https://sputniknews.com.tr/20230728/turkiye-ile-baeden-aile-birligine-yonelik-tehditlerle-ortak-mucadele-karari-1074122789.html

Türkiye ile BAE'den 'aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele' kararı

Türkiye ile BAE'den 'aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele' kararı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), 'aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele iradesinin uluslararası ölçeğe taşınması' konusunda mutabık... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T19:37+0300

2023-07-28T19:37+0300

2023-07-28T19:41+0300

türkiye

türkiye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

recep tayyip erdoğan

emine erdoğan

şeyha meryem şamsa bint hamdan

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında resmi ziyarette bulunduğu BAE ile ilişkilerin yeni bir döneme girdiği belirtildi.Yeni dönemde ekonomi, savunma sanayii, teknoloji ve enerji gibi alanların yanı sıra sosyal politikalar konusunda da işbirliği ve ortak hareket imkanlarının gündeme gelmesinin beklendiği kaydedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Şeyha Meryem Şamsa Bint Hamdan'ın yaptığı görüşmenin, sosyal politikalar konusundaki ortak hareket iradesinin ilk adımını oluşturduğu bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

türkiye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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