Antonov: ABD, İstanbul anlaşmalarındaki sistemsel arızaların sorumluluğundan kaçmak istiyor
11:40 09.08.2023 (güncellendi: 11:41 09.08.2023)
© SputnikAnatoliy Antonov
© Sputnik
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD'nin İstanbul'da imzalanan paket niteliğindeki tahıl anlaşmalarının işleyişinde yaşanan sistemsel arızaların sorumluluğundan kaçmak için enformasyon kampanyası yürüttüğünü belirtti.
ABD yönetiminden temsilcilerin tahıl anlaşmasının en kısa sürede yeniden yürürlüğe konması gerektiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "Washington'un Rusya'yı tahıl anlaşmasına dönme konusunda ikna etmeleri için gelişmekte olan ülkelere baskı uygulama girişimleri, gerçekleri çarpıtma amacı taşıyan enformasyon kampanyasının bir parçası" dedi.
Antonov, ABD'nin bu tavrıyla 'birbiriyle bağlantılı İstanbul anlaşmalarının işleyişindeki sistemsel arızaların sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını' vurguladı.
Karadeniz girişimini yeniden başlatma konusundaki ikna çabalarının tamamen anlamsız olduğunun altını çizen Antonov, "Sorumluluk sahibi olan, en yoksul ülkelerin yükünün hafifletilmesine ilgi duyan Rusya, tahıl anlaşmasını kurtarmak için kapının açık olduğu mesajını en üst düzeyde de olmak üzere birçok kez verdi. ABD ve müttefiklerinin yapması gereken, paket tarım anlaşmalarının uygulanması önündeki engelleri sözde değil, fiiliyatta kaldırmaktır. Buna Rusya'nın tarım ihracatının dünya pazarlarına erişimi önündeki bariyerler de dahil" ifadelerini kullandı.
Antonov, ABD'nin bu tavrıyla 'birbiriyle bağlantılı İstanbul anlaşmalarının işleyişindeki sistemsel arızaların sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını' vurguladı.
Karadeniz girişimini yeniden başlatma konusundaki ikna çabalarının tamamen anlamsız olduğunun altını çizen Antonov, "Sorumluluk sahibi olan, en yoksul ülkelerin yükünün hafifletilmesine ilgi duyan Rusya, tahıl anlaşmasını kurtarmak için kapının açık olduğu mesajını en üst düzeyde de olmak üzere birçok kez verdi. ABD ve müttefiklerinin yapması gereken, paket tarım anlaşmalarının uygulanması önündeki engelleri sözde değil, fiiliyatta kaldırmaktır. Buna Rusya'nın tarım ihracatının dünya pazarlarına erişimi önündeki bariyerler de dahil" ifadelerini kullandı.