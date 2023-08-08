https://sputniknews.com.tr/20230808/putin-38-hasim-ulkeyle-vergi-anlasmalarini-askiya-alan-talimatnameyi-imzaladi-1074480100.html

Putin, 38 hasım ülkeyle vergi anlaşmalarını askıya alan talimatnameyi imzaladı

Putin, 38 hasım ülkeyle vergi anlaşmalarını askıya alan talimatnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 50 hasım ülkeden 38'iyle vergi anlaşmalarını kısmen yürürlükten kaldırma kararı aldı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T16:54+0300

2023-08-08T16:54+0300

2023-08-08T16:54+0300

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Rusya lideri Putin, bazı yabancı ülkelerin Rusya'ya, halkına ve tüzel kişilerine yönelik hasmane eylemlerde bulunması nedeniyle acil önlemler alınması ihtiyacı doğduğu için hasım ülkelerle vergi anlaşmasını kısmen devre dışı bıraktı.Devlet Başkanı Putin, taşınır ve taşınmaz mallar, temettüler, faizler, hizmet ve telif hakları gelirleri, kira bedelleri ve gelirlerinin yanı sıra sermayenin vergilendirilmesini düzenleyen anlaşmaların ana hükümlerinin ifasının dondurulması talimatını verdi.Bununla birlikte Putin, çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılmasına ilişkin normları yürürlükte bıraktı. Buna göre hasım ülkelerde kayıtlı şirketler, yurtdışında ödedikleri vergi tutarını Rusya'da önceden olduğu gibi mahsup edebilecek.Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na 38 ülkeye ilgili bildirimlerde bulunma, hükümete de anlaşmaların askıya alınmasına dair yasa tasarısı hazırlama talimatı da verdi.Rusya hükümetinin hazırladığı hasım ülkeler listesinde ABD, AB üyeleri, İngiltere, Kanada ve Japonya da dahil 50 ülke yer alıyor.

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vladimir putin, vergi, rusya, rusya’ya hasım ülkeler, abd, ab, ingiltere, kanada, japonya