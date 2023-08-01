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'Evi boşalt' kavgası: Bu kez ev sahibi hastanelik oldu
'Evi boşalt' kavgası: Bu kez ev sahibi hastanelik oldu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada başına keser darbesi alan ev sahibi Y.Ç., hastaneye kaldırıldı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T08:24+0300
2023-08-01T08:24+0300
türkiye
ev sahibi
kiracı
zonguldak
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Kira artışları ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Hükümetin kira artışlarına yüzde 25 sınır getiren düzenlemeyi bir yıl daha uzatmasına rağmen ev sahipleri ile kiracılar arasında anlaşmazlıklar sürüyor.İddialara göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ev sahibi Y.Ç.'nin, kiracılarından evi boşaltmalarını istemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken Y.Ç. başına aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. Aldığı darbe sonrası Y.Ç. olay yerinden kaçarken, İ.K. ve M.D. ise araçla adresten ayrıldı. Kavgayı gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı ev sahibine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alındılarOlay yerinden kaçan İ.K. ve M.D. ise polis ekipleri tarafından Murtaza Mahallesi Suphi Konak Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilen İ.K. ve M.D. ardından karakola götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230726/yuzde-25-uzerinde-kira-zammi-yaptiysaniz-anlasmazlik-durumunda-farki-toptan-geri-alabilirsiniz-1074020936.html
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ev sahibi , kiracı, zonguldak
ev sahibi , kiracı, zonguldak

'Evi boşalt' kavgası: Bu kez ev sahibi hastanelik oldu

08:24 01.08.2023
© AAZonguldak
Zonguldak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© AA
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada başına keser darbesi alan ev sahibi Y.Ç., hastaneye kaldırıldı.
Kira artışları ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Hükümetin kira artışlarına yüzde 25 sınır getiren düzenlemeyi bir yıl daha uzatmasına rağmen ev sahipleri ile kiracılar arasında anlaşmazlıklar sürüyor.
İddialara göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ev sahibi Y.Ç.'nin, kiracılarından evi boşaltmalarını istemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken Y.Ç. başına aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı.
Aldığı darbe sonrası Y.Ç. olay yerinden kaçarken, İ.K. ve M.D. ise araçla adresten ayrıldı. Kavgayı gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı ev sahibine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gözaltına alındılar

Olay yerinden kaçan İ.K. ve M.D. ise polis ekipleri tarafından Murtaza Mahallesi Suphi Konak Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilen İ.K. ve M.D. ardından karakola götürüldü.
İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
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'Yüzde 25 üzerinde kira zammı yaptıysanız anlaşmazlık durumunda farkı toptan geri alabilirsiniz'
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