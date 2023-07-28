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Türkiye ile BAE'den 'aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele' kararı
Türkiye ile BAE'den 'aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele' kararı
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), 'aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele iradesinin uluslararası ölçeğe taşınması' konusunda mutabık... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T19:37+0300
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birleşik arap emirlikleri (bae)
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
recep tayyip erdoğan
emine erdoğan
şeyha meryem şamsa bint hamdan
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında resmi ziyarette bulunduğu BAE ile ilişkilerin yeni bir döneme girdiği belirtildi.Yeni dönemde ekonomi, savunma sanayii, teknoloji ve enerji gibi alanların yanı sıra sosyal politikalar konusunda da işbirliği ve ortak hareket imkanlarının gündeme gelmesinin beklendiği kaydedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Şeyha Meryem Şamsa Bint Hamdan'ın yaptığı görüşmenin, sosyal politikalar konusundaki ortak hareket iradesinin ilk adımını oluşturduğu bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:
türkiye
bae
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türkiye, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, şeyha meryem şamsa bint hamdan

Türkiye ile BAE'den 'aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele' kararı

19:37 28.07.2023 (güncellendi: 19:41 28.07.2023)
© Twitter Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Toplumsal Kalkınma Bakanı Hessa Bint Essa Buhumaid ve heyeti ile Ankara'da bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Toplumsal Kalkınma Bakanı Hessa Bint Essa Buhumaid ve heyeti ile Ankara'da bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), 'aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele iradesinin uluslararası ölçeğe taşınması' konusunda mutabık kaldığı bildirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında resmi ziyarette bulunduğu BAE ile ilişkilerin yeni bir döneme girdiği belirtildi.
Yeni dönemde ekonomi, savunma sanayii, teknoloji ve enerji gibi alanların yanı sıra sosyal politikalar konusunda da işbirliği ve ortak hareket imkanlarının gündeme gelmesinin beklendiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Şeyha Meryem Şamsa Bint Hamdan'ın yaptığı görüşmenin, sosyal politikalar konusundaki ortak hareket iradesinin ilk adımını oluşturduğu bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"Emine Erdoğan'ın Türkiye'de sosyal hizmetler alanında yapılan pek çok önemli projeyi gündeme getirmesi, BAE makamlarını harekete geçirdi. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen BAE Devlet Bakanı ve Toplum Kalkınma İdaresi Genel Direktörü Hessa Bint Essa Buhumaid, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Göktaş'ın kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik örnek projeler konusunda bilgi paylaştığı görüşmede ailenin korunması başlığında nelerin yapılabileceği de ele alındı. İki bakan aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele iradesinin uluslararası ölçeğe taşınması konusunda mutabık kaldı."
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