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https://sputniknews.com.tr/20230726/yuzde-25-uzerinde-kira-zammi-yaptiysaniz-anlasmazlik-durumunda-farki-toptan-geri-alabilirsiniz-1074020936.html
'Yüzde 25 üzerinde kira zammı yaptıysanız anlaşmazlık durumunda farkı toptan geri alabilirsiniz'
'Yüzde 25 üzerinde kira zammı yaptıysanız anlaşmazlık durumunda farkı toptan geri alabilirsiniz'
Avukat Bulut, "'Yüzde 25 üzerinde kira zammı yaptıysanız anlaşmazlık durumunda farkı toptan geri alabilirsiniz" dedi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T17:15+0300
2023-07-26T17:15+0300
ekonomi
kira
zam
sözleşme
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Kira sözleşmeleri konusundaki anlaşmazlıklarda kiracı ve ev sahiplerinin haklarını avukat Batuhan Bulut, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.İşte açıklamalarından satırbaşları:"Boş konut vergisi yurtdışında uygulanıyor özellikle İspanya modeli diye adlandırılıyor ve 6 ay ya da daha uzun süredir evlerini boş tutan ve kiraya vermemek için boş tutan kişilere ekstradan bir vergi getirilmesi söz konusu. İşe yarayıp yaramayacağını bizim ülkemizdeki sistemde gözlemlemek gerekecek. Ülkemizde işin bir de ekonomik yanı var. Megatis faiz veren bir ülke olduğumuzdan gayrimenkuller de yatırım aracı oldu ve gayrimenkullere yatırım yaparak kar elde etme ya da parayı burada değerlendiren bir kesim var o yüzden gayrimenkul fiyatlarının arttığı yerde peş peşe kiralar da artıyor.6 veya daha uzun süre evini boş tutan vatandaşlar evlerini neden uzun süre boş tutuyorlar çünkü kiracıyla uğraşmak istemiyor, bir kere kiracıyla anlaştığı zaman 5 yıl boyunca dilediği gibi kirayı belirleyemiyor ve 10 yıl boyunca kirayıcı çıkartamıyor. Boş konut vergisi getirerek bu sorunların çözülmesi elbette ki çözülmesi kolay değil. Yüzde 25 kira zammı sınırı getirildi ve uzatıldı ama kaç kişi bu kurala uyuyor açıkçası kim se uymuyor. Yüzde 25 zam yapılabilir meselesi kiracılarda çalışıyor onlar o şekilde ödüyor ama ev sahipleri hukuken hiçbir şey yapamıyorlar. Borçlar kanununda kiracıyı tahliye edebilmek adına kiraya verenlere tanınmış birtakım farklı imkanlar var, o imkanlar söz konusu ise bu durumda kiraya verenler de o imkanları kullanma yoluna gidebiliyorlar.Bu imkanı olmasa bile varmış gibi yapan kiraya verenler de oluyor. Evi bir başkasına satmış gibi gösteriyor ve kiralayan kişi de ben burayı kendim kullanacağım diyerek kiracının evi boşaltmasını istiyor. Evi bir başkasına satmış gibi gösterip arkadaşına satmış oluyor. Bu durumlarda bile kiracının evden çıkarılması İstanbul için en az 1 yıl sürüyor.Kiracı tarafından bir örnek vermek istiyorum, yasal sınır yüzde 25 iken bu oranın üzerinde artış yapma zorunluluğun olmamasına rağmen yüzde 40 zamlı yatırdın fakat 3 ay sonra ev sahibi evi satma girişiminde bulundu ya da yurtdışından oğlum geldi dedi sana da çık dedi. Bu şekilde kötü niyetli bir durum sergilerse yüzde 25’in üzerinde bir artış yapma zorunluluğun olmamana rağmen yaptığın için ilerleyen süreçte kiraya verenden iade alma hakkın var, buna sebepsiz denkleşme diyoruz. Borçlu olmadığınız bir parayı borçlu olmamanıza rağmen öderseniz, fazladan ödediğiniz iade alma hakkınız söz konusu."
https://sputniknews.com.tr/20230705/temmuz-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1073186476.html
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kira, zam, sözleşme
kira, zam, sözleşme

'Yüzde 25 üzerinde kira zammı yaptıysanız anlaşmazlık durumunda farkı toptan geri alabilirsiniz'

17:15 26.07.2023
© AAİstanbul konut
İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Özel
Avukat Bulut, "'Yüzde 25 üzerinde kira zammı yaptıysanız anlaşmazlık durumunda farkı toptan geri alabilirsiniz" dedi.
Kira sözleşmeleri konusundaki anlaşmazlıklarda kiracı ve ev sahiplerinin haklarını avukat Batuhan Bulut, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
İşte açıklamalarından satırbaşları:
"Boş konut vergisi yurtdışında uygulanıyor özellikle İspanya modeli diye adlandırılıyor ve 6 ay ya da daha uzun süredir evlerini boş tutan ve kiraya vermemek için boş tutan kişilere ekstradan bir vergi getirilmesi söz konusu. İşe yarayıp yaramayacağını bizim ülkemizdeki sistemde gözlemlemek gerekecek. Ülkemizde işin bir de ekonomik yanı var. Megatis faiz veren bir ülke olduğumuzdan gayrimenkuller de yatırım aracı oldu ve gayrimenkullere yatırım yaparak kar elde etme ya da parayı burada değerlendiren bir kesim var o yüzden gayrimenkul fiyatlarının arttığı yerde peş peşe kiralar da artıyor.
6 veya daha uzun süre evini boş tutan vatandaşlar evlerini neden uzun süre boş tutuyorlar çünkü kiracıyla uğraşmak istemiyor, bir kere kiracıyla anlaştığı zaman 5 yıl boyunca dilediği gibi kirayı belirleyemiyor ve 10 yıl boyunca kirayıcı çıkartamıyor. Boş konut vergisi getirerek bu sorunların çözülmesi elbette ki çözülmesi kolay değil. Yüzde 25 kira zammı sınırı getirildi ve uzatıldı ama kaç kişi bu kurala uyuyor açıkçası kim se uymuyor. Yüzde 25 zam yapılabilir meselesi kiracılarda çalışıyor onlar o şekilde ödüyor ama ev sahipleri hukuken hiçbir şey yapamıyorlar. Borçlar kanununda kiracıyı tahliye edebilmek adına kiraya verenlere tanınmış birtakım farklı imkanlar var, o imkanlar söz konusu ise bu durumda kiraya verenler de o imkanları kullanma yoluna gidebiliyorlar.
Bu imkanı olmasa bile varmış gibi yapan kiraya verenler de oluyor. Evi bir başkasına satmış gibi gösteriyor ve kiralayan kişi de ben burayı kendim kullanacağım diyerek kiracının evi boşaltmasını istiyor. Evi bir başkasına satmış gibi gösterip arkadaşına satmış oluyor. Bu durumlarda bile kiracının evden çıkarılması İstanbul için en az 1 yıl sürüyor.
Kiracı tarafından bir örnek vermek istiyorum, yasal sınır yüzde 25 iken bu oranın üzerinde artış yapma zorunluluğun olmamasına rağmen yüzde 40 zamlı yatırdın fakat 3 ay sonra ev sahibi evi satma girişiminde bulundu ya da yurtdışından oğlum geldi dedi sana da çık dedi. Bu şekilde kötü niyetli bir durum sergilerse yüzde 25’in üzerinde bir artış yapma zorunluluğun olmamana rağmen yaptığın için ilerleyen süreçte kiraya verenden iade alma hakkın var, buna sebepsiz denkleşme diyoruz. Borçlu olmadığınız bir parayı borçlu olmamanıza rağmen öderseniz, fazladan ödediğiniz iade alma hakkınız söz konusu."
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EKONOMİ
Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
5 Temmuz, 10:32
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