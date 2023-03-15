CHP Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka: 6284’ten asla ama asla vazgeçmeyeceğiz

“İmar barışı ile ilgili mecliste biz de davet edildik bu imar barışı görüşmelerinde. Biz imar barışının yararlarını da görüyoruz. Çünkü devletin eline bütün kaçak göçek diyeceğimiz yapıların envanteri oluşuyor, kendileri bildiriyorlar. Bu güzel bir şey. Ama bunlar kesinlikle denetimden geçmeden, yeterli bina raporu alınmadan imar barışına sokulmaması lazımdı. Biz bunu iddia ettik meclis komisyonlarında bize de söz verdiler, konuştuk. Ancak kabul görmedi. Olduğu gibi affa sokuldu. Af değil diyorlar, imar barışı diyorlar ama iskan yerine geçen belge verdikten sonra geriye bir şey kalmıyor. O af demektir. Bence orada bir eksiklik vardı. Sonra bize hepsini inceleteceğiz dediler. Ama görülüyor ki mahkemeler de sürüyor, yeterli olmadı. Maraş’taki büyük depremde envanteri daha ilan edilmedi ama birçok imar barışına girmiş yapı da var yıkılan. Bunlar olmaması lazımdı. Bizim söylediğimiz tarzda bir şart getirilseydi imar barışından istifade edin denilebilirdi.“