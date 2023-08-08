https://sputniknews.com.tr/20230808/rusya-savunma-bakanligi-rus-askerleri-ukrayna-ordusunun-donetsk-yonundeki-18-saldirisini-puskurttu-1074480734.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askerleri Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 18 saldırısını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askerleri Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 18 saldırısını püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus askerlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk, Güney Donetsk ve Krasnıy Liman yönlerindeki saldırılarını... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T17:38+0300

2023-08-08T17:38+0300

2023-08-08T17:38+0300

ukrayna krizi

igor konaşenkov

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

rus ordusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus askerlerin düşmanın üç yöndeki saldırılarını püskürttüğüne dikkat çeken Konaşenkov, “Donetsk yönünde Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Artyomovsk, Kleşeyevka ve Zaytsevo yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 17. tankçı 23. ve 60. mekanize, 5. hücum ve 80. hava indirme tugaylarının 18 saldırısını başarıyla püskürttü” diye konuştu.“Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 28. ve 54. mekanize tugaylarının Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kurdyumovka ve Seversk yerleşim bölgelerindeki insan gücü ve teçhizatı vuruldu” diye devam eden Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu yöndeki kayıplarının 210’a yakın asker, bir tank, dört zırhlı piyade savaş aracı, alt pikap ve üç adet D-30 obüs oldu.Tümgeneral Konaşenkov, Rus askerlerinin ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Güney Donetsk ve Krasnıy Liman yönlerindeki üçer saldırısını da başarıyla püskürttüklerini sözlerine ekledi.Rus ordusunun DHC’nin Krasnoarmeysk bölgesindeki Ukraynalı ‘Hortitsa’ birleşik askeri grubunun ileri komuta noktasını vurduğunu aktaran Konaşenkov, gün içinde ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 44. topçu, 43. ve 66. mekanize tugaylarının üç mühimmat deposunun imha edildiğini vurguladı.Rus ordu birliklerinin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 143 bölgede atış mevzilerindeki 122 topçu birliğini, insan gücünü ve askeri teçhizatını vurduğunu belirten Rus komutan, “Hava savunma sistemleri tarafından HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan beş füze engellendi, ayrıca Ukrayna’ya ait 17 insansız hava aracı imha edildi” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230808/putin-38-hasim-ulkeyle-vergi-anlasmalarini-askiya-alan-talimatnameyi-imzaladi-1074480100.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

igor konaşenkov, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, rus ordusu