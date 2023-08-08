Arap basını: ABD, OPEC+ destekli petrol fiyatları nedeniyle çıkmazda
© AFP 2023Petrol
© AFP 2023
ABD Başkanı Joe Biden'ın OPEC+ ülkeleri tarafından desteklenen petrol fiyatları nedeniyle çıkmaza girdiği ve bu nedenle ülkenin stratejik petrol rezervlerine ekleme yapamadığı belirtildi.
Suudi Arabistan gazetesi Asharq Al-Awsat, OPEC+ ülkelerinin petrol fiyatlarını destekleme konusundaki kararlılığının ABD Başkanı Biden'ı zor durumda bıraktığına dikkat çekti.
Asharq Al-Awsat'ta yayınlanan yazıda, "Washington'da bu konuyla kim ilgileniyor bilmiyorum ancak siyah altının fiyat hareketlerinden haberdar olmadıkları aşikar. OPEC+ ülkeleri, özellikle gönüllü ve/veya zorunlu olarak günlük petrol üretimini bir milyon varil azaltmaları ışığında, petrol fiyatlarının düşmesine izin vermeyecek. Zira bu, bütçelerine olumsuz yansır" dendi.
Dünyada petrole talebin arttığını ve petrol arzında açık olduğunu belirten gazete, ABD yönetiminin 'açgözlülüğünün' ters teptiğini, enerji kaynaklarına önemli ölçüde bağımlı olan ve tedarik kesintisine karşı kendisini stratejik petrol rezerviyle koruyan ABD'nin rezervlerinin Ağustos 1983'ten beri en düşük seviyede olduğunun altını çizdi.
"Biden yönetiminin yapabileceği hiçbir şey yok. Sorun, siyah altının fiyatını düşürmenin yollarını aramak zorunda kalacak olan halefine devredilecek. Bunun için de ABD'de petrol üretiminin artırılması veya OPEC ve Suudi Arabistan'dan talepte bulunulmasını gerektirecek. Her halükarda Biden ve onun ardından gelenler zor durumda kalacak" denen yazıda, Biden ve ekibinin petrolle mücadele etme ve ABD'nin petrol üretimini artırmasına izin vermeme vaadinde bulunarak kendilerini çıkmaza soktuğunu vurgulandı.
Asharq Al-Awsat'ta yayınlanan yazıda, "Washington'da bu konuyla kim ilgileniyor bilmiyorum ancak siyah altının fiyat hareketlerinden haberdar olmadıkları aşikar. OPEC+ ülkeleri, özellikle gönüllü ve/veya zorunlu olarak günlük petrol üretimini bir milyon varil azaltmaları ışığında, petrol fiyatlarının düşmesine izin vermeyecek. Zira bu, bütçelerine olumsuz yansır" dendi.
Dünyada petrole talebin arttığını ve petrol arzında açık olduğunu belirten gazete, ABD yönetiminin 'açgözlülüğünün' ters teptiğini, enerji kaynaklarına önemli ölçüde bağımlı olan ve tedarik kesintisine karşı kendisini stratejik petrol rezerviyle koruyan ABD'nin rezervlerinin Ağustos 1983'ten beri en düşük seviyede olduğunun altını çizdi.
"Biden yönetiminin yapabileceği hiçbir şey yok. Sorun, siyah altının fiyatını düşürmenin yollarını aramak zorunda kalacak olan halefine devredilecek. Bunun için de ABD'de petrol üretiminin artırılması veya OPEC ve Suudi Arabistan'dan talepte bulunulmasını gerektirecek. Her halükarda Biden ve onun ardından gelenler zor durumda kalacak" denen yazıda, Biden ve ekibinin petrolle mücadele etme ve ABD'nin petrol üretimini artırmasına izin vermeme vaadinde bulunarak kendilerini çıkmaza soktuğunu vurgulandı.