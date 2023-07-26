Kevin Spacey, ABD'nin ardından Britanya'da da tüm cinsel saldırı suçlamalarından beraat etti
21:39 26.07.2023 (güncellendi: 21:58 26.07.2023)
© AFP 2023 / CARLOS JASSOÜç erkeğin cinsel saldırı suçlamasıyla dava açtığı ABD'li aktör Kevin Spacey, Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen önduruşmada kefaletle serbest bırakıldı.
© AFP 2023 / CARLOS JASSO
#MeToo hareketinin tetiklediği cinsel tacizi ifşa dalgasının başında çok sayıda suçlamanın hedefi olup Hollywood'dan tamamen dışlanan ve neredeyse filmlerden silinmeye varan muamele gören oyuncu Kevin Spacey, Londra'daki davada 9 cinsel saldırı suçlamasının tamamından beraat etti.
Oscar ödüllü Kevin Spacey, bugün 64. yaşına girmesini, ABD'nin ardından Britanya'da da aleyhindeki cinsel suçlamalardan aklanarak kutladı.
İlkin 2017'de ortaya çıkmasından beri hep yalanladığı çeşitli cinsel suç iddiaları yüzünden kariyeri duran, hatta silinme noktasına gelen ünlü ABD'li oyuncu, Londra'daki mahkemede 9 cinsel saldırı suçlamasının hepsinden beraat etmesinin ardından, gözyaşlarını güçlükle tutarak şöyle konuştu:
"Karara varmadan önce tüm kanıtları ve tüm gerçekleri dikkatlice incelemek için zaman ayırdıkları için jüriye çok minnettarım ve sonuçtan onur duyuyorum."
🚨 BREAKING:— GB News (@GBNEWS) July 26, 2023
‘I am humbled by the outcome today.’
Kevin Spacey speaks outside Southwark Crown Court, thanking his legal team and the jury, after being found not guilty in his sex offences trial.
📺 Freeview 236, Sky 512, Virgin 604
🖥 GB News on YouTube https://t.co/Wa58gYGZwF pic.twitter.com/NYJ7jgTM6g
ABD'de 2019'da Massachusetts'teki uygunsuz cinsel davranış ve cinsel saldırı suçlamalarının düşmesi, 2022'de New York'taki 40 milyon dolarlık cinsel istismar davasının reddedilmesi sonrası Atlantik'in karşı tarafında da yargı zaferi kazanmayı bekleyen Spacey, beraat kararının oyunculuk kariyerine geri dönmesini sağlayacağını öngörüyordu:
"Londra'da bu suçlamalardan temize çıktığım anda bana iş vermeye hazır insanlar olduğunu biliyorum. Bu gerçekleştiği an, benimle ilerlemeye hazırlar."
Dört erkeğe karşı dokuz cinsel suç iddiası
Londra'nın Southwark Kraliyet Mahkemesi'ndeki jürinin 3 güne yayılan 12 saatten fazla süren müzakerelerinin ardından ABD'li aktörü akladığı 9 suçlama şunlardı: 7 cinsel saldırı, bir kişinin rızasını almadan cinsel faaliyete girmesine neden olmak ve bir kişinin rızasını penetrasyonlu cinsel faaliyette bulunmasına neden olmak.
Bunların 2005 ve 2008'de Londra'da ve 2013'te Gloucestershire'da meydana geldiği iddia edildi. Jüri üyeleri, yasal nedenlerle isimleri açıklanmayan 4 davacının ifadesini dinledi.
#UPDATE "I am humbled by the outcome today."— AFP News Agency (@AFP) July 26, 2023
Hollywood actor Kevin Spacey was found not guilty in Britain Wednesday of nine alleged sex offences against men, which follows the Oscar winner's being cleared in a US case.https://t.co/rtcJoTuYUs
"Asılsız suçlamalar birkaç gün içinde hayatımı mahvetti" diyerek iddiaları 'delilik' ve 'sırttan bıçaklama' diye niteleyen aktör lehine tanıklık edenler arasında Britanyalı rock yıldızı Elton John da vardı.
Özellikle Se7en (Yedi) ve American Beauty (Amerikan Güzeli) filmleri ve House of Cards dizisindeki oyunculuğuyla geniş hayran kitlesi edinen Spacey, eşcinsel olduğu söylentilerine rağmen kariyeri boyunca cinsel tercihini açıklamadıktan sonra, #MeToo hareketiyle birlikte 'erkeklerin cinsel organlarını avuçlamaktan ilaçla bayıltıp cinsel eylemde bulunmaya' varan suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
Londra'daki jüriye 'zaman zaman gelişigüzel cinsel ilişkilere girdiğini saklamadığını, ama bunun kendisini kötü bir insan yapmayacağını' anlatan aktör, 'davacılardan ikisiyle rızaya dayalı ilişkiye girdiğini, üçüncüsüne sadece pas verdiğini, dördüncüsünü ise tanımadığını' söyledi.
2004-2015'te Londra'daki Old Vic Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğini yapan Spacey'ye Londra'da açılan davaya "Büyükşehir Polisi'nin kapsamlı soruşturmasının ardından suçlamada bulunduk" izahatını getiren Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), "Suçlamaları değerlendirmek jürinin görevidir ve mahkemenin kararına saygı duyuyoruz" dedi.