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Fransız politikacıdan Paris'e Afrika ile eşit düzeyde konuşmayı öğrenme çağrısı
Fransız politikacıdan Paris'e Afrika ile eşit düzeyde konuşmayı öğrenme çağrısı
Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Philippot, Fransa’nın Afrika ile eşit düzeyde konuşması... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T13:53+0300
2023-08-08T13:53+0300
florian philippot
dünya
nijer
fransa
emmanuel macron
afrika
batılı ülkeler
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Eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Florian Philippot, Rus basınına demecinde Afrika'da krizlerden ve Fransız karşıtı duyguların büyümesinden kaçınmak için Fransa'nın Nijer'deki durumdan ders alması ve Afrika ülkeleriyle eşit düzeyde konuşmaya başlaması gerektiğini söyledi.Fransız politikacı, “Açıkça konuşulmalı, insanlar aptal yerine konulmamalıdır. Fransa'nın koruması gereken çıkarları var, ancak bunun hakkında doğrudan konuşmalı ve herkesi başka bir şey için savaştığına inandırmaya çalışmamalı” diye konuştu.Batılı hükümetlerin geçmişte yaptığı diplomatik hatalarının zemininde Afrika kıtasında Fransız ve Batı karşıtı duyguların giderek büyüdüğüne dikkat çeken Philippot, Nijer'deki durum ile ilgili değerlendirmesinde orada şu anda ‘Fransa'nın stratejik çıkarlarına değinildiğini’ ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ‘tatilini kısa kesmesi’ gerektiğini vurguladı.Nijer’de olanların ‘Fransa için ciddi bir kriz’ olduğunu söyleyen Philippot, Paris'in diğer şeylerin yanı sıra nükleer santralleri için uranyum ihtiyacının yüzde 18’ini, ‘bin 500 askerin bulunduğu Fransız askeri üssüne’ ev sahipliği yapan bu ülkeden aldığını ifade etti. Fransız politikacı, bu ülkenin Paris’in konuşlanmış askerlerinin bulunduğu Sahel ülkelerinin üç sınır bölgesindeki (Mali ve Burkina Faso'dan sonra) sonuncusu olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230808/arap-basini-abd-opec-destekli-petrol-fiyatlari-nedeniyle-cikmazda-1074470517.html
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florian philippot, nijer, fransa, emmanuel macron, afrika, batılı ülkeler
florian philippot, nijer, fransa, emmanuel macron, afrika, batılı ülkeler

Fransız politikacıdan Paris'e Afrika ile eşit düzeyde konuşmayı öğrenme çağrısı

13:53 08.08.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSONFlorian Philippot,
Florian Philippot, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSON
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Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Philippot, Fransa’nın Afrika ile eşit düzeyde konuşması gerektiğini belirtti.
Eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Florian Philippot, Rus basınına demecinde Afrika'da krizlerden ve Fransız karşıtı duyguların büyümesinden kaçınmak için Fransa'nın Nijer'deki durumdan ders alması ve Afrika ülkeleriyle eşit düzeyde konuşmaya başlaması gerektiğini söyledi.
Fransız politikacı, “Açıkça konuşulmalı, insanlar aptal yerine konulmamalıdır. Fransa'nın koruması gereken çıkarları var, ancak bunun hakkında doğrudan konuşmalı ve herkesi başka bir şey için savaştığına inandırmaya çalışmamalı” diye konuştu.
Batılı hükümetlerin geçmişte yaptığı diplomatik hatalarının zemininde Afrika kıtasında Fransız ve Batı karşıtı duyguların giderek büyüdüğüne dikkat çeken Philippot, Nijer'deki durum ile ilgili değerlendirmesinde orada şu anda ‘Fransa'nın stratejik çıkarlarına değinildiğini’ ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ‘tatilini kısa kesmesi’ gerektiğini vurguladı.
Nijer’de olanların ‘Fransa için ciddi bir kriz’ olduğunu söyleyen Philippot, Paris'in diğer şeylerin yanı sıra nükleer santralleri için uranyum ihtiyacının yüzde 18’ini, ‘bin 500 askerin bulunduğu Fransız askeri üssüne’ ev sahipliği yapan bu ülkeden aldığını ifade etti. Fransız politikacı, bu ülkenin Paris’in konuşlanmış askerlerinin bulunduğu Sahel ülkelerinin üç sınır bölgesindeki (Mali ve Burkina Faso'dan sonra) sonuncusu olduğunun altını çizdi.
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