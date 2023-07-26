https://sputniknews.com.tr/20230726/kevin-spacey-abdnin-ardindan-britanyada-da-tum-cinsel-suclamalardan-beraat-etti-1074028521.html

Kevin Spacey, ABD'nin ardından Britanya'da da tüm cinsel saldırı suçlamalarından beraat etti

Kevin Spacey, ABD'nin ardından Britanya'da da tüm cinsel saldırı suçlamalarından beraat etti

#MeToo hareketinin tetiklediği cinsel tacizi ifşa dalgasının başında çok sayıda suçlamanın hedefi olup Hollywood'dan tamamen dışlanan ve neredeyse filmlerden... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T21:39+0300

2023-07-26T21:39+0300

2023-07-26T21:58+0300

yaşam

kevin spacey

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Oscar ödüllü Kevin Spacey, bugün 64. yaşına girmesini, ABD'nin ardından Britanya'da da aleyhindeki cinsel suçlamalardan aklanarak kutladı. İlkin 2017'de ortaya çıkmasından beri hep yalanladığı çeşitli cinsel suç iddiaları yüzünden kariyeri duran, hatta silinme noktasına gelen ünlü ABD'li oyuncu, Londra'daki mahkemede 9 cinsel saldırı suçlamasının hepsinden beraat etmesinin ardından, gözyaşlarını güçlükle tutarak şöyle konuştu:ABD'de 2019'da Massachusetts'teki uygunsuz cinsel davranış ve cinsel saldırı suçlamalarının düşmesi, 2022'de New York'taki 40 milyon dolarlık cinsel istismar davasının reddedilmesi sonrası Atlantik'in karşı tarafında da yargı zaferi kazanmayı bekleyen Spacey, beraat kararının oyunculuk kariyerine geri dönmesini sağlayacağını öngörüyordu:Dört erkeğe karşı dokuz cinsel suç iddiasıLondra'nın Southwark Kraliyet Mahkemesi'ndeki jürinin 3 güne yayılan 12 saatten fazla süren müzakerelerinin ardından ABD'li aktörü akladığı 9 suçlama şunlardı: 7 cinsel saldırı, bir kişinin rızasını almadan cinsel faaliyete girmesine neden olmak ve bir kişinin rızasını penetrasyonlu cinsel faaliyette bulunmasına neden olmak. Bunların 2005 ve 2008'de Londra'da ve 2013'te Gloucestershire'da meydana geldiği iddia edildi. Jüri üyeleri, yasal nedenlerle isimleri açıklanmayan 4 davacının ifadesini dinledi. "Asılsız suçlamalar birkaç gün içinde hayatımı mahvetti" diyerek iddiaları 'delilik' ve 'sırttan bıçaklama' diye niteleyen aktör lehine tanıklık edenler arasında Britanyalı rock yıldızı Elton John da vardı. Özellikle Se7en (Yedi) ve American Beauty (Amerikan Güzeli) filmleri ve House of Cards dizisindeki oyunculuğuyla geniş hayran kitlesi edinen Spacey, eşcinsel olduğu söylentilerine rağmen kariyeri boyunca cinsel tercihini açıklamadıktan sonra, #MeToo hareketiyle birlikte 'erkeklerin cinsel organlarını avuçlamaktan ilaçla bayıltıp cinsel eylemde bulunmaya' varan suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Londra'daki jüriye 'zaman zaman gelişigüzel cinsel ilişkilere girdiğini saklamadığını, ama bunun kendisini kötü bir insan yapmayacağını' anlatan aktör, 'davacılardan ikisiyle rızaya dayalı ilişkiye girdiğini, üçüncüsüne sadece pas verdiğini, dördüncüsünü ise tanımadığını' söyledi. 2004-2015'te Londra'daki Old Vic Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğini yapan Spacey'ye Londra'da açılan davaya "Büyükşehir Polisi'nin kapsamlı soruşturmasının ardından suçlamada bulunduk" izahatını getiren Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), "Suçlamaları değerlendirmek jürinin görevidir ve mahkemenin kararına saygı duyuyoruz" dedi.

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