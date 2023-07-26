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SON DAKİKA | KPSS tercih sonuçları açıklandı
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Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Dışişleri Bakanı Fidan ile... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T15:15+0300
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dünya
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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Fidan ile Çinli mevkidaşı Wang Yi, baş başa ve heyetler arası görüşmede ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldı.Görüşmelerde, 'Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu' gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarından daha etkin şekilde istifade edilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlaştırılması, nükleer enerji, tarım, sivil havacılık, kültür ve turizm konuları üzerinde duruldu.Bu çerçevede, Çin ile ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı artırılması konuları gündeme geldi.Ziyaret vesilesiyle Uygur Türklerinin durumu da görüşüldü.Bunun yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde de bulunuldu. Bu çerçevede Ortadoğu’daki gelişmeler, Ukrayna’daki son durum ve küresel mali sistem de değerlendirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230725/cin-parlamentosu-disisleri-bakani-cin-gangin-istifasini-ve-yerine-wang-yinin-atandigini-duyurdu-1073956690.html
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çin, wang yi, hakan fidan
çin, wang yi, hakan fidan

Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü

15:15 26.07.2023
© AA / Dışişleri BakanlığıWang Yi- Hakan Fidan
Wang Yi- Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA / Dışişleri Bakanlığı
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Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Fidan ile Çinli mevkidaşı Wang Yi, baş başa ve heyetler arası görüşmede ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldı.
Görüşmelerde, 'Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu' gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarından daha etkin şekilde istifade edilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlaştırılması, nükleer enerji, tarım, sivil havacılık, kültür ve turizm konuları üzerinde duruldu.
Bu çerçevede, Çin ile ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı artırılması konuları gündeme geldi.
Ziyaret vesilesiyle Uygur Türklerinin durumu da görüşüldü.
Bunun yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde de bulunuldu. Bu çerçevede Ortadoğu’daki gelişmeler, Ukrayna’daki son durum ve küresel mali sistem de değerlendirildi.
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