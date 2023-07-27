https://sputniknews.com.tr/20230727/bakan-yerlikaya-fetoye-yonelik-operasyonlarda-212-sahis-tutuklandi-1074048047.html

Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 212 şahıs tutuklandı

Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 212 şahıs tutuklandı

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin son 2 ayın bilançosunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'ye yönelik 905 operasyon... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T11:56+0300

2023-07-27T11:56+0300

2023-07-27T11:58+0300

türkiye

ali yerlikaya

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

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Türkiye'de FETÖ'ye yönelik operasyonlarda son 2 ayda bin 329 şahıs gözaltına alındı ve 212'si tutuklandı.Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Ali Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi ''Su uyur ama FETÖ’vari terör örgütleri uyumaz'' Bu anlayışla FETÖ’ye yönelik son 2 ayda: 905 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 1329 şahıs gözaltına alındı. 212'si tutuklandı, 261’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

türkiye

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ali yerlikaya, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)