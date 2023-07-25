https://sputniknews.com.tr/20230725/cin-parlamentosu-disisleri-bakani-cin-gangin-istifasini-ve-yerine-wang-yinin-atandigini-duyurdu-1073956690.html

Çin parlamentosu: Dışişleri Bakanı Çin Gang görevden alındı, yerine Wang Yi atandı

Çin parlamentosu: Dışişleri Bakanı Çin Gang görevden alındı, yerine Wang Yi atandı

Dışişleri Bakanı Çin Gang'dan 3 haftadır haber alınamadığı haberleri ve 'çifte ajanla yasak aşk yaşadığı' iddialarının patlak vermesinin ardından, Ulusal Halk... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T14:21+0300

2023-07-25T14:21+0300

2023-07-25T14:41+0300

dünya

çin

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Çin Ulusal Halk Kongresi'nin açıklamasında "Oylama sonucunda, Çin Gang'ın dışişleri bakanlığı görevinden alınmasına ve yeni dışişleri bakanı olarak Wang Yi'nin atanmasına karar verildi" denildi.Çin Gang, Çin'in Washington Büyükelçisi iken bu yıl Dışişleri Bakanlığını Wang Yi'den devralmıştı. Wang Yi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve aynı zaman ÇKP Merkez Komitesi Politbüro üyesi sıfatlarıyla zaten Çin'in en üst düzey diplomatı konumundaydı. Çin devletinin haber ajansı Şinhua, Devlet Başkanı Şi Cinping'in kararı yürürlüğe koymak için bir başkanlık emri imzaladığını duyururken, kararın gerekçesini belirtmedi. Batılı analistler, Çin'in diplomatik saflardaki son hızlı yükselişini Şi'nin sırdaşı olacak kadar yakın ilişkilerine bağlıyordu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile Pekin'de görüştüğü 25 Haziran'dan bu yana ortalıkta görünmeyen Çin'in akıbeti konusunda bugüne dek Çin devletinden bir açıklama gelmedi. Bu da görevden alındığı veya resmi soruşturmadan geçirildiği yönünde spekülasyon fırtınasına yol açtı.

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