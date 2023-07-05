https://sputniknews.com.tr/20230705/temmuz-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1073186476.html

Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Temmuz ayı kira artış oranı, haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyonuyla... 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T10:32+0300

2023-07-05T10:32+0300

2023-07-05T10:32+0300

ekonomi

kira

enflasyon

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072115777_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_4a7a79cd80bd9c3126386f49014c258d.jpg

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.Temmuz ayı kira artış oranı nasıl hesaplanacak?Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023Girdiğiniz Artış Oranı: %25Kira Artış Tutarı: 2500 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL

https://sputniknews.com.tr/20230622/yuzde-25lik-kira-zam-siniri-uygulamasi-uzatildi-1072740782.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

temmuz kira zammı ne kadar,