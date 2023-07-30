https://sputniknews.com.tr/20230730/esenyurttaki-tekel-bayisine-silahli-saldirida-ayrintilar-netlesiyor-emniyetten-aciklama--1074169195.html

Esenyurt'taki tekel bayisine silahlı saldırıda ayrıntılar netleşiyor: Emniyetten açıklama

Esenyurt'taki tekel bayisine silahlı saldırıda ayrıntılar netleşiyor: Emniyetten açıklama

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi... 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T13:49+0300

2023-07-30T13:49+0300

2023-07-30T13:49+0300

türkiye

esenyurt

tekel bayi

cinayet

silahlı saldırı

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Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden M.Ö'yü gözaltına aldı.Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli M.Ö, daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.Zırhlı araç eşliğinde sağlık kontrolüne ve ardından adliyeye götürülen şüphelinin olay sırasında ayağından yaralandığı, koltuk değneğiyle yürüdüğü görüldü.Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen diğer şüpheliler A.Ö, T.Ö. ve S.Ö'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyorEGM, sosyal medya hesabından İstanbul Esenyurt'ta yaşanan silahlı saldırının faillerinden M.Ö.'nün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. EGM sosyal medya paylaşımında, “İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir iş yerinde, dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen ve ateşli silah kullanılan olayda, maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Taraflar arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştiği değerlendirilen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için sürdürülen çalışmalarda şüphelilerden M.Ö. (hakkında 3 adet suç kaydı var) yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olaya karışan 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.Cinayetin nedeni belli olduCinayetin nedeninin 2 aile arasındaki borç kavgası olduğu öğrenildi. İddiaya göre saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen’den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, Whatsapp’dan küfürlü bir durum paylaştı. Baba Erzen’i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi. Geçtiğimiz aylarda ise Erzen ailesinin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde olduğu öğrenildi.Cenazeler defnedildiBu arada, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek maktul Erzen'den babasını sordukları ve tartışmanın bunun üzerine çıktığı belirtildi.Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulundu. İşletmede yapılan aramada ise 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet mermi ele geçirildi.Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır'ın cenazelerinin dün Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedildikleri öğrenildi.Ne olmuştu?Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

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