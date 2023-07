https://sputniknews.com.tr/20230727/milli-savunma-bakanligi-8-yilda-28-bin-235-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1074055344.html

Milli Savunma Bakanlığı: 8 yılda 28 bin 235 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı olağan 'Basın Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin artan bir şiddet ve tempoda, terörü kaynağında yok etme anlayışıyla, proaktif bir yaklaşımla kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti.Operasyonlara ilişkin bilgi veren Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere 892, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 235 terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.Aktürk, yasa dışı sınır geçişleriyle mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 193 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 15'i FETÖ mensubu olmak üzere 20'si teröristtir. 2 bin 900 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." açıklamasında bulundu.Yıl içinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 4 bin 258'e ulaştığını ifade eden Aktürk, "Bunlardan FETÖ mensubu olanlar 216'ya, toplam terörist sayısı ise 326'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 128 bin 812 olmuştur." dedi.Yıl başından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4 bin 492 kilogram uyuşturucu, bin 51 uyuşturucu hap ve 23 muhtelif silah ele geçirildiğini aktaran Aktürk, "Hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir." diye konuştu.Suriye'deki harekât alanlarıSuriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Aktürk, "Son bir haftada harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 2 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 30 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 81 olurken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 661'e ulaşmıştır." dedi.Tahıl koridoruTahıl koridoruna ilişkin de bilgi veren Aktürk, "Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz. Ayrıca Karadeniz'in rekabet alanına dönüşmemesi, mevcut hassas güvenlik dengesinin 'Bölgesel Sahiplik' ilkesi çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nca bu sene 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023'ün devam ettiğini belirten Aktürk, "Fuara 55 ülkeden 1461 katılımcı firma, 94 ülkeden 70 bine yakın profesyonel ziyaretçi ile 81 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan 163 heyet katılım sağlamaktadır." dedi.Aktürk, Pakistan MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi PNS TARIQ'in 2 Ağustos'ta Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenecek törenle denize indirileceğini de bildirdi.Soru-Cevapİstanbul Boğazı ile Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin olup olmadığına yönelik soru üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Tahıl Girişimi'nin dörtlü olarak eski haliyle devamından yana olduğunu bir kez daha vurguladı.İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yeterli personelle operasyonel olarak kalmasını sağlamaya yönelik kararlılıklarını yineleyen kaynaklar, "Girişimin Rusya tarafından durdurulmasıyla Ukrayna'dan gelen yeni bir gemi söz konusu değil. Ancak girişim durdurulmadan önce Ukrayna'ya gitmek için başvurusu olan gemiler var. Bu gemilerin durumu, girişimin devamına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında değerlendirilecektir." diye konuştu.Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti.Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerine yönelik soru üzerine kaynaklar, "Bayrağı veya sahibi veya şirketi Türk olan ticari gemilerimizin emniyetli şekilde ülkemize getirilmesi için Ticaret Bakanlığımız ve ilgili paydaşlarımızla koordineli olarak hem Ukrayna hem Rusya taraflarıyla görüşmelerimiz sürüyor. En emniyetli ve en güvenli zaman takip ediliyor. Söz konusu şartlar oluştuğunda gemilerimiz Türkiye'ye güvenle getirilecektir." dedi.Yüksek Askeri Şura toplantısıYüksek Askeri Şura'nın ne zaman toplanacağına yönelik soru üzerine Bakanlık kaynakları, Şura'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında her sene olduğu gibi ağustos ayının birinci haftasında yapılmasının planlandığını belirtti.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesinde iki ülke arasındaki Güven Artırıcı Toplantıların yenide yapılmasına yönelik fikir birliğinin ortaya çıktığı hatırlatılarak bununla ilgili bir takvimin oluşup oluşmadığı sorulan kaynaklar, takvim üzerindeki çalışmaların sürdüğünü söyledi.Türkiye ile Yunanistan arasında 1988'de yapılan ve 15 Haziran-15 Eylül tarihleri ile milli ve dini bayramlarda tatbikat yapılmayacağına dair memoranduma Yunanistan'ın uyup uymadığına yönelik soru üzerine de kaynaklar, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını, her iki ülkenin de olumlu gündemin devam etmesi için çaba gösterdiğini aktardı.

