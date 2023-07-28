https://sputniknews.com.tr/20230728/besiktas-yildiz-parkinda-bulunan-cadir-koskunde-yangin-1074083775.html
Beşiktaş Yıldız Parkı'nda bulunan Çadır Köşkü'nde yangın
Beşiktaş Yıldız Parkı'nda bulunan Çadır Köşkü'nde yangın
Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Parkı içerisindeki Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T07:11+0300
2023-07-28T07:11+0300
2023-07-28T07:39+0300
türkiye
beşiktaş
yangın
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Beşiktaş Yıldız Parkı içerisinde restoran olarak faaliyet gösteren tarihi Çadır Köşkü’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiği köşke itfaiye ekipleri müdahale ederken ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.İtfaiye ekipleri, dumanların yükseldiği köşke kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Uzun süre duman tahliyesi yapılan köşkte maddi hasar meydana geldi. Yangın çıktığı sırada köşkün kapalı olduğu ve içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230726/istanbul-valisi-gul-beykozdaki-yangin-kismen-kontrol-altina-alindi-sogutma-calismalari-suruyor-1074029270.html
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beşiktaş, yangın
Beşiktaş Yıldız Parkı'nda bulunan Çadır Köşkü'nde yangın
07:11 28.07.2023 (güncellendi: 07:39 28.07.2023) Abone ol
Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Parkı içerisindeki Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Beşiktaş Yıldız Parkı içerisinde restoran olarak faaliyet gösteren tarihi Çadır Köşkü’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiği köşke itfaiye ekipleri müdahale ederken ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekipleri, dumanların yükseldiği köşke kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Uzun süre duman tahliyesi yapılan köşkte maddi hasar meydana geldi. Yangın çıktığı sırada köşkün kapalı olduğu ve içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.