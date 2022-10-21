https://sputniknews.com.tr/20221021/abdli-aktor-kevin-spacey-hakkindaki-cinsel-saldiri-davasinda-sucsuz-bulundu-1062549256.html
ABD'li aktör Kevin Spacey, hakkındaki cinsel saldırı davasında suçsuz bulundu
ABD'li aktör Kevin Spacey, hakkındaki cinsel saldırı davasında suçsuz bulundu
Hollywood yıldızı Kevin Spacey'nin hakkındaki cinsel saldırı davasında suçsuz olduğuna karar verildi. Star Trek: Discovery dizisinde rol alan 51 yaşındaki... 21.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-21T01:06+0300
2022-10-21T01:06+0300
2022-10-21T01:26+0300
kevin spacey
dünya
cinsel saldırı
dava
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Oscar ödüllü ABD'li aktör, Kevin Spacey'nin, hakkında 1986 yılına dayanan cinsel saldırı davasında suçsuz olduğuna karar verildi.Spacey, New York'ta görülen karar duruşmasında, Star Trek: Discovery dizisinde oynayan Anthony Rapp'in iddialarının doğru olmadığına yemin ederken, ünlü aktörün avukatları da Rapp'in, müvekkillerinin eğlence sektöründeki başarısını kıskanarak 'bir hikaye uydurduğunu' savundu.Beş erkek ve altı kadından oluşan jüri, Spacey'nin Anthony Rapp'in iddialarından sorumlu tutulamayacağı yönünde karar verdi.Mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen 63 yaşındaki aktör, hızlı adımlarla aracına binerek uzaklaştı.Spacey'nin avukatı Jennifer Keller, "Jüriye bu yanlış iddiaları gördüğü için çok minnettarım" dedi.Şimdilerde Star Trek: Discovery dizisinde oynayan 51 yaşındaki Rapp, Spacey tarafından, 14 yaşındayken Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını birçok defa reddeden Spacey, Rapp'in iddiasını Twitter'dan yanıtlamış, olayı hatırlamadığını belirterek, 'son derece uygunsuz sarhoş davranış' için özür dilediğini ifade etmişti.Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220616/ingiliz-mahkemesi-cinsel-saldiriyla-suclanan-kevin-spaceyyi-kefaletle-serbest-birakti-1057498695.html
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kevin spacey, cinsel saldırı, dava
kevin spacey, cinsel saldırı, dava
ABD'li aktör Kevin Spacey, hakkındaki cinsel saldırı davasında suçsuz bulundu
01:06 21.10.2022 (güncellendi: 01:26 21.10.2022) Abone ol
Hollywood yıldızı Kevin Spacey'nin hakkındaki cinsel saldırı davasında suçsuz olduğuna karar verildi. Star Trek: Discovery dizisinde rol alan 51 yaşındaki Anthony Rapp, Spacey tarafından, 14 yaşındayken Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.
Oscar ödüllü ABD'li aktör, Kevin Spacey'nin, hakkında 1986 yılına dayanan cinsel saldırı davasında suçsuz olduğuna karar verildi.
Spacey, New York'ta görülen karar duruşmasında, Star Trek: Discovery dizisinde oynayan Anthony Rapp'in iddialarının doğru olmadığına yemin ederken, ünlü aktörün avukatları da Rapp'in, müvekkillerinin eğlence sektöründeki başarısını kıskanarak 'bir hikaye uydurduğunu' savundu.
Beş erkek ve altı kadından oluşan jüri, Spacey'nin Anthony Rapp'in iddialarından sorumlu tutulamayacağı yönünde karar verdi.
Mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen 63 yaşındaki aktör, hızlı adımlarla aracına binerek uzaklaştı.
Spacey'nin avukatı Jennifer Keller, "Jüriye bu yanlış iddiaları gördüğü için çok minnettarım" dedi.
Şimdilerde Star Trek: Discovery dizisinde oynayan 51 yaşındaki Rapp, Spacey tarafından, 14 yaşındayken Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.
Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını birçok defa reddeden Spacey, Rapp'in iddiasını Twitter'dan yanıtlamış, olayı hatırlamadığını belirterek, 'son derece uygunsuz sarhoş davranış' için özür dilediğini ifade etmişti.
Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü.