https://sputniknews.com.tr/20230805/duma-baskani-volodin-abd-tayvani-2-ukrayna-yapacak-1074395222.html

Duma Başkanı Volodin: ABD, Tayvan'ı '2. Ukrayna' yapacak

Duma Başkanı Volodin: ABD, Tayvan'ı '2. Ukrayna' yapacak

Kiev rejiminin Washington'un beklentilerini karşılamadığını söyleyen Duma Başkanı Volodin, ABD'nin 'Ukrayna'nın kaderini' Tayvan'a yaşatacağını belirtti. 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T13:15+0300

2023-08-05T13:15+0300

2023-08-05T13:15+0300

duma

dünya

çin

tayvan

ukrayna

vyaçeslav volodin

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

rusya

abd

joe biden

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Telegram hesabından açıklama yapan Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin yeni bir hatanın eşiğinde olduğunun altını çizdi.Biden'ın Ukrayna'ya ayrılan kaynaklardan Tayvan için silah satın almayı planladığına dikkat çeken Volodin, "Kiev rejimi, Washington'un beklentilerini karşılamadı. ABD, Ukrayna'daki politikasının başarısız olacağını öngörüyor. Hegemonyasını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan ABD, kurtuluşu yeni bir çatışmada arıyor" ifadelerini kullandı.ABD'de yüksek enflasyonun, finans sektöründeki istikrarsızlığın, bütçe açığının giderek arttığının ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının ABD'nin notunu düşürdüğünün altını çizen Volodin, "Tayvan'daki çatışma, aklını yitiren Biden'a seçmenlerin dikkatini iç sorunlardan başka yöne çekmek için gerekli. Yeni bir şey yok. ABD yönetimi, aynı nedenle Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya, Suriye ve Ukrayna'daki savaşların çığırtkanlığını yaptı. Şimdi de Tayvan'a doğru bakıyorlar" dedi.Volodin, 'tek Çin' ilkesine bağlı olduğunu ikiyüzlülükle dile getiren ABD'nin Tayvan'ı 'anti-Çin' haline getirmek için her şeyi yaptığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230805/eski-pakistan-basbakani-imran-han-tutuklandi-1074394812.html

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duma, çin, tayvan, ukrayna, vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, rusya, abd, joe biden, yugoslavya, afganistan, irak, libya