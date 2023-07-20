https://sputniknews.com.tr/20230720/sifir-arac-krizi-devam-ederken-istanbulun-cesitli-noktalarinda-stoklanan-araclar-goruntulendi-1073767028.html
Sıfır araç krizi devam ederken...: İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan araçlar görüntülendi
Sıfır araç krizi devam ederken...: İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan araçlar görüntülendi
Türkiye genelinde bayilerdeki sıfır araç sıkıntısı devam ederken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan araçlar dikkat çekti. Eyüpsultan'da otoyol... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T15:53+0300
2023-07-20T15:53+0300
2023-07-20T16:13+0300
yaşam
drone
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istanbul
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Türkiye genelinde yaşanan ‘sıfır araç’ sıkıntısı giderek daha da vahim bir hal aldı. Vatandaşlar otomobil bayilerinden sıfır araç alamazken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan sıfır araçlar ise dikkat çekti.İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaEyüpsultan Göktürk'te bir otoyol kenarında 'rent a car' firmasına ait olduğu iddia edilen yüzlerce sıfır araç görenleri şaşkına çevirdi. İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta otoyol kenarında çevrilen alana stoklanan otomobiller, drone kamerasına yansıdı. Görüntülerde aynı renk ve modellerden oluşan onlarca aracın yan yana dizildiği ve otoyol ile ormanlık alanın arasında bulunan etrafı çevrili çayırlık alanda stoklandığı görüldü.Benzer bir başka görüntü de Zeytinburnu'nda kaydedildi. Zeytinburnu’nda bulunan bir otoparkta tozlar içerisindeki onlarca sıfır otomobil, kameralara yansıdı.Öte yandan, araçların görüntülendiğini fark eden otoparkın bekçisi telaş içerisinde birileri aradığı ve drone’u cep telefonu ile görüntülediği dikkat çekti
https://sputniknews.com.tr/20230711/ito-baskani-avdagic-uyardi-ikinci-el-arac-ithalati-turkiyeyi-arac-coplugune-cevirir-1073409903.html
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drone, araç, stok, istanbul
drone, araç, stok, istanbul
Sıfır araç krizi devam ederken...: İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan araçlar görüntülendi
15:53 20.07.2023 (güncellendi: 16:13 20.07.2023) Abone ol
Türkiye genelinde bayilerdeki sıfır araç sıkıntısı devam ederken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan araçlar dikkat çekti. Eyüpsultan'da otoyol kenarında, Zeytinburnu'nda ise bir otoparkta stoklanan araçlar, drone ile görüntülendi.
Türkiye genelinde yaşanan ‘sıfır araç’ sıkıntısı giderek daha da vahim bir hal aldı. Vatandaşlar otomobil bayilerinden sıfır araç alamazken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan sıfır araçlar ise dikkat çekti.
İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta
Eyüpsultan Göktürk'te bir otoyol kenarında 'rent a car' firmasına ait olduğu iddia edilen yüzlerce sıfır araç görenleri şaşkına çevirdi. İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta otoyol kenarında çevrilen alana stoklanan otomobiller, drone kamerasına yansıdı. Görüntülerde aynı renk ve modellerden oluşan onlarca aracın yan yana dizildiği ve otoyol ile ormanlık alanın arasında bulunan etrafı çevrili çayırlık alanda stoklandığı görüldü.
Benzer bir başka görüntü de Zeytinburnu'nda kaydedildi. Zeytinburnu’nda bulunan bir otoparkta tozlar içerisindeki onlarca sıfır otomobil, kameralara yansıdı.
Öte yandan, araçların görüntülendiğini fark eden otoparkın bekçisi telaş içerisinde birileri aradığı ve drone’u cep telefonu ile görüntülediği dikkat çekti