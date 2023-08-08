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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230808/medvedev-rusya-ukraynada-barisi-kendi-sartlarinda-saglayacak-1074468404.html
Medvedev: Rusya, Ukrayna'da barışı kendi şartlarında sağlayacak
Medvedev: Rusya, Ukrayna'da barışı kendi şartlarında sağlayacak
Rusya ordusunun özel askeri harekattaki tüm görevleri yerine getirmek için yeterli güce sahip olduğunu belirten Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T10:40+0300
2023-08-08T10:40+0300
dmitriy medvedev
ukrayna krizi
batılı ülkeler
yıldönümü
gürcistan
rusya
nato
ukrayna
ukrayna krizi
abhazya
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Rusya-Gürcistan savaşının 15. yıldönümü vesilesiyle Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, günümüzde Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri 2008 yılında Güney Osetya'da cereyan eden olaylara benzetti."Tam 15 yıl önce Rusya, Tsinval'e düzenlenen alçakça saldırıya kararlı bir şekilde yanıt verdi, saldırgana sert bir karşılık verdi. Daha o zamanlar bile Rusya sınırları yakınındaki durumu karıştırmaya çalışan kolektif Batı, yarım akıllı Saakaşvili'nin arkasında duruyordu. Rusya Silahlı Kuvvetleri, küstah aşırı milliyetçileri beş günde hızlı ve ağır şekilde cezalandırdı. Abhazya ve Güney Osetya'da yaşayan insanlarımızı düşmandan koruduk" diyen Medvedev, yeni ülkelere Rusya'nın desteğiyle kalkınma fırsatı sunduklarının altını çizdi.'ABD ve tebaaları, bugün yine başkaları üzerinden Rusya'ya karşı savaşıyor'ABD ve tebaalarının o zaman yeterli deneyime sahip olmadığının açıkça görüldüğünü kaydeden Medvedev, Batı'nın bugün yine başkalarının üzerinden Rusya'yı yeryüzünden silmeye çalıştığı bir savaş yürüttüğünü vurguladı.Tüm NATO sisteminin Rusya'yla neredeyse açıkça savaştığına dikkat çeken Medvedev, "Özel askeri harekattaki tüm görevleri yerine getirmek için yeterli güce sahibiz. Ağustos 2008'de de olduğu gibi, düşmanlarımız bozguna uğratılacak ve Rusya, kendi şartlarında barışı sağlayacak. Zafer bizim olacak" ifadelerini kullandı.Rusya ile Gürcistan arasında 7-12 Ağustos 2008'de yaşanan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı’ndan sonra Rusya, 1990’lı yılların başında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya’yı tanımıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230808/abd-disisleri-bakanligindan-nijere-ust-duzey-ziyaret-1074466134.html
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dmitriy medvedev, batılı ülkeler, yıldönümü, gürcistan, rusya, nato, ukrayna, ukrayna krizi, abhazya, güney osetya
dmitriy medvedev, batılı ülkeler, yıldönümü, gürcistan, rusya, nato, ukrayna, ukrayna krizi, abhazya, güney osetya

Medvedev: Rusya, Ukrayna'da barışı kendi şartlarında sağlayacak

10:40 08.08.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya ordusunun özel askeri harekattaki tüm görevleri yerine getirmek için yeterli güce sahip olduğunu belirten Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova'nın barışı kendi şartlarında sağlayacağını vurguladı.
Rusya-Gürcistan savaşının 15. yıldönümü vesilesiyle Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, günümüzde Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri 2008 yılında Güney Osetya'da cereyan eden olaylara benzetti.
"Tam 15 yıl önce Rusya, Tsinval'e düzenlenen alçakça saldırıya kararlı bir şekilde yanıt verdi, saldırgana sert bir karşılık verdi. Daha o zamanlar bile Rusya sınırları yakınındaki durumu karıştırmaya çalışan kolektif Batı, yarım akıllı Saakaşvili'nin arkasında duruyordu. Rusya Silahlı Kuvvetleri, küstah aşırı milliyetçileri beş günde hızlı ve ağır şekilde cezalandırdı. Abhazya ve Güney Osetya'da yaşayan insanlarımızı düşmandan koruduk" diyen Medvedev, yeni ülkelere Rusya'nın desteğiyle kalkınma fırsatı sunduklarının altını çizdi.

'ABD ve tebaaları, bugün yine başkaları üzerinden Rusya'ya karşı savaşıyor'

ABD ve tebaalarının o zaman yeterli deneyime sahip olmadığının açıkça görüldüğünü kaydeden Medvedev, Batı'nın bugün yine başkalarının üzerinden Rusya'yı yeryüzünden silmeye çalıştığı bir savaş yürüttüğünü vurguladı.

Tüm NATO sisteminin Rusya'yla neredeyse açıkça savaştığına dikkat çeken Medvedev, "Özel askeri harekattaki tüm görevleri yerine getirmek için yeterli güce sahibiz. Ağustos 2008'de de olduğu gibi, düşmanlarımız bozguna uğratılacak ve Rusya, kendi şartlarında barışı sağlayacak. Zafer bizim olacak" ifadelerini kullandı.
Rusya ile Gürcistan arasında 7-12 Ağustos 2008'de yaşanan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı’ndan sonra Rusya, 1990’lı yılların başında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya’yı tanımıştı.
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