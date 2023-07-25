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SON DAKİKA | Çin parlamentosu, Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın istifasını ve yerine Wang Yi'nin atandığını duyurdu
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Çin parlamentosu: Dışişleri Bakanı Çin Gang görevden alındı, yerine Wang Yi atandı
Çin parlamentosu: Dışişleri Bakanı Çin Gang görevden alındı, yerine Wang Yi atandı
Dışişleri Bakanı Çin Gang'dan 3 haftadır haber alınamadığı haberleri ve 'çifte ajanla yasak aşk yaşadığı' iddialarının patlak vermesinin ardından, Ulusal Halk... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T14:21+0300
2023-07-25T14:41+0300
dünya
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Çin Ulusal Halk Kongresi'nin açıklamasında "Oylama sonucunda, Çin Gang'ın dışişleri bakanlığı görevinden alınmasına ve yeni dışişleri bakanı olarak Wang Yi'nin atanmasına karar verildi" denildi.Çin Gang, Çin'in Washington Büyükelçisi iken bu yıl Dışişleri Bakanlığını Wang Yi'den devralmıştı. Wang Yi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve aynı zaman ÇKP Merkez Komitesi Politbüro üyesi sıfatlarıyla zaten Çin'in en üst düzey diplomatı konumundaydı. Çin devletinin haber ajansı Şinhua, Devlet Başkanı Şi Cinping'in kararı yürürlüğe koymak için bir başkanlık emri imzaladığını duyururken, kararın gerekçesini belirtmedi. Batılı analistler, Çin'in diplomatik saflardaki son hızlı yükselişini Şi'nin sırdaşı olacak kadar yakın ilişkilerine bağlıyordu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile Pekin'de görüştüğü 25 Haziran'dan bu yana ortalıkta görünmeyen Çin'in akıbeti konusunda bugüne dek Çin devletinden bir açıklama gelmedi. Bu da görevden alındığı veya resmi soruşturmadan geçirildiği yönünde spekülasyon fırtınasına yol açtı.
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Çin parlamentosu: Dışişleri Bakanı Çin Gang görevden alındı, yerine Wang Yi atandı

14:21 25.07.2023 (güncellendi: 14:41 25.07.2023)
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Dışişleri Bakanı Çin Gang'dan 3 haftadır haber alınamadığı haberleri ve 'çifte ajanla yasak aşk yaşadığı' iddialarının patlak vermesinin ardından, Ulusal Halk Kongresi, Gang'ın yerine Çin'in baş diplomatı konumundaki Wang Yi'nin atandığını açıkladı.
Çin Ulusal Halk Kongresi'nin açıklamasında "Oylama sonucunda, Çin Gang'ın dışişleri bakanlığı görevinden alınmasına ve yeni dışişleri bakanı olarak Wang Yi'nin atanmasına karar verildi" denildi.
Çin Gang, Çin'in Washington Büyükelçisi iken bu yıl Dışişleri Bakanlığını Wang Yi'den devralmıştı.
Wang Yi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve aynı zaman ÇKP Merkez Komitesi Politbüro üyesi sıfatlarıyla zaten Çin'in en üst düzey diplomatı konumundaydı.
Çin devletinin haber ajansı Şinhua, Devlet Başkanı Şi Cinping'in kararı yürürlüğe koymak için bir başkanlık emri imzaladığını duyururken, kararın gerekçesini belirtmedi.
Batılı analistler, Çin'in diplomatik saflardaki son hızlı yükselişini Şi'nin sırdaşı olacak kadar yakın ilişkilerine bağlıyordu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile Pekin'de görüştüğü 25 Haziran'dan bu yana ortalıkta görünmeyen Çin'in akıbeti konusunda bugüne dek Çin devletinden bir açıklama gelmedi. Bu da görevden alındığı veya resmi soruşturmadan geçirildiği yönünde spekülasyon fırtınasına yol açtı.
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