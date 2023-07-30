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Saatlerce işkence yapıp kayda aldılar: Müzik eşliğinde dövüp, kulağını kesmekle tehdit ettiler
Saatlerce işkence yapıp kayda aldılar: Müzik eşliğinde dövüp, kulağını kesmekle tehdit ettiler
Bursa’da zorla alıkoydukları yaşlı adamı saatlerce tekme tokat döven kişiler, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Şahsı ‘Kulağını keseriz’ diyerek tehdit... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T15:01+0300
2023-07-30T15:01+0300
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Bursa'da inşaat ustası Cengiz B. (54), geçtiğimiz aylarda M.K. ve A.D.U.'nun işlettiği firmadan araç kiraladı. Aracı teslim eden Cengiz B. ile M.K. ve A.D.U. arasında ‘Kaza yapmışsın’ iddiasıyla çıkan küfürlü tartışma husumete döndü. M.K. ve A.D.U., ortak arkadaşları olan Y.E.K.'den Cengiz B. ile buluşma sağlamalarını istedi. Y.E.K. ile arkadaşı M.V., iş bahanesiyle Cengiz B.'yi yanlarına çağırdı. Kendi ofisinde görüşmek istediğini söyleyen Y.E.K., Cengiz B. ile otomobile doğru yöneldi. Bu sırada ellerinde bıçakla bekleyen M.K. ve A.D.U., Cengiz B.'yi zorla otomobile bindirip kendi ofislerine götürdü.Bayılana kadar dövüp cebindeki parayı gasp ettilerM.K. ve A.D.U., ofislerine getirdikleri Cengiz B.'yi kulağını kesmekle tehdit edip darp etti. M.K. ve A.D.U, Cengiz B.'nin burnunu ve gözlerini havlu ile kapatıp ağzına su dökerken, M.V. o anları cep telefonuyla kaydetti. Müzik açarak bir süre Cengiz B.'yi tekme tokat döven M.K. ve A.D.U, Cengiz B.'nin cebindeki bin 300 lirayı da gasp etti. Yapılan işkenceye daha fazla dayanamayan Cengiz B., bir süre sonra bayıldı. Kısa bir aradan sonra Cengiz B. kendine geldi. M.K. ve A.D.U., yüzüne maske takıp darp ettikleri Cengiz B. ile fotoğraf da çekindi. Saatlerce işkence yaptıkları Cengiz B.'ye tatlı yedirip, çay ile su içiren ikili, "Bize 25 bin lira getireceksin. Aksi halde bu görüntüleri sosyal medyada yayınlarız" diyerek Cengiz B.'yi tehdit etti. Evine gitmesi için Cengiz B.'ye taksi çağıran M.K. ve A.D.U., ücreti de ödeyip evine gönderdi.Polis merkezine gidip şikayetçi olduBindiği taksi ile polis merkezine giden Cengiz B, şahıslardan şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis, M.K., A.D.U., Y.E.K. ve M.V.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., A.D.U. ve M.V. tutuklanırken, Y.E.K. ise serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma', 'özel hayatın gizliğini ihlal ve şantaj' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.'Darptan dolayı ayağım tutmuyor'Yargılanmasına başlanan sanıklar, hakim karşısına çıktı. Sanıklar, müşteki ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mağdur olarak ifade veren Cengiz B., "Beni en fazla M.K. dövdü. Canımı çok acıttı. Aldığım darbeler sonucu neredeyse bir ayağım tutmuyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. En çok M.K.'dan şikayetçiyim" dedi.'Tatlıya bağlayıp helalleştik'Duruşmada savunma yapan M.K. ise şirketlerinden otomobil kiralayan Cengiz B. ile aralarında tartışma çıktığını belirterek, "Bana hakaret ve küfürler etti. Onun söylemlerini eşim ve çocuklarım da duydu. Kendisine kötü davranmadım. Olay akşamı bir araya geldik, aramızda helalleştik. Bunun üzerine ona tatlı ve çay ikram ettim. Hatta taksi çağırıp, parasını da cebine vererek öpüşerek ayrıldık. Ama o bizi gidip polise şikayet etti. Gasp edecek insanlar değiliz. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230730/esenyurttaki-tekel-bayisine-silahli-saldirida-ayrintilar-netlesiyor-emniyetten-aciklama--1074169195.html
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darp, kavga, bursa
darp, kavga, bursa

Saatlerce işkence yapıp kayda aldılar: Müzik eşliğinde dövüp, kulağını kesmekle tehdit ettiler

15:01 30.07.2023
© İHA / EMİR AKTAŞ - GÖKTUĞ ERDEMSaatlerce işkence yapıp kayda aldılar: Müzik eşliğinde dövüp, kulağını kesmekle tehdit ettiler
Saatlerce işkence yapıp kayda aldılar: Müzik eşliğinde dövüp, kulağını kesmekle tehdit ettiler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
© İHA / EMİR AKTAŞ - GÖKTUĞ ERDEM
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Bursa’da zorla alıkoydukları yaşlı adamı saatlerce tekme tokat döven kişiler, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Şahsı ‘Kulağını keseriz’ diyerek tehdit eden kişiler hakkında 20'şer yıl hapis talebiyle dava açıldı.
Bursa'da inşaat ustası Cengiz B. (54), geçtiğimiz aylarda M.K. ve A.D.U.'nun işlettiği firmadan araç kiraladı. Aracı teslim eden Cengiz B. ile M.K. ve A.D.U. arasında ‘Kaza yapmışsın’ iddiasıyla çıkan küfürlü tartışma husumete döndü. M.K. ve A.D.U., ortak arkadaşları olan Y.E.K.'den Cengiz B. ile buluşma sağlamalarını istedi. Y.E.K. ile arkadaşı M.V., iş bahanesiyle Cengiz B.'yi yanlarına çağırdı. Kendi ofisinde görüşmek istediğini söyleyen Y.E.K., Cengiz B. ile otomobile doğru yöneldi. Bu sırada ellerinde bıçakla bekleyen M.K. ve A.D.U., Cengiz B.'yi zorla otomobile bindirip kendi ofislerine götürdü.

Bayılana kadar dövüp cebindeki parayı gasp ettiler

M.K. ve A.D.U., ofislerine getirdikleri Cengiz B.'yi kulağını kesmekle tehdit edip darp etti. M.K. ve A.D.U, Cengiz B.'nin burnunu ve gözlerini havlu ile kapatıp ağzına su dökerken, M.V. o anları cep telefonuyla kaydetti. Müzik açarak bir süre Cengiz B.'yi tekme tokat döven M.K. ve A.D.U, Cengiz B.'nin cebindeki bin 300 lirayı da gasp etti. Yapılan işkenceye daha fazla dayanamayan Cengiz B., bir süre sonra bayıldı. Kısa bir aradan sonra Cengiz B. kendine geldi. M.K. ve A.D.U., yüzüne maske takıp darp ettikleri Cengiz B. ile fotoğraf da çekindi. Saatlerce işkence yaptıkları Cengiz B.'ye tatlı yedirip, çay ile su içiren ikili, "Bize 25 bin lira getireceksin. Aksi halde bu görüntüleri sosyal medyada yayınlarız" diyerek Cengiz B.'yi tehdit etti. Evine gitmesi için Cengiz B.'ye taksi çağıran M.K. ve A.D.U., ücreti de ödeyip evine gönderdi.

Polis merkezine gidip şikayetçi oldu

Bindiği taksi ile polis merkezine giden Cengiz B, şahıslardan şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis, M.K., A.D.U., Y.E.K. ve M.V.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., A.D.U. ve M.V. tutuklanırken, Y.E.K. ise serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma', 'özel hayatın gizliğini ihlal ve şantaj' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

'Darptan dolayı ayağım tutmuyor'

Yargılanmasına başlanan sanıklar, hakim karşısına çıktı. Sanıklar, müşteki ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mağdur olarak ifade veren Cengiz B., "Beni en fazla M.K. dövdü. Canımı çok acıttı. Aldığım darbeler sonucu neredeyse bir ayağım tutmuyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. En çok M.K.'dan şikayetçiyim" dedi.

'Tatlıya bağlayıp helalleştik'

Duruşmada savunma yapan M.K. ise şirketlerinden otomobil kiralayan Cengiz B. ile aralarında tartışma çıktığını belirterek, "Bana hakaret ve küfürler etti. Onun söylemlerini eşim ve çocuklarım da duydu. Kendisine kötü davranmadım. Olay akşamı bir araya geldik, aramızda helalleştik. Bunun üzerine ona tatlı ve çay ikram ettim. Hatta taksi çağırıp, parasını da cebine vererek öpüşerek ayrıldık. Ama o bizi gidip polise şikayet etti. Gasp edecek insanlar değiliz. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.
Esenyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
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Esenyurt'taki tekel bayisine silahlı saldırıda ayrıntılar netleşiyor: Emniyetten açıklama
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