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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230808/ab-ukrayna-icin-guvenlik-garantisi-veremeyiz-1074484511.html
AB: Ukrayna için güvenlik garantisi veremeyiz
AB: Ukrayna için güvenlik garantisi veremeyiz
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, birliğin bir güvenlik kuruluşu olmadığını ve Ukrayna'ya uygun garantiler veremeyeceğini belirtti. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T20:54+0300
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ukrayna krizi
avrupa birliği
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AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, bugünkü basın toplantısında, “Avrupa Birliği, birkaç alanda Ukrayna’ya destek veriyor, ama güvenlik garantisi konusu Avrupa Birliği için değil. Biz güvenlik kuruluşu değiliz, bu yüzden güvenlik garantisi NATO’nun ve bazı ülkelerin görüşeceği bir konu, ama bir kuruluş olarak Avrupa Birliği’nin değil” diye konuştu.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'ya katılmadan önceki dönem için bir güvenlik garantileri paketi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Zelenskiy’in sözlerine göre, Ukrayna en kısa zamanda ABD, Belçika, Danimarka, İrlanda, İzlanda, İspanya, Norveç, Hollanda, Portekiz, Romanya, Finlandiya, Çekya ve İsveç ile bir dizi ikili anlaşma imzalamayı planlıyor.
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avrupa birliği, peter stano, ukrayna krizi, ukrayna
avrupa birliği, peter stano, ukrayna krizi, ukrayna

AB: Ukrayna için güvenlik garantisi veremeyiz

20:54 08.08.2023
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, birliğin bir güvenlik kuruluşu olmadığını ve Ukrayna'ya uygun garantiler veremeyeceğini belirtti.
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, bugünkü basın toplantısında, “Avrupa Birliği, birkaç alanda Ukrayna’ya destek veriyor, ama güvenlik garantisi konusu Avrupa Birliği için değil. Biz güvenlik kuruluşu değiliz, bu yüzden güvenlik garantisi NATO’nun ve bazı ülkelerin görüşeceği bir konu, ama bir kuruluş olarak Avrupa Birliği’nin değil” diye konuştu.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'ya katılmadan önceki dönem için bir güvenlik garantileri paketi üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Zelenskiy’in sözlerine göre, Ukrayna en kısa zamanda ABD, Belçika, Danimarka, İrlanda, İzlanda, İspanya, Norveç, Hollanda, Portekiz, Romanya, Finlandiya, Çekya ve İsveç ile bir dizi ikili anlaşma imzalamayı planlıyor.
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