https://sputniknews.com.tr/20230424/19-ulke-bricse-katilmak-icin-basvuruda-bulundu-1070133651.html
19 ülke BRICS'e katılmak için başvuruda bulundu
19 ülke BRICS'e katılmak için başvuruda bulundu
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubu 2-3 Haziran'da gerçekleştirilecek toplantıda genişleme stratejisini tartışacak... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T23:27+0300
2023-04-24T23:27+0300
2023-04-24T23:27+0300
dünya
brics
güney afrika
başvuru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102998/21/1029982134_0:285:3133:2047_1920x0_80_0_0_f1f16c94f3f3d4564294351b45172192.jpg
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS isimli birliğe katılmak için 19 ülkenin başvuruda bulunduğu bildirildi.BRICS Güney Afrika Temsilcisi Anil Sooklal, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, hali hazırda 19 ülkenin birliğe katılmak için başvuruda bulunduğunu belirtti.BRICS ülkelerinin temsilcilerinin, 2-3 Haziran'da genişleme stratejisini değerlendirmek üzere Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da toplanacağını hatırlatan Sooklal, "13 ülke resmen başvurdu. Buna ek olarak 6 ülke de gayri resmi olarak başvuruda bulundu" dedi.Haziran ayında yapılacak toplantıya Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika dışişleri bakanlarının katılımlarının teyit edildiğini belirten Sooklal, "Toplantıda BRICS'in genişlemesi ve bunun nasıl gerçekleşeceğine dair yöntemler görüşülecek" değerlendirmesinde bulundu.Sooklal, katılım başvurusunda bulunan ülkelere ilişkin detay vermedi.2006'da oluşturulan BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin), 2010 yılında Güney Afrika'nın başvurusunu kabul ederek BRICS adını almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230419/rusya-disisleri-bakanligi-dolarsizlasma-sureci-basladi-1069932887.html
güney afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102998/21/1029982134_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_476e16b917b444f12ef840e77af55c43.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
brics, güney afrika, başvuru
brics, güney afrika, başvuru
19 ülke BRICS'e katılmak için başvuruda bulundu
Abone ol
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubu 2-3 Haziran'da gerçekleştirilecek toplantıda genişleme stratejisini tartışacak. Toplantı öncesinde 19 ülkenin birliğe katılım başvurusunda bulunduğu açıklandı.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS isimli birliğe katılmak için 19 ülkenin başvuruda bulunduğu bildirildi.
BRICS Güney Afrika Temsilcisi Anil Sooklal, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, hali hazırda 19 ülkenin birliğe katılmak için başvuruda bulunduğunu belirtti.
BRICS ülkelerinin temsilcilerinin, 2-3 Haziran'da genişleme stratejisini değerlendirmek üzere Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da toplanacağını hatırlatan Sooklal, "13 ülke resmen başvurdu. Buna ek olarak 6 ülke de gayri resmi olarak başvuruda bulundu" dedi.
Haziran ayında yapılacak toplantıya Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika dışişleri bakanlarının katılımlarının teyit edildiğini belirten Sooklal, "Toplantıda BRICS'in genişlemesi ve bunun nasıl gerçekleşeceğine dair yöntemler görüşülecek" değerlendirmesinde bulundu.
Sooklal, katılım başvurusunda bulunan ülkelere ilişkin detay vermedi.
2006'da oluşturulan BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin), 2010 yılında Güney Afrika'nın başvurusunu kabul ederek BRICS adını almıştı.