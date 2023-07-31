Uzmanlar: Otomotiv piyasasında sıfırda asıl durağanlık eylül ayında başlayacak

İkinci elde ise alınan önlemler satışları yavaşlattı. Yatırım amaçlı satın alınan otomobiller, ikinci el piyasası iyice yavaşlamadan garajlardan çıkmaya ve hızla ilan sitelerine yüklenmeye başladı. Son yılların popüler yatırım aracı sıfır otomobillerin fiyatı temmuzda, döviz kurlarındaki yükseliş, yeni KDV oranları ve ÖTV matrah limitlerinin geçerliliğini yitirmesiyle birlikte ortalama yüzde 10 arttı. Türkiye’de satışa konulan bütün sıfır kilometre otomobillerin fiyat ortalaması temmuz itibarıyla 3 milyon liraya ulaştı. Yükselen fiyatlara rağmen temmuz ayında tüketici talebi hız kesmedi ancak ocak-haziran 2023 dönemi boyunca ‘0’ stok ile satış kapatan bayilerin elinde ilk defa bu ay sıfır araç kaldı. Görüştüğümüz bayi yetkileri bu durumu, tatil dönemine ve bayilere normalin üzerinde araç gelmesine bağladı. Sektör temsilcileri de sıfır otomobil satışlarındaki asıl yavaşlamanın eylül ayından itibaren hissedilebileceğini vurguladı."