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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230809/rusya-teror-saldirisi-icin-moskovaya-ilerleyen-2-iha-imha-edildi-1074495536.html
Rusya: Terör saldırısı için Moskova'ya ilerleyen 2 İHA imha edildi
Rusya: Terör saldırısı için Moskova'ya ilerleyen 2 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova Bölgesi'nde gece saatlerinde İHA'larla gerçekleştirilen terör saldırısı girişiminin önlendiğini açıkladı. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T10:48+0300
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moskova
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ukrayna krizi
sergey sobyanin
iha
imha
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak, "Bu gece Moskova Bölgesi üzerinde Kiev rejiminin İHA'larla terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. 2 İHA, hava savunma araçları tarafından imha edildi" duyurusunu yaptı. Bakanlık, yaşanan gelişme sonucunda yaralanan ve yıkım olmadığını belirtti.Sobyanin: Moskova'ya ulaşmaya çalışan 2 İHA vurulduMoskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de, başkent Moskova'ya ulaşmaya çalışan 2 İHA'nın Moskova Bölgesi'nde imha edildiğini söyledi. Sobyanin, "2 askeri İHA'nın kentimize ulaşma girişimi oldu. İkisi de hava savunma araçlarıyla vuruldu. Biri Domodedovo'da, ikincisi Minskoye Şosse civarında" dedi.Sobyanin, acil durum birimlerinin İHA'ların vurulduğu noktalarda çalışma yürüttüğünü ekledi. Domodedovo Havaalanı'nda seferler kısa süreliğine askıya alındı Bu arada saldırı girişimi nedeniyle Domodedovo Havaalanı'nda seferler geçici olarak askıya alındı. Gerekli kontrollerin ve önlemlerin ardından havaalanı yeniden uçuşlara açıldı.
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rusya, moskova, ukrayna, ukrayna krizi, sergey sobyanin, iha, imha, rusya savunma bakanlığı
rusya, moskova, ukrayna, ukrayna krizi, sergey sobyanin, iha, imha, rusya savunma bakanlığı

Rusya: Terör saldırısı için Moskova'ya ilerleyen 2 İHA imha edildi

10:48 09.08.2023
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Multimedya arşivine gidinLisiçansk'ta çatışmalarda ele geçirilen askeri araç ve silah sergileniyor
Lisiçansk'ta çatışmalarda ele geçirilen askeri araç ve silah sergileniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova Bölgesi'nde gece saatlerinde İHA'larla gerçekleştirilen terör saldırısı girişiminin önlendiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak, "Bu gece Moskova Bölgesi üzerinde Kiev rejiminin İHA'larla terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. 2 İHA, hava savunma araçları tarafından imha edildi" duyurusunu yaptı. Bakanlık, yaşanan gelişme sonucunda yaralanan ve yıkım olmadığını belirtti.

Sobyanin: Moskova'ya ulaşmaya çalışan 2 İHA vuruldu

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de, başkent Moskova'ya ulaşmaya çalışan 2 İHA'nın Moskova Bölgesi'nde imha edildiğini söyledi. Sobyanin, "2 askeri İHA'nın kentimize ulaşma girişimi oldu. İkisi de hava savunma araçlarıyla vuruldu. Biri Domodedovo'da, ikincisi Minskoye Şosse civarında" dedi.
Sobyanin, acil durum birimlerinin İHA'ların vurulduğu noktalarda çalışma yürüttüğünü ekledi. Domodedovo Havaalanı'nda seferler kısa süreliğine askıya alındı Bu arada saldırı girişimi nedeniyle Domodedovo Havaalanı'nda seferler geçici olarak askıya alındı. Gerekli kontrollerin ve önlemlerin ardından havaalanı yeniden uçuşlara açıldı.
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