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Doksuri Tayfunu Pekin'i vurdu: '140 yılın en şiddetli yağışı'
Doksuri Tayfunu Pekin'i vurdu: '140 yılın en şiddetli yağışı'
Filipinlerin ardından Çin'i vuran Doksuri Tayfunu'yla birlikte ülkede '140 yılın en şiddetli yağışları' kaydedildi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
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Dünya genelinde kuzey yarımkürede aşırı sıcaklar kaydedilirken, güney yarımkürede ise aşırı yağışlar ve sel olayları yaşanıyor. Son dönemde aşırı yağışlar sonucu oluşan sel felaketleriyle boğuşan Çin'de de, Pekin Meteoroloji Servisi, başkentin '140 yılın en şiddetli yağışını' yaşadığını söyledi:"Bu fırtına sırasında kaydedilen maksimum (miktar) 744,8 milimetreyle Changping'deki Wangjiayuan Rezervuarı'nda meydana geldi. Daha önceki en büyük hacimli yağış, 1891'de 609 milimetre olarak kaydedilmişti."Çin devlet yayın kuruluşu CCTV ise, Pekin'deki yağmurlar nedeniyle bir düzineden fazla kişinin kaybolduğunu söyledi. Selin merkez üssü Hebei eyaletine kayarken, başkent ile Hebei arasındaki sınırda bulunan Pekin'in Fangshan semtindeki AFP ekibi, bir köprünün yakınına sıkışmış, şiddetli yağmurların sürüklediği tonlarca çöple birlikte tamamen sular altında kalmış bir parkın görüntülerini kaydetti. Bir süper tayfun olan Doksuri Tayfunu, Filipinler'in ardından Çin'e geçerek önce Fujian eyaletini vurdu ve kuzeye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Pekin'deki yağışlarda ise sadece 40 saatte kaydedilen miktar, tüm Temmuz ayı için ortalama yağış miktarına yaklaştı. Devlet medyası geçen hafta, Çin'in kuzeyindeki aşırı şiddetli yağışlardan 130 milyon kişinin etkileneceği konusunda uyarıda bulundu. Başkentte ve komşu Hebei eyaletindeki banliyö ve kırsal alanlar, 974 bin 400 kişinin tahliye edildiğini bildirmesiyle sular altında kaldı. Ülkenin batısındaki, Shanxi eyaletinde de 42 bin 211 kişi daha tahliye edildi. Şinhua'nın bildirdiğine göre, başkentteki yetkililer 'büyük nehirlerdeki su akışı uyarı işaretinin altına düştüğü için' kırmızı alarmı kaldırdı. Yağışların azalmasıyla birlikte, Çin Kızılhaçından yüzlerce kurtarma görevlisinin enkazı temizlemek ve kurbanları tahliye etmeye yardım etmek için afet bölgelerine gönderilmesiyle ise yardım operasyonlarına hız verildi.Çin lideri Şi Cinping, fırtınada 'kaybolanları veya mahsur kalanları kurtarmak için her türlü çabayı gösterme' çağrısında bulundu. Başkentin en çok etkilenen bölgelerinden biri olan Pekin'deki Mentougou'daki bir yardım çalışma alanını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing de, hala kayıp olanları kurtarmak için 'topyekün' çaba gösterilmesini istedi. Xinhua'ya göre Zhang, "Mevcut çalışmanın en önemli önceliği, insanların hayatlarını kurtarmak, kayıp veya mahsur kalan insanları aramak için zamana karşı yarışmak ve kayıpları en aza indirmektir" dedi. Çin ayrıca, ülkenin doğu kıyısına yaklaşan 'yılın altıncı tayfunu' Khanun Tayfunu'nun gelişine karşı da alarma geçti.
https://sputniknews.com.tr/20230801/pekinde-siddetli-yagislar-nedeniyle-11-kisi-oldu-27-kisi-kayip-1074234576.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, doksuri tayfunu, arama, arama kurtarma
çin, çin halk cumhuriyeti, doksuri tayfunu, arama, arama kurtarma

Doksuri Tayfunu Pekin'i vurdu: '140 yılın en şiddetli yağışı'

11:40 02.08.2023 (güncellendi: 12:00 02.08.2023)
© AFP 2023Dokrusi Tayfunu
Dokrusi Tayfunu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023
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Filipinlerin ardından Çin'i vuran Doksuri Tayfunu'yla birlikte ülkede '140 yılın en şiddetli yağışları' kaydedildi.
Dünya genelinde kuzey yarımkürede aşırı sıcaklar kaydedilirken, güney yarımkürede ise aşırı yağışlar ve sel olayları yaşanıyor.
Son dönemde aşırı yağışlar sonucu oluşan sel felaketleriyle boğuşan Çin'de de, Pekin Meteoroloji Servisi, başkentin '140 yılın en şiddetli yağışını' yaşadığını söyledi:
"Bu fırtına sırasında kaydedilen maksimum (miktar) 744,8 milimetreyle Changping'deki Wangjiayuan Rezervuarı'nda meydana geldi. Daha önceki en büyük hacimli yağış, 1891'de 609 milimetre olarak kaydedilmişti."
Çin devlet yayın kuruluşu CCTV ise, Pekin'deki yağmurlar nedeniyle bir düzineden fazla kişinin kaybolduğunu söyledi.
Selin merkez üssü Hebei eyaletine kayarken, başkent ile Hebei arasındaki sınırda bulunan Pekin'in Fangshan semtindeki AFP ekibi, bir köprünün yakınına sıkışmış, şiddetli yağmurların sürüklediği tonlarca çöple birlikte tamamen sular altında kalmış bir parkın görüntülerini kaydetti.
Bir süper tayfun olan Doksuri Tayfunu, Filipinler'in ardından Çin'e geçerek önce Fujian eyaletini vurdu ve kuzeye doğru ilerleyişini sürdürüyor.
Pekin'deki yağışlarda ise sadece 40 saatte kaydedilen miktar, tüm Temmuz ayı için ortalama yağış miktarına yaklaştı. Devlet medyası geçen hafta, Çin'in kuzeyindeki aşırı şiddetli yağışlardan 130 milyon kişinin etkileneceği konusunda uyarıda bulundu.
Başkentte ve komşu Hebei eyaletindeki banliyö ve kırsal alanlar, 974 bin 400 kişinin tahliye edildiğini bildirmesiyle sular altında kaldı.
Ülkenin batısındaki, Shanxi eyaletinde de 42 bin 211 kişi daha tahliye edildi.
Şinhua'nın bildirdiğine göre, başkentteki yetkililer 'büyük nehirlerdeki su akışı uyarı işaretinin altına düştüğü için' kırmızı alarmı kaldırdı.
Yağışların azalmasıyla birlikte, Çin Kızılhaçından yüzlerce kurtarma görevlisinin enkazı temizlemek ve kurbanları tahliye etmeye yardım etmek için afet bölgelerine gönderilmesiyle ise yardım operasyonlarına hız verildi.
Çin lideri Şi Cinping, fırtınada 'kaybolanları veya mahsur kalanları kurtarmak için her türlü çabayı gösterme' çağrısında bulundu.
Başkentin en çok etkilenen bölgelerinden biri olan Pekin'deki Mentougou'daki bir yardım çalışma alanını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing de, hala kayıp olanları kurtarmak için 'topyekün' çaba gösterilmesini istedi.
Xinhua'ya göre Zhang, "Mevcut çalışmanın en önemli önceliği, insanların hayatlarını kurtarmak, kayıp veya mahsur kalan insanları aramak için zamana karşı yarışmak ve kayıpları en aza indirmektir" dedi.
Çin ayrıca, ülkenin doğu kıyısına yaklaşan 'yılın altıncı tayfunu' Khanun Tayfunu'nun gelişine karşı da alarma geçti.
Pekin - yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
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Pekin'de şiddetli yağışlar: 20 ölü, 27 kayıp
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