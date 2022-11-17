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https://sputniknews.com.tr/20221117/aktor-kevin-spaceye-7-cinsel-saldiri-suclamasi-daha-1063550770.html
Aktör Kevin Spacey'e 7 cinsel saldırı suçlaması daha
Aktör Kevin Spacey'e 7 cinsel saldırı suçlaması daha
63 yaşındaki ünlü Amerikalı aktör Kevin Spacey'nin İngiltere'de yargılanacağı toplam cinsel saldırı suçu sayısı 7 tane daha eklenerek 12'e yükseldi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T11:14+0300
2022-11-17T11:14+0300
yaşam
kevin spacey
taciz
cinsel saldırı
ingiltere
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American Beauty, The Usual Suspects, Se7en gibi filmlerde rol alan ve en son House of Cards dizisinde izleyici karşısına çıkan Kevin Spacey'e 7 cinsel saldırı suçlaması daha yönetildi.İngiltere Kraliyet Savcılığı'ndan (CPS) yapılan açıklamada, aktöre yönelik diğer suçlamalar arasında 3 adet uygunsuz saldırı, 3 adet cinsel saldırı ve bir kişinin rızası olmadan cinsel faaliyette bulunmasına neden olma yer aldığı kaydedildi.Mayıs ayında Spacey'nin 2005 ile 2013 yılları arasında, Londra ve Gloucestershire'da 3 erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlarından yargılanacağı açıklanmıştı.CPS'in Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie, açıklamasında "CPS, 2001 ile 2004 yılları arasında bir erkeğe yönelik bir dizi cinsel saldırı nedeniyle 63 yaşındaki Kevin Spacey hakkında ek suçlamalar yapılmasına izin verdi" ifadelerini kullandı.Davaya bakan hakim Mark Wall, Londra'daki Southwark Crown Court'ta veya Old Bailey'de yapılacak olan duruşmanın tarihini 6 Haziran 2023 olarak belirledi.Spacey, o zamana dek koşulsuz kefaletle serbest kalacak ve İngiltere'ye girişine izin verilecek.Daha önce 14 yaşındayken kendisini taciz etmekle suçlayan aktör Anthony Rapp tarafından açılan cinsel taciz davası Spacey'in lehine gelişmişti.Davayı açan Rapp, 1986 yılında verilen bir partide Spacey'nin kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu ileri sürmüştü. Manhattan federal mahkemesi, Rapp'in iddialarını destekleyemediğine hükmetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221021/abdli-aktor-kevin-spacey-hakkindaki-cinsel-saldiri-davasinda-sucsuz-bulundu-1062549256.html
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kevin spacey, taciz, cinsel saldırı, ingiltere
kevin spacey, taciz, cinsel saldırı, ingiltere

Aktör Kevin Spacey'e 7 cinsel saldırı suçlaması daha

11:14 17.11.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISSKevin Spacey
Kevin Spacey - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISS
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63 yaşındaki ünlü Amerikalı aktör Kevin Spacey'nin İngiltere'de yargılanacağı toplam cinsel saldırı suçu sayısı 7 tane daha eklenerek 12'e yükseldi.
American Beauty, The Usual Suspects, Se7en gibi filmlerde rol alan ve en son House of Cards dizisinde izleyici karşısına çıkan Kevin Spacey'e 7 cinsel saldırı suçlaması daha yönetildi.
İngiltere Kraliyet Savcılığı'ndan (CPS) yapılan açıklamada, aktöre yönelik diğer suçlamalar arasında 3 adet uygunsuz saldırı, 3 adet cinsel saldırı ve bir kişinin rızası olmadan cinsel faaliyette bulunmasına neden olma yer aldığı kaydedildi.
Mayıs ayında Spacey'nin 2005 ile 2013 yılları arasında, Londra ve Gloucestershire'da 3 erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlarından yargılanacağı açıklanmıştı.
CPS'in Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie, açıklamasında "CPS, 2001 ile 2004 yılları arasında bir erkeğe yönelik bir dizi cinsel saldırı nedeniyle 63 yaşındaki Kevin Spacey hakkında ek suçlamalar yapılmasına izin verdi" ifadelerini kullandı.
Davaya bakan hakim Mark Wall, Londra'daki Southwark Crown Court'ta veya Old Bailey'de yapılacak olan duruşmanın tarihini 6 Haziran 2023 olarak belirledi.
Spacey, o zamana dek koşulsuz kefaletle serbest kalacak ve İngiltere'ye girişine izin verilecek.
Daha önce 14 yaşındayken kendisini taciz etmekle suçlayan aktör Anthony Rapp tarafından açılan cinsel taciz davası Spacey'in lehine gelişmişti.
Davayı açan Rapp, 1986 yılında verilen bir partide Spacey'nin kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu ileri sürmüştü. Manhattan federal mahkemesi, Rapp'in iddialarını destekleyemediğine hükmetmişti.
Kevin Spacey - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
DÜNYA
ABD'li aktör Kevin Spacey, hakkındaki cinsel saldırı davasında suçsuz bulundu
21 Ekim, 01:06
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