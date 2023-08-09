https://sputniknews.com.tr/20230809/rusya-teror-saldirisi-icin-moskovaya-ilerleyen-2-iha-imha-edildi-1074495536.html
Rusya: Terör saldırısı için Moskova'ya ilerleyen 2 İHA imha edildi
Rusya: Terör saldırısı için Moskova'ya ilerleyen 2 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova Bölgesi'nde gece saatlerinde İHA'larla gerçekleştirilen terör saldırısı girişiminin önlendiğini açıkladı. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T10:48+0300
2023-08-09T10:48+0300
2023-08-09T10:48+0300
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sergey sobyanin
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Rusya Savunma Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak, "Bu gece Moskova Bölgesi üzerinde Kiev rejiminin İHA'larla terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. 2 İHA, hava savunma araçları tarafından imha edildi" duyurusunu yaptı. Bakanlık, yaşanan gelişme sonucunda yaralanan ve yıkım olmadığını belirtti.Sobyanin: Moskova'ya ulaşmaya çalışan 2 İHA vurulduMoskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de, başkent Moskova'ya ulaşmaya çalışan 2 İHA'nın Moskova Bölgesi'nde imha edildiğini söyledi. Sobyanin, "2 askeri İHA'nın kentimize ulaşma girişimi oldu. İkisi de hava savunma araçlarıyla vuruldu. Biri Domodedovo'da, ikincisi Minskoye Şosse civarında" dedi.Sobyanin, acil durum birimlerinin İHA'ların vurulduğu noktalarda çalışma yürüttüğünü ekledi. Domodedovo Havaalanı'nda seferler kısa süreliğine askıya alındı Bu arada saldırı girişimi nedeniyle Domodedovo Havaalanı'nda seferler geçici olarak askıya alındı. Gerekli kontrollerin ve önlemlerin ardından havaalanı yeniden uçuşlara açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230808/ab-ukrayna-icin-guvenlik-garantisi-veremeyiz-1074484511.html
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rusya, moskova, ukrayna, ukrayna krizi, sergey sobyanin, iha, imha, rusya savunma bakanlığı
rusya, moskova, ukrayna, ukrayna krizi, sergey sobyanin, iha, imha, rusya savunma bakanlığı
Rusya: Terör saldırısı için Moskova'ya ilerleyen 2 İHA imha edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova Bölgesi'nde gece saatlerinde İHA'larla gerçekleştirilen terör saldırısı girişiminin önlendiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak, "Bu gece Moskova Bölgesi üzerinde Kiev rejiminin İHA'larla terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. 2 İHA, hava savunma araçları tarafından imha edildi" duyurusunu yaptı. Bakanlık, yaşanan gelişme sonucunda yaralanan ve yıkım olmadığını belirtti.
Sobyanin: Moskova'ya ulaşmaya çalışan 2 İHA vuruldu
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de, başkent Moskova'ya ulaşmaya çalışan 2 İHA'nın Moskova Bölgesi'nde imha edildiğini söyledi. Sobyanin, "2 askeri İHA'nın kentimize ulaşma girişimi oldu. İkisi de hava savunma araçlarıyla vuruldu. Biri Domodedovo'da, ikincisi Minskoye Şosse civarında" dedi.
Sobyanin, acil durum birimlerinin İHA'ların vurulduğu noktalarda çalışma yürüttüğünü ekledi. Domodedovo Havaalanı'nda seferler kısa süreliğine askıya alındı Bu arada saldırı girişimi nedeniyle Domodedovo Havaalanı'nda seferler geçici olarak askıya alındı. Gerekli kontrollerin ve önlemlerin ardından havaalanı yeniden uçuşlara açıldı.