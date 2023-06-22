https://sputniknews.com.tr/20230622/yuzde-25lik-kira-zam-siniri-uygulamasi-uzatildi-1072740782.html
Yüzde 25'lik kira zam sınırı uygulaması uzatıldı
Yüzde 25'lik kira zam sınırı uygulaması uzatıldı
Adalet Bakanı Tunç, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak." dedi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T12:28+0300
2023-06-22T12:28+0300
2023-06-22T12:36+0300
ekonomi
kira
yılmaz tunç
zam
enflasyon
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071831609_5:0:851:476_1920x0_80_0_0_df91d970a60b402ec396cd3f75e1a41d.jpg
Adalet Bakanı Tunç, yüzde 25'lik kira zam sınırı uygulamasının deavm edeceğini duyurdu.Bakan tunç, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230622/asgari-ucret-zamminin-ardindan-yemek-karti-bedeli-belli-oldu-1072738568.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071831609_111:0:746:476_1920x0_80_0_0_17a00d8f85d6c2de46130d5e3685b181.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kira, yılmaz tunç, zam, enflasyon, ekonomi
kira, yılmaz tunç, zam, enflasyon, ekonomi
Yüzde 25'lik kira zam sınırı uygulaması uzatıldı
12:28 22.06.2023 (güncellendi: 12:36 22.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Tunç, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak." dedi.
Adalet Bakanı Tunç, yüzde 25'lik kira zam sınırı uygulamasının deavm edeceğini duyurdu.
Bakan tunç, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak" dedi.