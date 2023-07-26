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İstanbul Valisi Gül: Beykoz'daki yangın kısmen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
İstanbul Valisi Gül: Beykoz'daki yangın kısmen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz’da çıkan ve yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz’daki orman yangınıyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nün bölgede bulunan gözlem kulesinde yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Vali Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir" dedi.
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davut gül, istanbul, beykoz, yangın, yangın söndürme

İstanbul Valisi Gül: Beykoz'daki yangın kısmen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

21:10 26.07.2023 (güncellendi: 21:14 26.07.2023)
© AA / Abdulhamid HoşbaşBeykoz Poyrazköy'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
Beykoz Poyrazköy'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz’da çıkan ve yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz’daki orman yangınıyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nün bölgede bulunan gözlem kulesinde yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Vali Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir" dedi.
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