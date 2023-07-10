https://sputniknews.com.tr/20230710/kremlin-putinin-wagner-lideri-prijoginle-gorustugunu-dogruladi-1073375723.html

Kremlin, Putin’in Wagner lideri Prijogin’le görüştüğünü doğruladı

Kremlin, Putin’in Wagner lideri Prijogin’le görüştüğünü doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel askeri şirket Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’le görüştüğünü doğruladı. Söz... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T13:31+0300

2023-07-10T13:31+0300

2023-07-10T13:41+0300

ukrayna krizi

wagner grubu

kremlin

vladimir putin

yevgeniy prigojin

yevgeniy viktoroviç prigojin

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Wagner şirketinin başındaki Prigojin ile görüşüp görüşmediğini doğrulaması istenince, “Devlet Başkanı’nın (Putin) böyle bir görüşme gerçekleştirdiği doğru” dedi.Peskov, “Putin, görüşmeye 35 kişiyi davet etti: (Wagner’in) birlik komutanlarının tamamı ve Prigojin’in kendi de dahil olmak üzere özel askeri şirketin yönetimi toplantıda bulundu. Söz konusu görüşme 29 Haziran’da Kremlin’de gerçekleşti ve neredeyse üç saat sürdü. Görüşmenin ayrıntılarınıysa bilmiyoruz” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı’nın, Wagner’cilerin 24 Haziran’daki ayaklanma girişiminin ardından Prigojin ile görüştüğünü Fransız Liberation gazetesi yazmıştı.

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2023

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wagner grubu, kremlin, vladimir putin, yevgeniy prigojin, yevgeniy viktoroviç prigojin