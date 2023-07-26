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https://sputniknews.com.tr/20230726/iddia-fransa-istihbarati-wagnerin-isyan-baslatacagini-onceden-biliyordu-1074030249.html
İddia: Fransa istihbaratı, Wagner’in isyan başlatacağını önceden biliyordu
İddia: Fransa istihbaratı, Wagner’in isyan başlatacağını önceden biliyordu
Fransız Opinion haber portalı, Fransa’nın dış istihbarat teşkilatı Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü’nün (DGSE) Rusya’da Wagner Grubu’nun isyan hazırlığı içinde... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T21:45+0300
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Opinion’un haberinde, “Edindiğimiz bilgilere göre, Fransız istihbarat teşkilatı, Wagner’in isyanı hakkında önceden, yani haziran sonunda isyan çıkmadan önce, bilgi sahibiydi” ifadesine yer verildi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Bastille Günü arifesinde orduya konuşmasında, bu bilgiyi ihsas ederek istihbarat çalışanlarını tebrik ettiği aktarılan haberde, Macron’un 'partnerlerimiz geçenlerde Fransız istihbaratının bilgisinin kalitesini değerlendirdi' dediği kaydedildi.Haberde, “DGSE, Wagner grubu başkanının planları hakkında Fransız hükümetini bilgilendirdi. Washington Post gazetesi, Amerikan istihbarat teşkilatının ‘haziran ortasından beri’ bunun farkında olduğunu bildirdi, ancak Fransız istihbaratı böyle bir ‘projenin’ varlığından çok daha önceden bilgi sahibiydi” denildi. Bunun Fransız istihbaratının Wagner grubunu Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali dahil Afrika’daki Fransız karşıtı faaliyeti nedeniyle çoktandır takip etmesi nedeniyle mümkün olduğu ifade edildi.DGSE’nin yedi araştırma merkezinden oluştuğu, birinin tamamen Rusya’yla ilgilendiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230714/putin-wagner-kurucusu-prigojin-ve-grubun-komutanlariyla-yaptigi-toplantiyi-anlatti-1073538101.html
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fransa, wagner grubu
fransa, wagner grubu

İddia: Fransa istihbaratı, Wagner’in isyan başlatacağını önceden biliyordu

21:45 26.07.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Multimedya arşivine gidinWagner
Wagner - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров
/
Multimedya arşivine gidin
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Fransız Opinion haber portalı, Fransa’nın dış istihbarat teşkilatı Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü’nün (DGSE) Rusya’da Wagner Grubu’nun isyan hazırlığı içinde olduğunu önceden bildiğini öne sürdü.
Opinion’un haberinde, “Edindiğimiz bilgilere göre, Fransız istihbarat teşkilatı, Wagner’in isyanı hakkında önceden, yani haziran sonunda isyan çıkmadan önce, bilgi sahibiydi” ifadesine yer verildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Bastille Günü arifesinde orduya konuşmasında, bu bilgiyi ihsas ederek istihbarat çalışanlarını tebrik ettiği aktarılan haberde, Macron’un 'partnerlerimiz geçenlerde Fransız istihbaratının bilgisinin kalitesini değerlendirdi' dediği kaydedildi.
Haberde, “DGSE, Wagner grubu başkanının planları hakkında Fransız hükümetini bilgilendirdi. Washington Post gazetesi, Amerikan istihbarat teşkilatının ‘haziran ortasından beri’ bunun farkında olduğunu bildirdi, ancak Fransız istihbaratı böyle bir ‘projenin’ varlığından çok daha önceden bilgi sahibiydi” denildi. Bunun Fransız istihbaratının Wagner grubunu Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali dahil Afrika’daki Fransız karşıtı faaliyeti nedeniyle çoktandır takip etmesi nedeniyle mümkün olduğu ifade edildi.
DGSE’nin yedi araştırma merkezinden oluştuğu, birinin tamamen Rusya’yla ilgilendiği belirtildi.
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