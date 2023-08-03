https://sputniknews.com.tr/20230803/esenyurtta-gece-bekcisi-evinde-olu-bulundu-1074313757.html

Esenyurt'ta gece bekçisi evinde ölü bulundu

Esenyurt'ta gece bekçisi evinde ölü bulundu

Esenyurt’ta 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin evinde şüpheli şekilde ölü olarak bulundu. Cin’in cenazesi ise görevlilerce Adli Tıp Morgu'na sevk edildi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T01:59+0300

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türkiye

esenyurt

istanbul

bekçi

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İstanbul Esenyurt'ta 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin, evinde ölü bulundu.AA'nın aktardığı bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi 1945 Sokak'taki 5 katlı binanın üst katında oturan gece bekçisi Cin'e yakınları telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine Cin'in evine giderek kapıyı çalan yakınları, cevap alamayınca çilingir çağırdı. Eve giren yakınları, Cin'i ağzı ve burnundan kan gelmiş halde yatakta buldu.İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Cin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Bu arada, Cin'in Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olduğu öğrenildi.Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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