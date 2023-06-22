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https://sputniknews.com.tr/20230622/yuzde-25lik-kira-zam-siniri-uygulamasi-uzatildi-1072740782.html
Yüzde 25'lik kira zam sınırı uygulaması uzatıldı
Yüzde 25'lik kira zam sınırı uygulaması uzatıldı
Adalet Bakanı Tunç, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak." dedi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
kira
yılmaz tunç
zam
enflasyon
ekonomi
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Adalet Bakanı Tunç, yüzde 25'lik kira zam sınırı uygulamasının deavm edeceğini duyurdu.Bakan tunç, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230622/asgari-ucret-zamminin-ardindan-yemek-karti-bedeli-belli-oldu-1072738568.html
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kira, yılmaz tunç, zam, enflasyon, ekonomi
kira, yılmaz tunç, zam, enflasyon, ekonomi

Yüzde 25'lik kira zam sınırı uygulaması uzatıldı

12:28 22.06.2023 (güncellendi: 12:36 22.06.2023)
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Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Tunç, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak." dedi.
Adalet Bakanı Tunç, yüzde 25'lik kira zam sınırı uygulamasının deavm edeceğini duyurdu.
Bakan tunç, "2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak" dedi.
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