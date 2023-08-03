https://sputniknews.com.tr/20230803/esenyurtta-gece-bekcisi-evinde-olu-bulundu-1074313757.html
Esenyurt'ta gece bekçisi evinde ölü bulundu
Esenyurt'ta gece bekçisi evinde ölü bulundu
Esenyurt’ta 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin evinde şüpheli şekilde ölü olarak bulundu. Cin’in cenazesi ise görevlilerce Adli Tıp Morgu'na sevk edildi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T01:59+0300
2023-08-03T01:59+0300
2023-08-03T01:59+0300
türkiye
esenyurt
istanbul
bekçi
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İstanbul Esenyurt'ta 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin, evinde ölü bulundu.AA'nın aktardığı bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi 1945 Sokak'taki 5 katlı binanın üst katında oturan gece bekçisi Cin'e yakınları telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine Cin'in evine giderek kapıyı çalan yakınları, cevap alamayınca çilingir çağırdı. Eve giren yakınları, Cin'i ağzı ve burnundan kan gelmiş halde yatakta buldu.İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Cin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Bu arada, Cin'in Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olduğu öğrenildi.Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
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esenyurt, istanbul, bekçi
esenyurt, istanbul, bekçi
Esenyurt'ta gece bekçisi evinde ölü bulundu
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Esenyurt’ta 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin evinde şüpheli şekilde ölü olarak bulundu. Cin’in cenazesi ise görevlilerce Adli Tıp Morgu'na sevk edildi.
İstanbul Esenyurt'ta 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin, evinde ölü bulundu.
AA'nın aktardığı bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi 1945 Sokak'taki 5 katlı binanın üst katında oturan gece bekçisi Cin'e yakınları telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine Cin'in evine giderek kapıyı çalan yakınları, cevap alamayınca çilingir çağırdı. Eve giren yakınları, Cin'i ağzı ve burnundan kan gelmiş halde yatakta buldu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Cin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bu arada, Cin'in Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.