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Afrikaylı siyasetçi: 'Dünya bir alternatif için can atıyor'
Afrikaylı siyasetçi: 'Dünya bir alternatif için can atıyor'
Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg'da başlayan 2. Rusya-Afrika Zirvesi katılımcılarından Güney Afrika iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC)... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T12:49+0300
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dünya
nomvula mokonyane
afrika
rusya
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Güney Afrika'nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Birinci Genel Sekreter Yardımcısı Nomvula Mokonyane, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin uluslararası ilişkiler sistemindeki Batı hakimiyetine bir alternatif aradıklarını ve bunu BRICS bloğunun sunduğu ortaklıkta gördüklerini söyledi. Oturum arasında Sputnik'e konuşan Mokonyane, "Dünya bir alternatif için can atıyor" dedi ve bu ayın başlarında ANC'nin BRICS Siyasi Partiler Artı Diyaloğu'na ev sahipliği yaptığını hatırlattı. ANC, bu yılın Ağustos ayında yapılması planlanan 15. BRICS Zirvesi'nden sadece birkaç hafta önce 18-20 Temmuz tarihleri arasında Boksburg'daki Birchwood Otel'de BRICS üye ülkeleri ve diğer ülkelerden siyasi partilerin toplantısına ev sahipliği yaptı. 45'ten fazla ülkeden gelen katılımcılar, BRICS ekonomik bloğunun dünya çapında barış, kalkınma ve refahı sağlamadaki rolünü tartıştı.Toplantıya çoğu Afrika ülkesinden temsilcilerin katılığını vurgulayan Mokonyane'ye göre bu, Afrika ülkelerinin ve dünyadaki diğer ulusların alternatifler için çabaladığının ve 'BRICS ile özdeşleşmek için' ekonomik blokla bir ortaklık kurmak istediğinin açık bir göstergesi:"Hiçbir ülke ve kendine saygısı olan hiçbir ulus tek taraflı bir yaklaşıma hapsolamaz." Mokonyane ayrıca, pek çok Afrika ülkesinin artık her şeye rağmen Rusya-Afrika Zirvesi çalışmalarının 'dayanışmanın çok iyi bir simgesi olduğunu' da söyleyerek, "Birin çoğu üzerindeki tahakkümüne karşı direnişin çok güçlü bir simgesi. Aynı zamanda bu dünyanın geleceğinin çeşitliliğe, insanlığın korunmasına ve karşılıklı yarar sağlayan müdahalelere bağlı olduğunun taahhüdü" ifadelerini kullandı .
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nomvula mokonyane, afrika, rusya, st. petersburg
nomvula mokonyane, afrika, rusya, st. petersburg

Afrikaylı siyasetçi: 'Dünya bir alternatif için can atıyor'

12:49 28.07.2023
© Sputnik / Yekaterina Çesnokova / Multimedya arşivine gidinNomvula Mokonyane
Nomvula Mokonyane - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© Sputnik / Yekaterina Çesnokova
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Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg'da başlayan 2. Rusya-Afrika Zirvesi katılımcılarından Güney Afrika iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Birinci Genel Sekreter Yardımcısı Nomvula Mokonyane, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Batı'nın egemenliğine bir alternatif aradığını ve bunu BRICS'te gördüklerini açıkladı.
Güney Afrika'nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Birinci Genel Sekreter Yardımcısı Nomvula Mokonyane, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin uluslararası ilişkiler sistemindeki Batı hakimiyetine bir alternatif aradıklarını ve bunu BRICS bloğunun sunduğu ortaklıkta gördüklerini söyledi.
Oturum arasında Sputnik'e konuşan Mokonyane, "Dünya bir alternatif için can atıyor" dedi ve bu ayın başlarında ANC'nin BRICS Siyasi Partiler Artı Diyaloğu'na ev sahipliği yaptığını hatırlattı.
ANC, bu yılın Ağustos ayında yapılması planlanan 15. BRICS Zirvesi'nden sadece birkaç hafta önce 18-20 Temmuz tarihleri arasında Boksburg'daki Birchwood Otel'de BRICS üye ülkeleri ve diğer ülkelerden siyasi partilerin toplantısına ev sahipliği yaptı. 45'ten fazla ülkeden gelen katılımcılar, BRICS ekonomik bloğunun dünya çapında barış, kalkınma ve refahı sağlamadaki rolünü tartıştı.
Toplantıya çoğu Afrika ülkesinden temsilcilerin katılığını vurgulayan Mokonyane'ye göre bu, Afrika ülkelerinin ve dünyadaki diğer ulusların alternatifler için çabaladığının ve 'BRICS ile özdeşleşmek için' ekonomik blokla bir ortaklık kurmak istediğinin açık bir göstergesi:
"Hiçbir ülke ve kendine saygısı olan hiçbir ulus tek taraflı bir yaklaşıma hapsolamaz."
Mokonyane ayrıca, pek çok Afrika ülkesinin artık her şeye rağmen Rusya-Afrika Zirvesi çalışmalarının 'dayanışmanın çok iyi bir simgesi olduğunu' da söyleyerek, "Birin çoğu üzerindeki tahakkümüne karşı direnişin çok güçlü bir simgesi. Aynı zamanda bu dünyanın geleceğinin çeşitliliğe, insanlığın korunmasına ve karşılıklı yarar sağlayan müdahalelere bağlı olduğunun taahhüdü" ifadelerini kullandı .
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