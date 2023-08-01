https://sputniknews.com.tr/20230801/pekinde-siddetli-yagislar-nedeniyle-11-kisi-oldu-27-kisi-kayip-1074234576.html

Pekin'de şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp

Pekin'de şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp

Çin'in başkenti Pekin'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 27 kişinin arandığı bildirildi. 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T12:12+0300

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kuvvetli yağış

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China Daily'nin haberine göre, şiddetli yağışlar, Pekin'in pek çok bölgesinde yaşamı olumsuz etkiliyor.Pekin Şehir Yönetimince yapılan açıklamada, başkentin çeşitli bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan 2 kişi dahil 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.Kayıp 27 kişiden 4'ünün Fangşan'daki bir köyde arama kurtarma çalışması yürüten "Blue Sky" kurtarma ekibinin üyeleri olduğu, diğerlerinin kimlik tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü ifade edildi.Olumsuz hava koşullarından şimdiye kadar başkentin 13 bölgesinde 44 bin 673 kişinin etkilendiği, Pekin'de ise 127 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği bildirildi.

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çin, çin halk cumhuriyeti, yağış, şiddetli yağış, aşırı yağışlar, kuvvetli yağış