Duma Başkanı Volodin: ABD, Tayvan'ı '2. Ukrayna' yapacak
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Kiev rejiminin Washington'un beklentilerini karşılamadığını söyleyen Duma Başkanı Volodin, ABD'nin 'Ukrayna'nın kaderini' Tayvan'a yaşatacağını belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin yeni bir hatanın eşiğinde olduğunun altını çizdi.
Biden'ın Ukrayna'ya ayrılan kaynaklardan Tayvan için silah satın almayı planladığına dikkat çeken Volodin, "Kiev rejimi, Washington'un beklentilerini karşılamadı. ABD, Ukrayna'daki politikasının başarısız olacağını öngörüyor. Hegemonyasını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan ABD, kurtuluşu yeni bir çatışmada arıyor" ifadelerini kullandı.
ABD'de yüksek enflasyonun, finans sektöründeki istikrarsızlığın, bütçe açığının giderek arttığının ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının ABD'nin notunu düşürdüğünün altını çizen Volodin, "Tayvan'daki çatışma, aklını yitiren Biden'a seçmenlerin dikkatini iç sorunlardan başka yöne çekmek için gerekli. Yeni bir şey yok. ABD yönetimi, aynı nedenle Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya, Suriye ve Ukrayna'daki savaşların çığırtkanlığını yaptı. Şimdi de Tayvan'a doğru bakıyorlar" dedi.
Volodin, 'tek Çin' ilkesine bağlı olduğunu ikiyüzlülükle dile getiren ABD'nin Tayvan'ı 'anti-Çin' haline getirmek için her şeyi yaptığını vurguladı.
Biden'ın Ukrayna'ya ayrılan kaynaklardan Tayvan için silah satın almayı planladığına dikkat çeken Volodin, "Kiev rejimi, Washington'un beklentilerini karşılamadı. ABD, Ukrayna'daki politikasının başarısız olacağını öngörüyor. Hegemonyasını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan ABD, kurtuluşu yeni bir çatışmada arıyor" ifadelerini kullandı.
ABD'de yüksek enflasyonun, finans sektöründeki istikrarsızlığın, bütçe açığının giderek arttığının ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının ABD'nin notunu düşürdüğünün altını çizen Volodin, "Tayvan'daki çatışma, aklını yitiren Biden'a seçmenlerin dikkatini iç sorunlardan başka yöne çekmek için gerekli. Yeni bir şey yok. ABD yönetimi, aynı nedenle Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya, Suriye ve Ukrayna'daki savaşların çığırtkanlığını yaptı. Şimdi de Tayvan'a doğru bakıyorlar" dedi.
Volodin, 'tek Çin' ilkesine bağlı olduğunu ikiyüzlülükle dile getiren ABD'nin Tayvan'ı 'anti-Çin' haline getirmek için her şeyi yaptığını vurguladı.