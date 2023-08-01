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https://sputniknews.com.tr/20230801/kira-zammini-yetersiz-bulan-ev-sahibi-kiracisi-adina-flort-uygulamasindan-hesap-acti-1074227262.html
Kira zammını yetersiz bulan ev sahibi, kiracısı adına flört uygulamasından hesap açtı
Kira zammını yetersiz bulan ev sahibi, kiracısı adına flört uygulamasından hesap açtı
Ankara'da bir ev sahibi kiracısının kiraya yaptığı artışı yetersiz buldu ve adına flört uygulamasından hesap açtı. Mağdur kiracı avukatı aracılığı ile IP... 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T10:17+0300
2023-08-01T10:17+0300
yaşam
ev sahibi
kiracı
flört
anlaşmazlık
ankara
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Ankara'da ev sahibi ile kiracısı arasında kira zammı konusunda anlaşmazlık yaşandı.Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre G.A isimli genç kadın, geçen yıl V.C.’nin Ankara Eryaman’daki evini kiralayarak, oturmaya başladı. Yeni Kiracı olan genç kadın, bu yılki kira artış oranını, devletin belirlediği yüzde 25 sınırında yaptı. Ancak ev sahibi, iddiaya göre, yapılan kira zammını yetersiz bularak, genç kadının evi boşaltmasını istedi. Ancak G.A., kanuni haklarını kullanmak istediğini, bir tahliye kararı olmadan evi boşaltmayacağını ev sahibine bildirdi.1 Mart tarihinden itibaren genç kadının telefonu tanımadığı numaralarca aranmaya ve cinsel içerikli mesajlar gelmeye başladı. G.A, yaptığı araştırmada, herhangi bir üyeliğinin bulunmamasına rağmen, “4 farklı flört uygulamasında“kendi adına hesap açıldığını, “WhatsApp’tan yazsana” denilerek, numarasının paylaşıldığını fark etti. G.A. avukatı Oğuzhan Türe aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, kendi adına flört sitelerinde profil açan ve telefon numarasını paylaşan kişi veya kişilerin tespit edilmesini istedi. IP adresinden yakalandıSavcılık soruşturma kapsamında şikâyete konu hesaplardaki IP adres kayıtlarını istedi. Gelen IP kayıtları BTK’ya sorulduğunda ise söz konusu adresin genç kadının ev sahibi V.C.’ye ait olduğu tespit edildi. Savcılık bunun üzerine, V.C.’nin şüpheli olarak ifadesini aldı. Şüpheli ev sahibi ifadesinde, iddialar ile ilgisinin olmadığını ancak oluşturulan hesaplara ait IP adreslerinin kendisine ait çıkmasına bir anlam veremediğini öne sürdü.Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan Yüksel, şüpheli Ev Sahibi, hakkında, ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.
https://sputniknews.com.tr/20230801/evi-bosalt-kavgasi-bu-kez-ev-sahibi-hastanelik-oldu-1074224258.html
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ev sahibi , kiracı, flört, anlaşmazlık, ankara
ev sahibi , kiracı, flört, anlaşmazlık, ankara

Kira zammını yetersiz bulan ev sahibi, kiracısı adına flört uygulamasından hesap açtı

10:17 01.08.2023
© DHAcep telefonu
cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© DHA
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Ankara'da bir ev sahibi kiracısının kiraya yaptığı artışı yetersiz buldu ve adına flört uygulamasından hesap açtı. Mağdur kiracı avukatı aracılığı ile IP adresinden hesap açılan bilgisayarın ev sahibine ait olduğunu öğrendi.
Ankara'da ev sahibi ile kiracısı arasında kira zammı konusunda anlaşmazlık yaşandı.
Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre G.A isimli genç kadın, geçen yıl V.C.’nin Ankara Eryaman’daki evini kiralayarak, oturmaya başladı. Yeni Kiracı olan genç kadın, bu yılki kira artış oranını, devletin belirlediği yüzde 25 sınırında yaptı. Ancak ev sahibi, iddiaya göre, yapılan kira zammını yetersiz bularak, genç kadının evi boşaltmasını istedi. Ancak G.A., kanuni haklarını kullanmak istediğini, bir tahliye kararı olmadan evi boşaltmayacağını ev sahibine bildirdi.
1 Mart tarihinden itibaren genç kadının telefonu tanımadığı numaralarca aranmaya ve cinsel içerikli mesajlar gelmeye başladı. G.A, yaptığı araştırmada, herhangi bir üyeliğinin bulunmamasına rağmen, “4 farklı flört uygulamasında“kendi adına hesap açıldığını, “WhatsApp’tan yazsana” denilerek, numarasının paylaşıldığını fark etti. G.A. avukatı Oğuzhan Türe aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, kendi adına flört sitelerinde profil açan ve telefon numarasını paylaşan kişi veya kişilerin tespit edilmesini istedi.

IP adresinden yakalandı

Savcılık soruşturma kapsamında şikâyete konu hesaplardaki IP adres kayıtlarını istedi. Gelen IP kayıtları BTK’ya sorulduğunda ise söz konusu adresin genç kadının ev sahibi V.C.’ye ait olduğu tespit edildi. Savcılık bunun üzerine, V.C.’nin şüpheli olarak ifadesini aldı. Şüpheli ev sahibi ifadesinde, iddialar ile ilgisinin olmadığını ancak oluşturulan hesaplara ait IP adreslerinin kendisine ait çıkmasına bir anlam veremediğini öne sürdü.
Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan Yüksel, şüpheli Ev Sahibi, hakkında, ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.
Zonguldak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
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'Evi boşalt' kavgası: Bu kez ev sahibi hastanelik oldu
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