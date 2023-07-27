https://sputniknews.com.tr/20230727/bakan-yerlikaya-fetoye-yonelik-operasyonlarda-212-sahis-tutuklandi-1074048047.html
Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 212 şahıs tutuklandı
Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 212 şahıs tutuklandı
FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin son 2 ayın bilançosunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'ye yönelik 905 operasyon... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T11:56+0300
2023-07-27T11:56+0300
2023-07-27T11:58+0300
türkiye
ali yerlikaya
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074048531_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_94eb49e57b02fa6a707a2932433b4471.jpg
Türkiye'de FETÖ'ye yönelik operasyonlarda son 2 ayda bin 329 şahıs gözaltına alındı ve 212'si tutuklandı.Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Ali Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi ''Su uyur ama FETÖ’vari terör örgütleri uyumaz'' Bu anlayışla FETÖ’ye yönelik son 2 ayda: 905 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 1329 şahıs gözaltına alındı. 212'si tutuklandı, 261’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074048531_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_5319268bf449eb0fd684c801a1d34d64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali yerlikaya, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
ali yerlikaya, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 212 şahıs tutuklandı
11:56 27.07.2023 (güncellendi: 11:58 27.07.2023) Abone ol
FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin son 2 ayın bilançosunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'ye yönelik 905 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda bin 329 şahıs gözaltına alındı ve 212'si tutuklandı" dedi.
Türkiye'de FETÖ'ye yönelik operasyonlarda son 2 ayda bin 329 şahıs gözaltına alındı ve 212'si tutuklandı.
Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Ali Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi ''Su uyur ama FETÖ’vari terör örgütleri uyumaz'' Bu anlayışla FETÖ’ye yönelik son 2 ayda: 905 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 1329 şahıs gözaltına alındı. 212'si tutuklandı, 261’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.