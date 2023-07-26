https://sputniknews.com.tr/20230726/cumhurbaskani-erdogan-cin-disisleri-bakani-wangi-kabul-etti-1074019759.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T17:02+0300
2023-07-26T17:02+0300
2023-07-26T17:03+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
çin
wang yi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1074019825_0:155:2727:1689_1920x0_80_0_0_4654e72bc66677cd1028f59d1fcc9f8c.jpg
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230726/disisleri-bakani-fidan-cinli-mevkidasi-wang-ile-gorustu-1074013862.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1074019825_0:0:2727:2045_1920x0_80_0_0_643f1364e168c0f14d95216ae353206e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, çin, wang yi
recep tayyip erdoğan, çin, wang yi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang'ı kabul etti
17:02 26.07.2023 (güncellendi: 17:03 26.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.