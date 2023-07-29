https://sputniknews.com.tr/20230729/hp-kadin-kollari-genel-baskani-nazliaka-6284-bizim-kirmizi-cizgimizdir-ona-asla-dokunamazsiniz-1074156099.html

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: 6284 bizim kırmızı çizgimizdir, ona asla dokunamazsınız

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: 6284 bizim kırmızı çizgimizdir, ona asla dokunamazsınız

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası kırmızı çizgimizdir, ona asla... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T19:25+0300

2023-07-29T19:25+0300

2023-07-29T19:26+0300

türkiye

kadın

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

chp kadın kolları

nafaka

mahinur özdemir göktaş

aylin nazlıaka

akp

akp

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kadınlara yönelik hak gasplarını dile getirmek için bugün 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını bildirdi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, 6284 sayılı yasa ve süresiz nafakayla ilgili açıklamalarını anımsatan Nazlıaka, Göktaş'ın bu yasayla ilgili yanlış bir kanıya sahip olduğunu savundu. Nazlıaka, "6284, kadına yönelik şiddeti önleme noktasında önemli bir yasadır. Bu yasayı budamaya kalkan tüm AKP temsilcilerine, tüm hükümet yetkililerine, tüm Cumhur İttifakı bileşenleri temsilcilerine sesleniyoruz, 6284 bizim kırmızı çizgimizdir, ona asla dokunamazsınız, dokundurtmayacağız, buna izin vermeyeceğiz. Artık kadınların haklarını daha fazla gasbetmeyin" ifadelerini kullandı.'Yasada 'mağdurun bayanı esastır' deniliyor'Yasayla ilgili "kadının beyanı esastır" ifadesi etrafında kara propaganda yürütüldüğünü söyleyen Nazlıaka, "Olmayan bir mağduriyet yalanıyla bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılıyor. Diyorlar ki 'kadının beyanı ya doğru değilse'. Yasada, 'kadının beyanı esastır' diye bir ifade yok. 'Mağdurun bayanı esastır' deniliyor. Yani mağdur bir erkek de olabilir" dedi.'BAE'nin damarlarımıza kadar sızmasına asla izin vermeyeceğiz'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile aile birliğini koruma konusunda bir mutabakata varıldığı yönündeki açıklamasını anımsatan Nazlıaka, şunları kaydetti:'Kadınların tarafında yer almaya davet ediyoruz'Nafakayla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini hatırlatan Nazlıaka, kadınların sadece yüzde 2'sinin 2 bin liranın üzerinde, yüzde 66'sının ise 500 liranın altında nafaka aldığına işaret etti.Bağlanan nafakaların yüzde 50,7'sinin ödenmediğine dikkati çeken Nazlıaka, rakam çok düşük olduğu için çoğunlukla hak arayış mücadelesine gidilmediğini söyledi. Nazlıaka, "Bu kadar dillerine doladıkları yoksulluk nafakasıyla ilgili tablo budur. 'Bir gün evli kalıyor, ömür boyu nafaka alıyor' yalanı... TÜİK bile 'bu bir yalandır' niteliğinde bir veriyi huzurlarınıza getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.Nazlıaka, 2020'ye göre bir yıl ve altında evli kalanların oranının sadece yüzde 2.2 olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230315/chp-kadin-kollari-baskani-nazliaka-6284ten-asla-ama-asla-vazgecmeyecegiz-1068292426.html

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