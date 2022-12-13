https://sputniknews.com.tr/20221213/tepkiler-sonrasi-fotografi-silen-burak-ozcivitten-kevin-spacey-aciklamasi-sonradan-ogrendim-1064525710.html

Tepkiler sonrası paylaşımını silen Burak Özçivit'ten 'Kevin Spacey' açıklaması: Sonradan öğrendim

Tepkiler sonrası paylaşımını silen Burak Özçivit'ten 'Kevin Spacey' açıklaması: Sonradan öğrendim

Burak Özçivit, Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da Kevin Spacey ile bir araya geldi. Taciz iddiaları nedeniyle yargılanan Spacey ile fotoğraflarını paylaşan... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T14:31+0300

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burak özçivit

kevin spacey

2022 dünya kupası

katar

taciz

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Oyuncu Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey ile buluştu. Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da maç izlemek için bir araya üçlü, müsabaka öncesi sohbet etti.Burak Özçivit, taciz suçlamaları yüzünden Hollywood’un dışladığı Spacey ile fotoğrafılarını paylaştı. Özçivit'in eşi Fahriye Evcen de kalp emojisiyle yorum yaptı. Ancak takipçileri Özçivit'e "Senin o adamla ne işin var!" diye tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Burak Özçivit, Spacey ile olan fotoğrafları sildi.'Gerekeni hemen yaptım'Ardından bir açıklama yapan ünlü oyuncu, "Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar böyleydi bu hassasiyet bundan sonra da böyle olacak. Saygılarımla" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221117/aktor-kevin-spaceye-7-cinsel-saldiri-suclamasi-daha-1063550770.html

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burak özçivit, kevin spacey, 2022 dünya kupası, katar, taciz