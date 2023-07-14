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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230714/putin-wagner-kurucusu-prigojin-ve-grubun-komutanlariyla-yaptigi-toplantiyi-anlatti-1073538101.html
Putin, Wagner kurucusu Prigojin ve grubun komutanlarıyla yaptığı toplantıyı anlattı
Putin, Wagner kurucusu Prigojin ve grubun komutanlarıyla yaptığı toplantıyı anlattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, isyan girişiminden 5 gün sonra Wagner yöneticileriyle yaptığı toplantıyı anlatarak Rus özel savunma şirketi Wagner'in... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T13:28+0300
2023-07-14T13:29+0300
ukrayna krizi
wagner grubu
yevgeniy prigojin
vladimir putin
toplantı
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Kommersant gazetesine demeç veren Putin, 29 Haziran'da Kremlin'de Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin ve şirketin üst düzey yöneticileriyle yaptığı 3 saatlik toplantı hakkında bilgi verdi.Wagner grubunun artık tüzel kişilik olarak varlık göstermediğine dikkat çeken Putin, "Wagner artık yok. Özel askeri kuruluşlarla ilgili bir kanunumuz da yok. Grup var ancak hukuki olarak mevcut değil" dedi.Görüşmede Wagner grubuna görevlerine devam etmeleri için birkaç seçenek önerdiğini kaydeden Putin, "Hepsi bir yerde toplanıp göreve devam edebilirdi ve onlar için hiçbir şey değişmemiş olurdu. Tüm bu süre boyunca onların gerçek komutanı olan kişi de onları yönetebilirdi. Bunu söylediğimde birçoğu başıyla bunu onayladı. Ancak ön tarafta oturan ve bunu görmeyen Prigojin, çocukların bu kararı kabul etmediğini söyledi" dedi.10 Temmuz'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in özel askeri şirket Wagner’in lideri Prigojin ve komutanlarla görüştüğünü doğrulamıştı.Peskov, “Putin, görüşmeye 35 kişiyi davet etti: (Wagner’in) birlik komutanlarının tamamı ve Prigojin’in kendi de dahil olmak üzere özel askeri şirketin yönetimi toplantıda bulundu. Söz konusu görüşme 29 Haziran’da Kremlin’de gerçekleşti ve neredeyse üç saat sürdü. Görüşmenin ayrıntılarınıysa bilmiyoruz” diye eklemişti.Wagner güçleri, 23 Haziran’ı 24’üne bağlayan gece Rostov-na-Donu kentindeki Güney Askeri Bölge karargâhını ele geçirmişti. Bu, Wagner lideri Prigojin'in Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Wagner kamplarına’ füze saldırıları düzenlediği iddiasında bulunmasının ardından yaşanmış ancak hem Savunma Bakanlığı hem de Federal Güvenlik Servisi bu iddiaları yalanlamıştı.Silahlı isyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in onayıyla Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun bir gün boyunca yürüttüğü zorlu müzakereler sayesinde bastırıldı. Müzakere sonucunda Prigojin Belarus'a gitmeyi kabul etmiş, isyan girişimine katılmayan Wagner savaşçılarının bir kısmına Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalama teklifinde bulunularak geri kalanlarına karşı soruşturma başlatmama kararı alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230710/kremlin-putinin-wagner-lideri-prijoginle-gorustugunu-dogruladi-1073375723.html
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wagner grubu, yevgeniy prigojin, vladimir putin, toplantı
wagner grubu, yevgeniy prigojin, vladimir putin, toplantı

Putin, Wagner kurucusu Prigojin ve grubun komutanlarıyla yaptığı toplantıyı anlattı

13:28 14.07.2023 (güncellendi: 13:29 14.07.2023)
© Sputnik / Гавриил Григоров / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, isyan girişiminden 5 gün sonra Wagner yöneticileriyle yaptığı toplantıyı anlatarak Rus özel savunma şirketi Wagner'in artık hukuki olarak var olmadığını söyledi.
Kommersant gazetesine demeç veren Putin, 29 Haziran'da Kremlin'de Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin ve şirketin üst düzey yöneticileriyle yaptığı 3 saatlik toplantı hakkında bilgi verdi.

Wagner grubunun artık tüzel kişilik olarak varlık göstermediğine dikkat çeken Putin, "Wagner artık yok. Özel askeri kuruluşlarla ilgili bir kanunumuz da yok. Grup var ancak hukuki olarak mevcut değil" dedi.

Görüşmede Wagner grubuna görevlerine devam etmeleri için birkaç seçenek önerdiğini kaydeden Putin, "Hepsi bir yerde toplanıp göreve devam edebilirdi ve onlar için hiçbir şey değişmemiş olurdu. Tüm bu süre boyunca onların gerçek komutanı olan kişi de onları yönetebilirdi. Bunu söylediğimde birçoğu başıyla bunu onayladı. Ancak ön tarafta oturan ve bunu görmeyen Prigojin, çocukların bu kararı kabul etmediğini söyledi" dedi.

10 Temmuz'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in özel askeri şirket Wagner’in lideri Prigojin ve komutanlarla görüştüğünü doğrulamıştı.

Peskov, “Putin, görüşmeye 35 kişiyi davet etti: (Wagner’in) birlik komutanlarının tamamı ve Prigojin’in kendi de dahil olmak üzere özel askeri şirketin yönetimi toplantıda bulundu. Söz konusu görüşme 29 Haziran’da Kremlin’de gerçekleşti ve neredeyse üç saat sürdü. Görüşmenin ayrıntılarınıysa bilmiyoruz” diye eklemişti.

Wagner güçleri, 23 Haziran’ı 24’üne bağlayan gece Rostov-na-Donu kentindeki Güney Askeri Bölge karargâhını ele geçirmişti. Bu, Wagner lideri Prigojin'in Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Wagner kamplarına’ füze saldırıları düzenlediği iddiasında bulunmasının ardından yaşanmış ancak hem Savunma Bakanlığı hem de Federal Güvenlik Servisi bu iddiaları yalanlamıştı.

Silahlı isyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in onayıyla Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun bir gün boyunca yürüttüğü zorlu müzakereler sayesinde bastırıldı. Müzakere sonucunda Prigojin Belarus'a gitmeyi kabul etmiş, isyan girişimine katılmayan Wagner savaşçılarının bir kısmına Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalama teklifinde bulunularak geri kalanlarına karşı soruşturma başlatmama kararı alınmıştı.
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
Ukrayna krizi
Kremlin, Putin’in Wagner lideri Prijogin’le görüştüğünü doğruladı
10 Temmuz, 13:31
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