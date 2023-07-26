https://sputniknews.com.tr/20230726/istanbul-valisi-gul-beykozdaki-yangin-kismen-kontrol-altina-alindi-sogutma-calismalari-suruyor-1074029270.html
İstanbul Valisi Gül: Beykoz'daki yangın kısmen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
İstanbul Valisi Gül: Beykoz'daki yangın kısmen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz’da çıkan ve yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T21:10+0300
2023-07-26T21:10+0300
2023-07-26T21:14+0300
davut gül
türkiye
istanbul
beykoz
yangın
yangın söndürme
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İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz’daki orman yangınıyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nün bölgede bulunan gözlem kulesinde yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Vali Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir" dedi.
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davut gül, istanbul, beykoz, yangın, yangın söndürme
davut gül, istanbul, beykoz, yangın, yangın söndürme
İstanbul Valisi Gül: Beykoz'daki yangın kısmen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
21:10 26.07.2023 (güncellendi: 21:14 26.07.2023) Abone ol
İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz’da çıkan ve yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz’daki orman yangınıyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nün bölgede bulunan gözlem kulesinde yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Vali Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir" dedi.