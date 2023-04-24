https://sputniknews.com.tr/20230424/19-ulke-bricse-katilmak-icin-basvuruda-bulundu-1070133651.html

19 ülke BRICS'e katılmak için başvuruda bulundu

19 ülke BRICS'e katılmak için başvuruda bulundu

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubu 2-3 Haziran'da gerçekleştirilecek toplantıda genişleme stratejisini tartışacak... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T23:27+0300

2023-04-24T23:27+0300

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Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS isimli birliğe katılmak için 19 ülkenin başvuruda bulunduğu bildirildi.BRICS Güney Afrika Temsilcisi Anil Sooklal, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, hali hazırda 19 ülkenin birliğe katılmak için başvuruda bulunduğunu belirtti.BRICS ülkelerinin temsilcilerinin, 2-3 Haziran'da genişleme stratejisini değerlendirmek üzere Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da toplanacağını hatırlatan Sooklal, "13 ülke resmen başvurdu. Buna ek olarak 6 ülke de gayri resmi olarak başvuruda bulundu" dedi.Haziran ayında yapılacak toplantıya Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika dışişleri bakanlarının katılımlarının teyit edildiğini belirten Sooklal, "Toplantıda BRICS'in genişlemesi ve bunun nasıl gerçekleşeceğine dair yöntemler görüşülecek" değerlendirmesinde bulundu.Sooklal, katılım başvurusunda bulunan ülkelere ilişkin detay vermedi.2006'da oluşturulan BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin), 2010 yılında Güney Afrika'nın başvurusunu kabul ederek BRICS adını almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230419/rusya-disisleri-bakanligi-dolarsizlasma-sureci-basladi-1069932887.html

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