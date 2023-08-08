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https://sputniknews.com.tr/20230808/putin-38-hasim-ulkeyle-vergi-anlasmalarini-askiya-alan-talimatnameyi-imzaladi-1074480100.html
Putin, 38 hasım ülkeyle vergi anlaşmalarını askıya alan talimatnameyi imzaladı
Putin, 38 hasım ülkeyle vergi anlaşmalarını askıya alan talimatnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 50 hasım ülkeden 38'iyle vergi anlaşmalarını kısmen yürürlükten kaldırma kararı aldı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T16:54+0300
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dünya
vladimir putin
vergi
rusya
rusya’ya hasım ülkeler
abd
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ingiltere
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japonya
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Rusya lideri Putin, bazı yabancı ülkelerin Rusya'ya, halkına ve tüzel kişilerine yönelik hasmane eylemlerde bulunması nedeniyle acil önlemler alınması ihtiyacı doğduğu için hasım ülkelerle vergi anlaşmasını kısmen devre dışı bıraktı.Devlet Başkanı Putin, taşınır ve taşınmaz mallar, temettüler, faizler, hizmet ve telif hakları gelirleri, kira bedelleri ve gelirlerinin yanı sıra sermayenin vergilendirilmesini düzenleyen anlaşmaların ana hükümlerinin ifasının dondurulması talimatını verdi.Bununla birlikte Putin, çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılmasına ilişkin normları yürürlükte bıraktı. Buna göre hasım ülkelerde kayıtlı şirketler, yurtdışında ödedikleri vergi tutarını Rusya'da önceden olduğu gibi mahsup edebilecek.Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na 38 ülkeye ilgili bildirimlerde bulunma, hükümete de anlaşmaların askıya alınmasına dair yasa tasarısı hazırlama talimatı da verdi.Rusya hükümetinin hazırladığı hasım ülkeler listesinde ABD, AB üyeleri, İngiltere, Kanada ve Japonya da dahil 50 ülke yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230808/maydani-animsatan-zaharovadan-nulandin-nijer-ziyaretine-tepki-kievdeki-gibi-muz-rejimi-bulamaz-1074475485.html
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vladimir putin, vergi, rusya, rusya’ya hasım ülkeler, abd, ab, ingiltere, kanada, japonya
vladimir putin, vergi, rusya, rusya’ya hasım ülkeler, abd, ab, ingiltere, kanada, japonya

Putin, 38 hasım ülkeyle vergi anlaşmalarını askıya alan talimatnameyi imzaladı

16:54 08.08.2023
© Sputnik / Александр Казаков / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© Sputnik / Александр Казаков
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 50 hasım ülkeden 38'iyle vergi anlaşmalarını kısmen yürürlükten kaldırma kararı aldı.
Rusya lideri Putin, bazı yabancı ülkelerin Rusya'ya, halkına ve tüzel kişilerine yönelik hasmane eylemlerde bulunması nedeniyle acil önlemler alınması ihtiyacı doğduğu için hasım ülkelerle vergi anlaşmasını kısmen devre dışı bıraktı.

Devlet Başkanı Putin, taşınır ve taşınmaz mallar, temettüler, faizler, hizmet ve telif hakları gelirleri, kira bedelleri ve gelirlerinin yanı sıra sermayenin vergilendirilmesini düzenleyen anlaşmaların ana hükümlerinin ifasının dondurulması talimatını verdi.

Bununla birlikte Putin, çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılmasına ilişkin normları yürürlükte bıraktı. Buna göre hasım ülkelerde kayıtlı şirketler, yurtdışında ödedikleri vergi tutarını Rusya'da önceden olduğu gibi mahsup edebilecek.

Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na 38 ülkeye ilgili bildirimlerde bulunma, hükümete de anlaşmaların askıya alınmasına dair yasa tasarısı hazırlama talimatı da verdi.
Rusya hükümetinin hazırladığı hasım ülkeler listesinde ABD, AB üyeleri, İngiltere, Kanada ve Japonya da dahil 50 ülke yer alıyor.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
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