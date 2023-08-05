https://sputniknews.com.tr/20230805/medvedevden-kerc-bogazindaki-saldiriya-tepki-ukraynanin-batisini-vurmaliyiz-1074396130.html
Medvedev'den Kerç Boğazı'ndaki saldırıya tepki: Ukrayna'nın batısını vurmalıyız
Medvedev'den Kerç Boğazı'ndaki saldırıya tepki: Ukrayna'nın batısını vurmalıyız
Ukrayna'nın Kerç Boğazı'nda bir Rus tankerine insansız botla saldırmasına tepki gösteren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, buna... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T14:03+0300
2023-08-05T14:03+0300
2023-08-05T14:03+0300
ukrayna krizi
rusya federal deniz ve nehir taşımacılığı ajansı (rosmorreçflot)
kerç boğazı
rusya
ukrayna
dmitriy medvedev
ukrayna krizi
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Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot), Ukrayna ordusunun bu sabah Kerç Boğazı'ndaki 'Sig' adlı tankere insansız botla saldırdığını, geminin sağ tarafında makine dairesinin bulunduğu noktada delik açıldığını duyurmuştu. Gemide yakıt sızıntısı olmadığı bildirilmişti.Telegram hesabından açıklama yaparak saldırıya tepki gösteren Medvedev, "Eğer Kiev pisliği Karadeniz'de bir çevre felaketi düzenlemek istiyorsa, bunu kendi topraklarının yakında Polonya'nın eline geçecek ve bunun ardından yüzyıllarca berbat kokacak olan kısmında yapmalı" dedi.Görünene göre Odessa ve İzmail'deki tesislere yapılan atışların Kiev'e az geldiğini kaydeden Medvedev, Kerç Boğazı'ndaki saldırıya Ukrayna'nın batısını vurarak karşılık verilmesi gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230805/duma-baskani-volodin-abd-tayvani-2-ukrayna-yapacak-1074395222.html
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rusya federal deniz ve nehir taşımacılığı ajansı (rosmorreçflot), kerç boğazı, rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, ukrayna krizi
rusya federal deniz ve nehir taşımacılığı ajansı (rosmorreçflot), kerç boğazı, rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, ukrayna krizi
Medvedev'den Kerç Boğazı'ndaki saldırıya tepki: Ukrayna'nın batısını vurmalıyız
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Ukrayna'nın Kerç Boğazı'nda bir Rus tankerine insansız botla saldırmasına tepki gösteren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, buna Ukrayna'nın batı bölgelerini vurarak yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot), Ukrayna ordusunun bu sabah Kerç Boğazı'ndaki 'Sig' adlı tankere insansız botla saldırdığını, geminin sağ tarafında makine dairesinin bulunduğu noktada delik açıldığını duyurmuştu. Gemide yakıt sızıntısı olmadığı bildirilmişti.
Telegram hesabından açıklama yaparak saldırıya tepki gösteren Medvedev, "Eğer Kiev pisliği Karadeniz'de bir çevre felaketi düzenlemek istiyorsa, bunu kendi topraklarının yakında Polonya'nın eline geçecek ve bunun ardından yüzyıllarca berbat kokacak olan kısmında yapmalı" dedi.
Görünene göre Odessa ve İzmail'deki tesislere yapılan atışların Kiev'e az geldiğini kaydeden Medvedev, Kerç Boğazı'ndaki saldırıya Ukrayna'nın batısını vurarak karşılık verilmesi gerektiğini vurguladı.