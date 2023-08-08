https://sputniknews.com.tr/20230808/fransiz-politikacidan-parise-afrika-ile-esit-duzeyde-konusmayi-ogrenme-cagrisi-1074473445.html

Fransız politikacıdan Paris'e Afrika ile eşit düzeyde konuşmayı öğrenme çağrısı

Fransız politikacıdan Paris'e Afrika ile eşit düzeyde konuşmayı öğrenme çağrısı

Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Philippot, Fransa’nın Afrika ile eşit düzeyde konuşması... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T13:53+0300

2023-08-08T13:53+0300

2023-08-08T13:53+0300

florian philippot

dünya

nijer

fransa

emmanuel macron

afrika

batılı ülkeler

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Eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Florian Philippot, Rus basınına demecinde Afrika'da krizlerden ve Fransız karşıtı duyguların büyümesinden kaçınmak için Fransa'nın Nijer'deki durumdan ders alması ve Afrika ülkeleriyle eşit düzeyde konuşmaya başlaması gerektiğini söyledi.Fransız politikacı, “Açıkça konuşulmalı, insanlar aptal yerine konulmamalıdır. Fransa'nın koruması gereken çıkarları var, ancak bunun hakkında doğrudan konuşmalı ve herkesi başka bir şey için savaştığına inandırmaya çalışmamalı” diye konuştu.Batılı hükümetlerin geçmişte yaptığı diplomatik hatalarının zemininde Afrika kıtasında Fransız ve Batı karşıtı duyguların giderek büyüdüğüne dikkat çeken Philippot, Nijer'deki durum ile ilgili değerlendirmesinde orada şu anda ‘Fransa'nın stratejik çıkarlarına değinildiğini’ ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ‘tatilini kısa kesmesi’ gerektiğini vurguladı.Nijer’de olanların ‘Fransa için ciddi bir kriz’ olduğunu söyleyen Philippot, Paris'in diğer şeylerin yanı sıra nükleer santralleri için uranyum ihtiyacının yüzde 18’ini, ‘bin 500 askerin bulunduğu Fransız askeri üssüne’ ev sahipliği yapan bu ülkeden aldığını ifade etti. Fransız politikacı, bu ülkenin Paris’in konuşlanmış askerlerinin bulunduğu Sahel ülkelerinin üç sınır bölgesindeki (Mali ve Burkina Faso'dan sonra) sonuncusu olduğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230808/arap-basini-abd-opec-destekli-petrol-fiyatlari-nedeniyle-cikmazda-1074470517.html

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florian philippot, nijer, fransa, emmanuel macron, afrika, batılı ülkeler