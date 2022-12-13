https://sputniknews.com.tr/20221213/tepkiler-sonrasi-fotografi-silen-burak-ozcivitten-kevin-spacey-aciklamasi-sonradan-ogrendim-1064525710.html
Tepkiler sonrası paylaşımını silen Burak Özçivit'ten 'Kevin Spacey' açıklaması: Sonradan öğrendim
Tepkiler sonrası paylaşımını silen Burak Özçivit'ten 'Kevin Spacey' açıklaması: Sonradan öğrendim
Burak Özçivit, Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da Kevin Spacey ile bir araya geldi. Taciz iddiaları nedeniyle yargılanan Spacey ile fotoğraflarını paylaşan... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T14:31+0300
2022-12-13T14:31+0300
2022-12-13T14:35+0300
burak özçivit
kevin spacey
2022 dünya kupası
katar
taciz
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Oyuncu Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey ile buluştu. Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da maç izlemek için bir araya üçlü, müsabaka öncesi sohbet etti.Burak Özçivit, taciz suçlamaları yüzünden Hollywood’un dışladığı Spacey ile fotoğrafılarını paylaştı. Özçivit'in eşi Fahriye Evcen de kalp emojisiyle yorum yaptı. Ancak takipçileri Özçivit'e "Senin o adamla ne işin var!" diye tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Burak Özçivit, Spacey ile olan fotoğrafları sildi.'Gerekeni hemen yaptım'Ardından bir açıklama yapan ünlü oyuncu, "Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar böyleydi bu hassasiyet bundan sonra da böyle olacak. Saygılarımla" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221117/aktor-kevin-spaceye-7-cinsel-saldiri-suclamasi-daha-1063550770.html
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burak özçivit, kevin spacey, 2022 dünya kupası, katar, taciz
burak özçivit, kevin spacey, 2022 dünya kupası, katar, taciz
Tepkiler sonrası paylaşımını silen Burak Özçivit'ten 'Kevin Spacey' açıklaması: Sonradan öğrendim
14:31 13.12.2022 (güncellendi: 14:35 13.12.2022) Abone ol
Burak Özçivit, Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da Kevin Spacey ile bir araya geldi. Taciz iddiaları nedeniyle yargılanan Spacey ile fotoğraflarını paylaşan Özçivit, gelen tepkiler sonrasında açıklama yaptı.
Oyuncu Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey ile buluştu. Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da maç izlemek için bir araya üçlü, müsabaka öncesi sohbet etti.
Burak Özçivit, taciz suçlamaları yüzünden Hollywood’un dışladığı Spacey ile fotoğrafılarını paylaştı. Özçivit'in eşi Fahriye Evcen de kalp emojisiyle yorum yaptı. Ancak takipçileri Özçivit'e "Senin o adamla ne işin var!" diye tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Burak Özçivit, Spacey ile olan fotoğrafları sildi.
'Gerekeni hemen yaptım'
Ardından bir açıklama yapan ünlü oyuncu, "Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar böyleydi bu hassasiyet bundan sonra da böyle olacak. Saygılarımla" dedi.