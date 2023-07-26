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https://sputniknews.com.tr/20230726/cumhurbaskani-erdogan-cin-disisleri-bakani-wangi-kabul-etti-1074019759.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
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recep tayyip erdoğan, çin, wang yi
recep tayyip erdoğan, çin, wang yi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang'ı kabul etti

17:02 26.07.2023 (güncellendi: 17:03 26.07.2023)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarWang Yi- Recep Tayyip Erdoğan
Wang Yi- Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Wang Yi- Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü
15:15
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