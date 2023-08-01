https://sputniknews.com.tr/20230801/bricse-ilgi-giderek-artiyor-22-agustosta-5-yeni-ulke-katilabilir--1074237369.html

BRICS'e ilgi giderek artıyor: 22 Ağustos'ta 5 ülke daha katılabilir

BRICS'e ilgi giderek artıyor: 22 Ağustos'ta 5 ülke daha katılabilir

Giderek genişleyen BRICS'e bir katılım isteği de Güney Amerika ülkesi Bolivya'dan gelirken, 22 Ağustos'ta Johannesburg'da yapılacak zirvede 5 yeni ülkenin... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T13:23+0300

2023-08-01T13:23+0300

2023-08-01T13:23+0300

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güney amerika

katılım

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Bolivya Dışişleri Bakanı Rogelio Mayta, ülkesinin BRICS ekonomi bloğuna girmeye hazır olduğunu söyledi.Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan Mayta, 22 Ağustos'ta yapılacak BRICS Zirvesi'ne ülkesinin de katılım göstereceğini belirtti. Mayta, Devlet Başkanı Luis Arce'nin zirvede Bolivya'nın gelecekteki ekonomik ve sosyal kalkınma vizyonunu sunacağını ifade etti. Ülkesinin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma planıyla gelişmekte olan ekonomilerle işbirliğini güçlendirmek istediğini söyleyen Bolivyalı Bakan, "Başkan Arce'nin Bolivya'nın bloğa katılma isteğini 12 Haziran 2023'te resmen ilettiğini de belirtmek isterim" dedi.Mayta, "Uzun bir süreç olduğunu biliyoruz ancak doğru yoldayız, ülke için çok çalışıyoruz" diye ekledi. 'Katılım isteği 40'ın üzerinde'Haziran ayında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, yaklaşık 20 ülkenin BRICS'e katılım isteğinde bulunduğunu söylemişti. Son olarak Güney Afrikalı Büyükelçi Anil Sooklal, uluslararası arenada rolü giderek artan bloğa katılım isteğinin 40'ı aştığını belirtti.Arjantin, İran ve Cezayir, 2022'de BRICS'e resmi olarak başvuran ülkeler arasında yer alırken, bu yıl bu ülkeleri Mısır, Bangladeş ve Etiyopya izledi. Haziran sonunda Business Standard, BRICS'in Johannesburg zirvesinde Suudi Arabistan, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Arjantin de dahil olmak üzere toplam 5 ülkenin bloğa kabul edilebileceğini bildirdi.Batılı olmayan gelişmekte olan ekonomilerin gayri resmi bir oluşumu olarak başlayan BRICS, şu anda küresel nüfusun yüzde 40'ından fazlasını ve dünya gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

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