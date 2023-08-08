Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askerleri Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 18 saldırısını püskürttü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kazdağları'ndaki ağaç kesimi ve günün haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
12:31
1 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
14:00
2 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:02
57 dk
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
15:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Enflasyon ne zaman düşecek?
09:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:00
58 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:05
58 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
17:01
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
18:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230808/rusya-savunma-bakanligi-rus-askerleri-ukrayna-ordusunun-donetsk-yonundeki-18-saldirisini-puskurttu-1074480734.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askerleri Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 18 saldırısını püskürttü
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askerleri Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 18 saldırısını püskürttü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus askerlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk, Güney Donetsk ve Krasnıy Liman yönlerindeki saldırılarını... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T17:38+0300
2023-08-08T17:38+0300
ukrayna krizi
igor konaşenkov
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rus ordusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus askerlerin düşmanın üç yöndeki saldırılarını püskürttüğüne dikkat çeken Konaşenkov, “Donetsk yönünde Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Artyomovsk, Kleşeyevka ve Zaytsevo yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 17. tankçı 23. ve 60. mekanize, 5. hücum ve 80. hava indirme tugaylarının 18 saldırısını başarıyla püskürttü” diye konuştu.“Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 28. ve 54. mekanize tugaylarının Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kurdyumovka ve Seversk yerleşim bölgelerindeki insan gücü ve teçhizatı vuruldu” diye devam eden Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu yöndeki kayıplarının 210’a yakın asker, bir tank, dört zırhlı piyade savaş aracı, alt pikap ve üç adet D-30 obüs oldu.Tümgeneral Konaşenkov, Rus askerlerinin ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Güney Donetsk ve Krasnıy Liman yönlerindeki üçer saldırısını da başarıyla püskürttüklerini sözlerine ekledi.Rus ordusunun DHC’nin Krasnoarmeysk bölgesindeki Ukraynalı ‘Hortitsa’ birleşik askeri grubunun ileri komuta noktasını vurduğunu aktaran Konaşenkov, gün içinde ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 44. topçu, 43. ve 66. mekanize tugaylarının üç mühimmat deposunun imha edildiğini vurguladı.Rus ordu birliklerinin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 143 bölgede atış mevzilerindeki 122 topçu birliğini, insan gücünü ve askeri teçhizatını vurduğunu belirten Rus komutan, “Hava savunma sistemleri tarafından HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan beş füze engellendi, ayrıca Ukrayna’ya ait 17 insansız hava aracı imha edildi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230808/putin-38-hasim-ulkeyle-vergi-anlasmalarini-askiya-alan-talimatnameyi-imzaladi-1074480100.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_c4a11c94e5a750f55db8f6d2cd20ed36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
igor konaşenkov, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, rus ordusu
igor konaşenkov, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, rus ordusu

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askerleri Ukrayna ordusunun Donetsk yönündeki 18 saldırısını püskürttü

17:38 08.08.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus askerlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk, Güney Donetsk ve Krasnıy Liman yönlerindeki saldırılarını püskürttüklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Rus askerlerin düşmanın üç yöndeki saldırılarını püskürttüğüne dikkat çeken Konaşenkov, “Donetsk yönünde Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Artyomovsk, Kleşeyevka ve Zaytsevo yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 17. tankçı 23. ve 60. mekanize, 5. hücum ve 80. hava indirme tugaylarının 18 saldırısını başarıyla püskürttü” diye konuştu.
“Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 28. ve 54. mekanize tugaylarının Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kurdyumovka ve Seversk yerleşim bölgelerindeki insan gücü ve teçhizatı vuruldu” diye devam eden Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu yöndeki kayıplarının 210’a yakın asker, bir tank, dört zırhlı piyade savaş aracı, alt pikap ve üç adet D-30 obüs oldu.
Tümgeneral Konaşenkov, Rus askerlerinin ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Güney Donetsk ve Krasnıy Liman yönlerindeki üçer saldırısını da başarıyla püskürttüklerini sözlerine ekledi.
Rus ordusunun DHC’nin Krasnoarmeysk bölgesindeki Ukraynalı ‘Hortitsa’ birleşik askeri grubunun ileri komuta noktasını vurduğunu aktaran Konaşenkov, gün içinde ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 44. topçu, 43. ve 66. mekanize tugaylarının üç mühimmat deposunun imha edildiğini vurguladı.
Rus ordu birliklerinin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 143 bölgede atış mevzilerindeki 122 topçu birliğini, insan gücünü ve askeri teçhizatını vurduğunu belirten Rus komutan, “Hava savunma sistemleri tarafından HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan beş füze engellendi, ayrıca Ukrayna’ya ait 17 insansız hava aracı imha edildi” ifadelerini kullandı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
DÜNYA
Putin, 38 hasım ülkeyle vergi anlaşmalarını askıya alan talimatnameyi imzaladı
16:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала