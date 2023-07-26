https://sputniknews.com.tr/20230726/istanbul-valisi-gul-beykozdaki-yangin-kismen-kontrol-altina-alindi-sogutma-calismalari-suruyor-1074029270.html

İstanbul Valisi Gül: Beykoz'daki yangın kısmen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

İstanbul Valisi Gül: Beykoz'daki yangın kısmen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz’da çıkan ve yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T21:10+0300

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davut gül

türkiye

istanbul

beykoz

yangın

yangın söndürme

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İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz’daki orman yangınıyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nün bölgede bulunan gözlem kulesinde yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Vali Gül, "Yaklaşık 13 hektarlık alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, ekiplerimiz bölgede soğutma çalışmaları yürütmektedir" dedi.

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davut gül, istanbul, beykoz, yangın, yangın söndürme