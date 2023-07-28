https://sputniknews.com.tr/20230728/besiktas-yildiz-parkinda-bulunan-cadir-koskunde-yangin-1074083775.html

Beşiktaş Yıldız Parkı'nda bulunan Çadır Köşkü'nde yangın

Beşiktaş Yıldız Parkı'nda bulunan Çadır Köşkü'nde yangın

Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Parkı içerisindeki Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T07:11+0300

2023-07-28T07:11+0300

2023-07-28T07:39+0300

türkiye

beşiktaş

yangın

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Beşiktaş Yıldız Parkı içerisinde restoran olarak faaliyet gösteren tarihi Çadır Köşkü’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiği köşke itfaiye ekipleri müdahale ederken ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.İtfaiye ekipleri, dumanların yükseldiği köşke kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Uzun süre duman tahliyesi yapılan köşkte maddi hasar meydana geldi. Yangın çıktığı sırada köşkün kapalı olduğu ve içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230726/istanbul-valisi-gul-beykozdaki-yangin-kismen-kontrol-altina-alindi-sogutma-calismalari-suruyor-1074029270.html

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