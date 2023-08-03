https://sputniknews.com.tr/20230803/besiktasta-silahli-saldiri-1-kisi-agir-yaralandi-1074314726.html

Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Beşiktaş’ta motosikletiyle seyir halindeki 1 kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T06:12+0300

2023-08-03T06:12+0300

2023-08-03T06:12+0300

türkiye

beşiktaş

silahlı saldırı

motosiklet

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Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi silahlı saldırıya uğradı.Henüz kimliği öğrenilemeyen saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri de yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilere yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

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beşiktaş, silahlı saldırı, motosiklet