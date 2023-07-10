https://sputniknews.com.tr/20230710/kremlin-putinin-wagner-lideri-prijoginle-gorustugunu-dogruladi-1073375723.html
Kremlin, Putin’in Wagner lideri Prijogin’le görüştüğünü doğruladı
Kremlin, Putin’in Wagner lideri Prijogin’le görüştüğünü doğruladı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel askeri şirket Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’le görüştüğünü doğruladı. Söz... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T13:31+0300
2023-07-10T13:31+0300
2023-07-10T13:41+0300
ukrayna krizi
wagner grubu
kremlin
vladimir putin
yevgeniy prigojin
yevgeniy viktoroviç prigojin
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Wagner şirketinin başındaki Prigojin ile görüşüp görüşmediğini doğrulaması istenince, “Devlet Başkanı’nın (Putin) böyle bir görüşme gerçekleştirdiği doğru” dedi.Peskov, “Putin, görüşmeye 35 kişiyi davet etti: (Wagner’in) birlik komutanlarının tamamı ve Prigojin’in kendi de dahil olmak üzere özel askeri şirketin yönetimi toplantıda bulundu. Söz konusu görüşme 29 Haziran’da Kremlin’de gerçekleşti ve neredeyse üç saat sürdü. Görüşmenin ayrıntılarınıysa bilmiyoruz” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı’nın, Wagner’cilerin 24 Haziran’daki ayaklanma girişiminin ardından Prigojin ile görüştüğünü Fransız Liberation gazetesi yazmıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
wagner grubu, kremlin, vladimir putin, yevgeniy prigojin, yevgeniy viktoroviç prigojin
wagner grubu, kremlin, vladimir putin, yevgeniy prigojin, yevgeniy viktoroviç prigojin
Kremlin, Putin’in Wagner lideri Prijogin’le görüştüğünü doğruladı
13:31 10.07.2023 (güncellendi: 13:41 10.07.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel askeri şirket Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’le görüştüğünü doğruladı. Söz konusu görüşmenin, Wagner’cilerin 24 Haziran’daki ayaklanma girişiminden beş gün sonra Kremlin’de gerçekleştiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Wagner şirketinin başındaki Prigojin ile görüşüp görüşmediğini doğrulaması istenince, “Devlet Başkanı’nın (Putin) böyle bir görüşme gerçekleştirdiği doğru” dedi.
Peskov, “Putin, görüşmeye 35 kişiyi davet etti: (Wagner’in) birlik komutanlarının tamamı ve Prigojin’in kendi de dahil olmak üzere özel askeri şirketin yönetimi toplantıda bulundu. Söz konusu görüşme 29 Haziran’da Kremlin’de gerçekleşti ve neredeyse üç saat sürdü. Görüşmenin ayrıntılarınıysa bilmiyoruz” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı’nın, Wagner’cilerin 24 Haziran’daki ayaklanma girişiminin ardından Prigojin ile görüştüğünü Fransız Liberation gazetesi yazmıştı.