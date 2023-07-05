https://sputniknews.com.tr/20230705/temmuz-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1073186476.html
Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Temmuz ayı kira artış oranı, haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyonuyla... 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T10:32+0300
2023-07-05T10:32+0300
2023-07-05T10:32+0300
ekonomi
kira
enflasyon
ekonomi
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Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.Temmuz ayı kira artış oranı nasıl hesaplanacak?Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023Girdiğiniz Artış Oranı: %25Kira Artış Tutarı: 2500 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL
https://sputniknews.com.tr/20230622/yuzde-25lik-kira-zam-siniri-uygulamasi-uzatildi-1072740782.html
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temmuz kira zammı ne kadar,
temmuz kira zammı ne kadar,
Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
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Temmuz ayı kira artış oranı, haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.
Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.
Temmuz ayı kira artış oranı nasıl hesaplanacak?
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2500 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL