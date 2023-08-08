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Arap basını: ABD, OPEC+ destekli petrol fiyatları nedeniyle çıkmazda
Arap basını: ABD, OPEC+ destekli petrol fiyatları nedeniyle çıkmazda
ABD Başkanı Joe Biden'ın OPEC+ ülkeleri tarafından desteklenen petrol fiyatları nedeniyle çıkmaza girdiği ve bu nedenle ülkenin stratejik petrol rezervlerine... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T11:56+0300
2023-08-08T11:56+0300
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petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
opec+
arap
petrol
petrol rafinerisi
petrol üretimi
küresel petrol talebi
joe biden
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Suudi Arabistan gazetesi Asharq Al-Awsat, OPEC+ ülkelerinin petrol fiyatlarını destekleme konusundaki kararlılığının ABD Başkanı Biden'ı zor durumda bıraktığına dikkat çekti.Asharq Al-Awsat'ta yayınlanan yazıda, "Washington'da bu konuyla kim ilgileniyor bilmiyorum ancak siyah altının fiyat hareketlerinden haberdar olmadıkları aşikar. OPEC+ ülkeleri, özellikle gönüllü ve/veya zorunlu olarak günlük petrol üretimini bir milyon varil azaltmaları ışığında, petrol fiyatlarının düşmesine izin vermeyecek. Zira bu, bütçelerine olumsuz yansır" dendi.Dünyada petrole talebin arttığını ve petrol arzında açık olduğunu belirten gazete, ABD yönetiminin 'açgözlülüğünün' ters teptiğini, enerji kaynaklarına önemli ölçüde bağımlı olan ve tedarik kesintisine karşı kendisini stratejik petrol rezerviyle koruyan ABD'nin rezervlerinin Ağustos 1983'ten beri en düşük seviyede olduğunun altını çizdi."Biden yönetiminin yapabileceği hiçbir şey yok. Sorun, siyah altının fiyatını düşürmenin yollarını aramak zorunda kalacak olan halefine devredilecek. Bunun için de ABD'de petrol üretiminin artırılması veya OPEC ve Suudi Arabistan'dan talepte bulunulmasını gerektirecek. Her halükarda Biden ve onun ardından gelenler zor durumda kalacak" denen yazıda, Biden ve ekibinin petrolle mücadele etme ve ABD'nin petrol üretimini artırmasına izin vermeme vaadinde bulunarak kendilerini çıkmaza soktuğunu vurgulandı.
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abd, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, arap, petrol, petrol rafinerisi, petrol üretimi, küresel petrol talebi, joe biden, yaptırım, rezerv
abd, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, arap, petrol, petrol rafinerisi, petrol üretimi, küresel petrol talebi, joe biden, yaptırım, rezerv

Arap basını: ABD, OPEC+ destekli petrol fiyatları nedeniyle çıkmazda

11:56 08.08.2023
© AFP 2023Petrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AFP 2023
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ABD Başkanı Joe Biden'ın OPEC+ ülkeleri tarafından desteklenen petrol fiyatları nedeniyle çıkmaza girdiği ve bu nedenle ülkenin stratejik petrol rezervlerine ekleme yapamadığı belirtildi.
Suudi Arabistan gazetesi Asharq Al-Awsat, OPEC+ ülkelerinin petrol fiyatlarını destekleme konusundaki kararlılığının ABD Başkanı Biden'ı zor durumda bıraktığına dikkat çekti.

Asharq Al-Awsat'ta yayınlanan yazıda, "Washington'da bu konuyla kim ilgileniyor bilmiyorum ancak siyah altının fiyat hareketlerinden haberdar olmadıkları aşikar. OPEC+ ülkeleri, özellikle gönüllü ve/veya zorunlu olarak günlük petrol üretimini bir milyon varil azaltmaları ışığında, petrol fiyatlarının düşmesine izin vermeyecek. Zira bu, bütçelerine olumsuz yansır" dendi.

Dünyada petrole talebin arttığını ve petrol arzında açık olduğunu belirten gazete, ABD yönetiminin 'açgözlülüğünün' ters teptiğini, enerji kaynaklarına önemli ölçüde bağımlı olan ve tedarik kesintisine karşı kendisini stratejik petrol rezerviyle koruyan ABD'nin rezervlerinin Ağustos 1983'ten beri en düşük seviyede olduğunun altını çizdi.

"Biden yönetiminin yapabileceği hiçbir şey yok. Sorun, siyah altının fiyatını düşürmenin yollarını aramak zorunda kalacak olan halefine devredilecek. Bunun için de ABD'de petrol üretiminin artırılması veya OPEC ve Suudi Arabistan'dan talepte bulunulmasını gerektirecek. Her halükarda Biden ve onun ardından gelenler zor durumda kalacak" denen yazıda, Biden ve ekibinin petrolle mücadele etme ve ABD'nin petrol üretimini artırmasına izin vermeme vaadinde bulunarak kendilerini çıkmaza soktuğunu vurgulandı.
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