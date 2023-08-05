https://sputniknews.com.tr/20230805/medvedevden-kerc-bogazindaki-saldiriya-tepki-ukraynanin-batisini-vurmaliyiz-1074396130.html

Medvedev'den Kerç Boğazı'ndaki saldırıya tepki: Ukrayna'nın batısını vurmalıyız

Medvedev'den Kerç Boğazı'ndaki saldırıya tepki: Ukrayna'nın batısını vurmalıyız

Ukrayna'nın Kerç Boğazı'nda bir Rus tankerine insansız botla saldırmasına tepki gösteren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, buna... 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T14:03+0300

2023-08-05T14:03+0300

2023-08-05T14:03+0300

ukrayna krizi

rusya federal deniz ve nehir taşımacılığı ajansı (rosmorreçflot)

kerç boğazı

rusya

ukrayna

dmitriy medvedev

ukrayna krizi

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Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot), Ukrayna ordusunun bu sabah Kerç Boğazı'ndaki 'Sig' adlı tankere insansız botla saldırdığını, geminin sağ tarafında makine dairesinin bulunduğu noktada delik açıldığını duyurmuştu. Gemide yakıt sızıntısı olmadığı bildirilmişti.Telegram hesabından açıklama yaparak saldırıya tepki gösteren Medvedev, "Eğer Kiev pisliği Karadeniz'de bir çevre felaketi düzenlemek istiyorsa, bunu kendi topraklarının yakında Polonya'nın eline geçecek ve bunun ardından yüzyıllarca berbat kokacak olan kısmında yapmalı" dedi.Görünene göre Odessa ve İzmail'deki tesislere yapılan atışların Kiev'e az geldiğini kaydeden Medvedev, Kerç Boğazı'ndaki saldırıya Ukrayna'nın batısını vurarak karşılık verilmesi gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230805/duma-baskani-volodin-abd-tayvani-2-ukrayna-yapacak-1074395222.html

kerç boğazı

rusya

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rusya federal deniz ve nehir taşımacılığı ajansı (rosmorreçflot), kerç boğazı, rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, ukrayna krizi