https://sputniknews.com.tr/20230808/medvedev-rusya-ukraynada-barisi-kendi-sartlarinda-saglayacak-1074468404.html

Medvedev: Rusya, Ukrayna'da barışı kendi şartlarında sağlayacak

Medvedev: Rusya, Ukrayna'da barışı kendi şartlarında sağlayacak

Rusya ordusunun özel askeri harekattaki tüm görevleri yerine getirmek için yeterli güce sahip olduğunu belirten Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T10:40+0300

2023-08-08T10:40+0300

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dmitriy medvedev

ukrayna krizi

batılı ülkeler

yıldönümü

gürcistan

rusya

nato

ukrayna

ukrayna krizi

abhazya

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Rusya-Gürcistan savaşının 15. yıldönümü vesilesiyle Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, günümüzde Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri 2008 yılında Güney Osetya'da cereyan eden olaylara benzetti."Tam 15 yıl önce Rusya, Tsinval'e düzenlenen alçakça saldırıya kararlı bir şekilde yanıt verdi, saldırgana sert bir karşılık verdi. Daha o zamanlar bile Rusya sınırları yakınındaki durumu karıştırmaya çalışan kolektif Batı, yarım akıllı Saakaşvili'nin arkasında duruyordu. Rusya Silahlı Kuvvetleri, küstah aşırı milliyetçileri beş günde hızlı ve ağır şekilde cezalandırdı. Abhazya ve Güney Osetya'da yaşayan insanlarımızı düşmandan koruduk" diyen Medvedev, yeni ülkelere Rusya'nın desteğiyle kalkınma fırsatı sunduklarının altını çizdi.'ABD ve tebaaları, bugün yine başkaları üzerinden Rusya'ya karşı savaşıyor'ABD ve tebaalarının o zaman yeterli deneyime sahip olmadığının açıkça görüldüğünü kaydeden Medvedev, Batı'nın bugün yine başkalarının üzerinden Rusya'yı yeryüzünden silmeye çalıştığı bir savaş yürüttüğünü vurguladı.Tüm NATO sisteminin Rusya'yla neredeyse açıkça savaştığına dikkat çeken Medvedev, "Özel askeri harekattaki tüm görevleri yerine getirmek için yeterli güce sahibiz. Ağustos 2008'de de olduğu gibi, düşmanlarımız bozguna uğratılacak ve Rusya, kendi şartlarında barışı sağlayacak. Zafer bizim olacak" ifadelerini kullandı.Rusya ile Gürcistan arasında 7-12 Ağustos 2008'de yaşanan ve '5 günlük savaş' olarak anılan Güney Osetya Savaşı’ndan sonra Rusya, 1990’lı yılların başında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya’yı tanımıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230808/abd-disisleri-bakanligindan-nijere-ust-duzey-ziyaret-1074466134.html

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dmitriy medvedev, batılı ülkeler, yıldönümü, gürcistan, rusya, nato, ukrayna, ukrayna krizi, abhazya, güney osetya