Kevin Spacey, ABD'nin ardından Britanya'da da tüm cinsel saldırı suçlamalarından beraat etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz anlattı: Yanlış faiz kararından kaynaklanan sorunlar silsilesi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Prof. Dr. Kocasakal: Koskoca CHP kurda kuşa yem edilip adeta akbabalara servis edildi
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kredi kartı faizleri artırıldı
12:45
50 dk
ANKARA FARKI
Emekli Büyükelçi Öymen: Lozan’ı eleştirenler cumhuriyete karşı olanlar
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gözler Karadeniz'de
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
400 yıllık ağaç mı 4 yıllık kömür mü?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Melih Cevdet Anday'ın 'düşünmek' sözü tartışıldı
18:34
86 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Putin görüşmesi ne zaman?
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avukat Karcıoğlu: Mülk sahibi ve kiracı arasındaki sorunları 'arabulucu' ile çözecekler
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP’nin vergi zamlarına ilişkin genel görüşme önergesi reddedildi
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:08
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de fırtına dinmiyor
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Ankara'da diplomasi trafiği
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230726/kevin-spacey-abdnin-ardindan-britanyada-da-tum-cinsel-suclamalardan-beraat-etti-1074028521.html
Kevin Spacey, ABD'nin ardından Britanya'da da tüm cinsel saldırı suçlamalarından beraat etti
Kevin Spacey, ABD'nin ardından Britanya'da da tüm cinsel saldırı suçlamalarından beraat etti
#MeToo hareketinin tetiklediği cinsel tacizi ifşa dalgasının başında çok sayıda suçlamanın hedefi olup Hollywood'dan tamamen dışlanan ve neredeyse filmlerden... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T21:39+0300
2023-07-26T21:58+0300
yaşam
kevin spacey
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/10/1057503727_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_974d62d8cb582ae37f856f36f8634921.jpg
Oscar ödüllü Kevin Spacey, bugün 64. yaşına girmesini, ABD'nin ardından Britanya'da da aleyhindeki cinsel suçlamalardan aklanarak kutladı. İlkin 2017'de ortaya çıkmasından beri hep yalanladığı çeşitli cinsel suç iddiaları yüzünden kariyeri duran, hatta silinme noktasına gelen ünlü ABD'li oyuncu, Londra'daki mahkemede 9 cinsel saldırı suçlamasının hepsinden beraat etmesinin ardından, gözyaşlarını güçlükle tutarak şöyle konuştu:ABD'de 2019'da Massachusetts'teki uygunsuz cinsel davranış ve cinsel saldırı suçlamalarının düşmesi, 2022'de New York'taki 40 milyon dolarlık cinsel istismar davasının reddedilmesi sonrası Atlantik'in karşı tarafında da yargı zaferi kazanmayı bekleyen Spacey, beraat kararının oyunculuk kariyerine geri dönmesini sağlayacağını öngörüyordu:Dört erkeğe karşı dokuz cinsel suç iddiasıLondra'nın Southwark Kraliyet Mahkemesi'ndeki jürinin 3 güne yayılan 12 saatten fazla süren müzakerelerinin ardından ABD'li aktörü akladığı 9 suçlama şunlardı: 7 cinsel saldırı, bir kişinin rızasını almadan cinsel faaliyete girmesine neden olmak ve bir kişinin rızasını penetrasyonlu cinsel faaliyette bulunmasına neden olmak. Bunların 2005 ve 2008'de Londra'da ve 2013'te Gloucestershire'da meydana geldiği iddia edildi. Jüri üyeleri, yasal nedenlerle isimleri açıklanmayan 4 davacının ifadesini dinledi. "Asılsız suçlamalar birkaç gün içinde hayatımı mahvetti" diyerek iddiaları 'delilik' ve 'sırttan bıçaklama' diye niteleyen aktör lehine tanıklık edenler arasında Britanyalı rock yıldızı Elton John da vardı. Özellikle Se7en (Yedi) ve American Beauty (Amerikan Güzeli) filmleri ve House of Cards dizisindeki oyunculuğuyla geniş hayran kitlesi edinen Spacey, eşcinsel olduğu söylentilerine rağmen kariyeri boyunca cinsel tercihini açıklamadıktan sonra, #MeToo hareketiyle birlikte 'erkeklerin cinsel organlarını avuçlamaktan ilaçla bayıltıp cinsel eylemde bulunmaya' varan suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Londra'daki jüriye 'zaman zaman gelişigüzel cinsel ilişkilere girdiğini saklamadığını, ama bunun kendisini kötü bir insan yapmayacağını' anlatan aktör, 'davacılardan ikisiyle rızaya dayalı ilişkiye girdiğini, üçüncüsüne sadece pas verdiğini, dördüncüsünü ise tanımadığını' söyledi. 2004-2015'te Londra'daki Old Vic Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğini yapan Spacey'ye Londra'da açılan davaya "Büyükşehir Polisi'nin kapsamlı soruşturmasının ardından suçlamada bulunduk" izahatını getiren Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), "Suçlamaları değerlendirmek jürinin görevidir ve mahkemenin kararına saygı duyuyoruz" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/10/1057503727_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_f0644fd7aa1b99db4c159aae3d7ba090.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kevin spacey
kevin spacey

Kevin Spacey, ABD'nin ardından Britanya'da da tüm cinsel saldırı suçlamalarından beraat etti

21:39 26.07.2023 (güncellendi: 21:58 26.07.2023)
© AFP 2023 / CARLOS JASSOÜç erkeğin cinsel saldırı suçlamasıyla dava açtığı ABD'li aktör Kevin Spacey, Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen önduruşmada kefaletle serbest bırakıldı.
Üç erkeğin cinsel saldırı suçlamasıyla dava açtığı ABD'li aktör Kevin Spacey, Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen önduruşmada kefaletle serbest bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / CARLOS JASSO
Abone olTelegram
#MeToo hareketinin tetiklediği cinsel tacizi ifşa dalgasının başında çok sayıda suçlamanın hedefi olup Hollywood'dan tamamen dışlanan ve neredeyse filmlerden silinmeye varan muamele gören oyuncu Kevin Spacey, Londra'daki davada 9 cinsel saldırı suçlamasının tamamından beraat etti.
Oscar ödüllü Kevin Spacey, bugün 64. yaşına girmesini, ABD'nin ardından Britanya'da da aleyhindeki cinsel suçlamalardan aklanarak kutladı.
İlkin 2017'de ortaya çıkmasından beri hep yalanladığı çeşitli cinsel suç iddiaları yüzünden kariyeri duran, hatta silinme noktasına gelen ünlü ABD'li oyuncu, Londra'daki mahkemede 9 cinsel saldırı suçlamasının hepsinden beraat etmesinin ardından, gözyaşlarını güçlükle tutarak şöyle konuştu:
"Karara varmadan önce tüm kanıtları ve tüm gerçekleri dikkatlice incelemek için zaman ayırdıkları için jüriye çok minnettarım ve sonuçtan onur duyuyorum."
ABD'de 2019'da Massachusetts'teki uygunsuz cinsel davranış ve cinsel saldırı suçlamalarının düşmesi, 2022'de New York'taki 40 milyon dolarlık cinsel istismar davasının reddedilmesi sonrası Atlantik'in karşı tarafında da yargı zaferi kazanmayı bekleyen Spacey, beraat kararının oyunculuk kariyerine geri dönmesini sağlayacağını öngörüyordu:
"Londra'da bu suçlamalardan temize çıktığım anda bana iş vermeye hazır insanlar olduğunu biliyorum. Bu gerçekleştiği an, benimle ilerlemeye hazırlar."

Dört erkeğe karşı dokuz cinsel suç iddiası

Londra'nın Southwark Kraliyet Mahkemesi'ndeki jürinin 3 güne yayılan 12 saatten fazla süren müzakerelerinin ardından ABD'li aktörü akladığı 9 suçlama şunlardı: 7 cinsel saldırı, bir kişinin rızasını almadan cinsel faaliyete girmesine neden olmak ve bir kişinin rızasını penetrasyonlu cinsel faaliyette bulunmasına neden olmak.
Bunların 2005 ve 2008'de Londra'da ve 2013'te Gloucestershire'da meydana geldiği iddia edildi. Jüri üyeleri, yasal nedenlerle isimleri açıklanmayan 4 davacının ifadesini dinledi.
"Asılsız suçlamalar birkaç gün içinde hayatımı mahvetti" diyerek iddiaları 'delilik' ve 'sırttan bıçaklama' diye niteleyen aktör lehine tanıklık edenler arasında Britanyalı rock yıldızı Elton John da vardı.
Özellikle Se7en (Yedi) ve American Beauty (Amerikan Güzeli) filmleri ve House of Cards dizisindeki oyunculuğuyla geniş hayran kitlesi edinen Spacey, eşcinsel olduğu söylentilerine rağmen kariyeri boyunca cinsel tercihini açıklamadıktan sonra, #MeToo hareketiyle birlikte 'erkeklerin cinsel organlarını avuçlamaktan ilaçla bayıltıp cinsel eylemde bulunmaya' varan suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
Londra'daki jüriye 'zaman zaman gelişigüzel cinsel ilişkilere girdiğini saklamadığını, ama bunun kendisini kötü bir insan yapmayacağını' anlatan aktör, 'davacılardan ikisiyle rızaya dayalı ilişkiye girdiğini, üçüncüsüne sadece pas verdiğini, dördüncüsünü ise tanımadığını' söyledi.
2004-2015'te Londra'daki Old Vic Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğini yapan Spacey'ye Londra'da açılan davaya "Büyükşehir Polisi'nin kapsamlı soruşturmasının ardından suçlamada bulunduk" izahatını getiren Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), "Suçlamaları değerlendirmek jürinin görevidir ve mahkemenin kararına saygı duyuyoruz" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала