. ABD ve müttefiklerinin yapması gereken, paket tarım anlaşmalarının uygulanması önündeki engelleri sözde değil, fiiliyatta kaldırmaktır. Buna Rusya'nın tarım ihracatının dünya pazarlarına erişimi önündeki bariyerler de dahil" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230809/rusya-teror-saldirisi-icin-moskovaya-ilerleyen-2-iha-imha-edildi-1074495536.html
rusya
ukrayna
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102990/76/1029907611_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_688195d0e9419b0e6b8fb941904233c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, ukrayna krizi, ukrayna, müttefik, washington, anatoliy antonov
abd, rusya, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, ukrayna krizi, ukrayna, müttefik, washington, anatoliy antonov

Antonov: ABD, İstanbul anlaşmalarındaki sistemsel arızaların sorumluluğundan kaçmak istiyor

11:40 09.08.2023 (güncellendi: 11:41 09.08.2023)
© SputnikAnatoliy Antonov
Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD'nin İstanbul'da imzalanan paket niteliğindeki tahıl anlaşmalarının işleyişinde yaşanan sistemsel arızaların sorumluluğundan kaçmak için enformasyon kampanyası yürüttüğünü belirtti.
ABD yönetiminden temsilcilerin tahıl anlaşmasının en kısa sürede yeniden yürürlüğe konması gerektiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "Washington'un Rusya'yı tahıl anlaşmasına dönme konusunda ikna etmeleri için gelişmekte olan ülkelere baskı uygulama girişimleri, gerçekleri çarpıtma amacı taşıyan enformasyon kampanyasının bir parçası" dedi.

Antonov, ABD'nin bu tavrıyla 'birbiriyle bağlantılı İstanbul anlaşmalarının işleyişindeki sistemsel arızaların sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını' vurguladı.

Karadeniz girişimini yeniden başlatma konusundaki ikna çabalarının tamamen anlamsız olduğunun altını çizen Antonov, "Sorumluluk sahibi olan, en yoksul ülkelerin yükünün hafifletilmesine ilgi duyan Rusya, tahıl anlaşmasını kurtarmak için kapının açık olduğu mesajını en üst düzeyde de olmak üzere birçok kez verdi. ABD ve müttefiklerinin yapması gereken, paket tarım anlaşmalarının uygulanması önündeki engelleri sözde değil, fiiliyatta kaldırmaktır. Buna Rusya'nın tarım ihracatının dünya pazarlarına erişimi önündeki bariyerler de dahil" ifadelerini kullandı.
Lisiçansk'ta çatışmalarda ele geçirilen askeri araç ve silah sergileniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Terör saldırısı için Moskova'ya ilerleyen 2 İHA imha edildi
10:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала