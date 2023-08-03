https://sputniknews.com.tr/20230803/cinin-hibey-eyaletinde-sel-nedeniyle-12-milyon-kisi-tahliye-edildi-1074353225.html

Çin'in Hıbey eyaletinde sel nedeniyle 1.2 milyon kişi tahliye edildi

Çin'in Hıbey eyaletinde sel nedeniyle 1.2 milyon kişi tahliye edildi

Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı seller nedeniyle 1.2 milyon kişinin tahliye edildiği bildirildi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T23:51+0300

2023-08-03T23:51+0300

2023-08-03T23:51+0300

dünya

çin

sel felaketi

tahliye

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Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Pekin ile Tiencin kentini çevreleyen Hıbey eyaletinde selin kontrolü için 8 toplama havzası ile irili ufaklı 155 rezervuar oluşturuldu.Söz konusu bölgelerde yaşayan 850 bin kişi dahil eyalette 1.2 milyon vatandaş güvenli bölgelerdeki barınaklara geçici olarak yerleştirildi.Hıbey Acil Durum Yönetimi Dairesi, Pekin ve Tiencin üzerindeki baskıyı azaltmak için 1.8 milyar metreküp suyun eyaletteki toplama alanlarına yönlendirildiğini açıkladı.Çin'de 1997'de kabul edilen Sel Kontrol Yasası ile oluşturan plana göre ülke genelindeki 98 sel toplama havzasının 13'ü Hıbey eyaletinde bulunuyor.Sarı Nehir'in çok sayıda kolunun buluştuğu eyaletteki toplama havzalarının bulunduğu yerlerde, çok sayıda ilçe, kasaba ve köy su altında kaldı.Pekin'in güneybatısındaki 600 bin nüfuslu Cuocou kentinde 300 ila 400 milyon metreküp suyun biriktiği tahmin ediliyor.Uzmanlar, yağışın şiddetinin azalmasına rağmen sel toplama alanlarında biriken suların çekilmesinin alçak alanlarda bir ayı bulabileceğini belirtiyor.1997 tarihli yasa, sel toplama alanlarında yaşayan vatandaşların hasarlarının tazmin edilmesini öngörüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230802/dokrusi-tayfunu-pekini-vurdu-yuzlerce-kurtarma-gorevlisi-seferber-edildi-1074279016.html

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