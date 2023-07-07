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Çin Devlet Başkanı Şi'den 'savaşmak ve kazanmak' için ordunun kapasitesinin güçlendirilmesi mesajı
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'savaşmak ve kazanmak' için ordunun kapasitesinin güçlendirilmesi mesajı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan'ın da dahil olduğu bölgeden sorumlu Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığını denetlediği ziyarette... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
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Şinhua ajansının haberine göre Şi, dün Nancing şehrindeki karargahı ziyaretinin ardından ordunun etkinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Cinping, dünyanın yeni bir 'değişim ve kargaşa' dönemine girdiğini belirterek, ülkesinin güvenlik alanında istikrarsızlık ve belirsizlikle karşı karşıya olduğunu ifade etti.Komutanlığın potansiyel tehlikelere karşı teyakkuzda olması gerektiğini vurgulayan Şi, savaş stratejileri planlamasının ve ortak komuta sistemlerinin geliştirilmesi gerektiği mesajını verdi.Şi, 'savaşmak ve kazanmak' için ordunun kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, ülkenin 'bölgesel egemenlik' alanlarının yanı sıra deniz yetki alanlarındaki haklarının korunmasına yönelik çalışmalarından ötürü cephe komutanlığına övgüde bulundu.
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çin, ordu, savaş, kapasite
çin, ordu, savaş, kapasite

Çin Devlet Başkanı Şi'den 'savaşmak ve kazanmak' için ordunun kapasitesinin güçlendirilmesi mesajı

12:57 07.07.2023 (güncellendi: 13:09 07.07.2023)
© AFP 2023 / FLORENCE LOŞi Cinping
Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / FLORENCE LO
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan'ın da dahil olduğu bölgeden sorumlu Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığını denetlediği ziyarette 'savaşmak ve kazanmak' için ordunun kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Şinhua ajansının haberine göre Şi, dün Nancing şehrindeki karargahı ziyaretinin ardından ordunun etkinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cinping, dünyanın yeni bir 'değişim ve kargaşa' dönemine girdiğini belirterek, ülkesinin güvenlik alanında istikrarsızlık ve belirsizlikle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Komutanlığın potansiyel tehlikelere karşı teyakkuzda olması gerektiğini vurgulayan Şi, savaş stratejileri planlamasının ve ortak komuta sistemlerinin geliştirilmesi gerektiği mesajını verdi.
Şi, 'savaşmak ve kazanmak' için ordunun kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, ülkenin 'bölgesel egemenlik' alanlarının yanı sıra deniz yetki alanlarındaki haklarının korunmasına yönelik çalışmalarından ötürü cephe komutanlığına övgüde bulundu.
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