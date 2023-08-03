https://sputniknews.com.tr/20230803/besiktasta-silahli-saldiri-1-kisi-agir-yaralandi-1074314726.html
Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
Beşiktaş’ta motosikletiyle seyir halindeki 1 kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T06:12+0300
2023-08-03T06:12+0300
2023-08-03T06:12+0300
türkiye
beşiktaş
silahlı saldırı
motosiklet
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Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi silahlı saldırıya uğradı.Henüz kimliği öğrenilemeyen saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri de yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilere yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230803/esenyurtta-gece-bekcisi-evinde-olu-bulundu-1074313757.html
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beşiktaş, silahlı saldırı, motosiklet
beşiktaş, silahlı saldırı, motosiklet
Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
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Beşiktaş’ta motosikletiyle seyir halindeki 1 kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi silahlı saldırıya uğradı.
Henüz kimliği öğrenilemeyen saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri de yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilere yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.