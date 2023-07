https://sputniknews.com.tr/20230720/msbden-tahil-koridoru-aciklamasi-anlasmanin-dortlu-bir-sekilde-devam-etmesinden-yanayiz-1073753023.html

MSB: Rus personel, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldı

Milli Savunma Bakanlığından, 17 Temmuz'da süresi dolan ve Rusya tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına yönelik, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya...

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesinin devam ettiğini söyledi.Terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Aktürk, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 848'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 191'e ulaşmıştır." diye konuştu.'Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 573'e ulaştığını' belirten Aktürk, harekat kapsamında değişik çaplarda toplam bin 291 silah ve 556 bin 498 mühimmatın ele geçirildiğini, 2 bin 103 mayın/el yapımı patlayıcının imha edildiğini, 597 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.Son bir haftada hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 189 kişinin yakalandığını kaydeden Aktürk, şu bilgileri paylaştı:'Komşumuz Yunanistan'Albay Zeki Aktürk, Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini anlattı.Aktürk, "Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 3'ü son bir haftada olmak üzere 79 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesiyle 27'si son bir haftada olmak üzere 631 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yaptığı mutabakatlara uyduğuna vurgu yapan Aktürk, "Muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bölgede kalıcı barışın sağlanması amacımız doğrultusunda diyalog, temas ve koordinasyon çalışmalarına da devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.Albay Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ege ve Akdeniz'de, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam edeceğini belirterek, "Komşumuz Yunanistan ile deprem sonrası gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir." şeklinde konuştu.Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu dile getiren Aktürk, "Türkiye, garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.Üç kıtada 45 ülkeye tahıl sevkiyatıRusya-Ukrayna savaşanının dünya güvenliğine etkisini yakından takip ettiklerini bildiren Aktürk, "Daha fazla yıkım, gözyaşı ve dram yaşanmaması, ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.Rusya tarafından durdurulan tahıl girişimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Aktürk, bir yıllık sürede, binden fazla gemiyle yaklaşık 33 milyon ton tahıl ve gıda ürününün, ihtiyaç sahibi ülkeler ve küresel pazarlara erişiminin başarıyla sağlandığını anlattı.Taraf ülkelerin mutabakatıyla girişimin, 19 Kasım 2022, 18 Mart ve 18 Mayıs 2023 tarihlerinde uzatıldığını ve 3 dönem halinde misyonunu başarıyla devam ettirdiğini söyleyen Aktürk, bu çerçevede Ukrayna limanlarından üç kıtadaki 45 ülkeye tahıl sevk edildiğini hatırlattı. Albay Aktürk, şöyle devam etti:Bedelli askerlik ücretiMilli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, IDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını belirterek, IDEF 2023'e, çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan 96'sı üst düzey olmak üzere 200'e yakın heyet ve yaklaşık 600 heyet üyesiyle bin 500 yerli ve yabancı firmanın katılımının beklendiğini söyledi.Orman yangınlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan "Rezerv Güç" ile Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Hatay ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlandığını anımsatan Aktürk, "Bu çerçevede geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 25 helikopter ile farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 502 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir." diye konuştu.Albay Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini de ifade ederek, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon MerkeziSon dönemde MKE AŞ'ye ait tesislerdeki yangın ve patlamaya "eski teknoloji ve tecrübesiz işçilerin" neden olduğu iddialarının sorulması üzerine Milli Savunma kaynakları, olaylarla ilgili idari ve adli sürecin devam ettiğini, konunun her yönüyle araştırıldığına dikkati çekti. Kaynaklar bir kez daha olaylarda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti."ABD'nin Suriye’deki birliklerini takviye ettiği ve yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdiği" iddiasına yönelik kaynaklar konunun yakından takip edildiğini, şu ana kadar böyle bir tespitlerinin bulunmadığını vurguladı.Rusya tarafından durdurulan "Tahıl Koridoru"nun yeniden açılmasına yönelik olumlu bir havanın olup olmadığına yönelik soruyu kaynaklar, "Biz bu anlaşmanın dörtlü bir şekilde mevcut durumu ile devam etmesinden yanayız. Bu konudaki girişim ve çabalarımızı sürdürüyoruz. Girişimler devam ettiği sürece de İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yeterli personel ile operasyonel olarak kalmasını sağlayacağız." şeklinde yanıtladı.İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus personelin durumuna ilişkin soruya ise kaynaklar, "Rus personel Merkez'den ayrıldı." karşılığını verdi.Başka bir alternatifin söz konusu olup olmadığına yönelik soruya kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, çok faydalı olduğu dünya tarafından belirtilen girişimin devamından yanayız. Bunun için de bütün taraflar nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

