https://sputniknews.com.tr/20230707/cin-devlet-baskani-siden-savasmak-ve-kazanmak-icin-ordunun-kapasitesinin-guclendirilmesi-mesaji-1073272688.html

Çin Devlet Başkanı Şi'den 'savaşmak ve kazanmak' için ordunun kapasitesinin güçlendirilmesi mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi'den 'savaşmak ve kazanmak' için ordunun kapasitesinin güçlendirilmesi mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan'ın da dahil olduğu bölgeden sorumlu Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığını denetlediği ziyarette... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T12:57+0300

2023-07-07T12:57+0300

2023-07-07T13:09+0300

savunma

çin

ordu

savaş

kapasite

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/07/1073272897_0:123:2831:1715_1920x0_80_0_0_b68c8c427ef1c2d53c7df3f0974b68a2.jpg

Şinhua ajansının haberine göre Şi, dün Nancing şehrindeki karargahı ziyaretinin ardından ordunun etkinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Cinping, dünyanın yeni bir 'değişim ve kargaşa' dönemine girdiğini belirterek, ülkesinin güvenlik alanında istikrarsızlık ve belirsizlikle karşı karşıya olduğunu ifade etti.Komutanlığın potansiyel tehlikelere karşı teyakkuzda olması gerektiğini vurgulayan Şi, savaş stratejileri planlamasının ve ortak komuta sistemlerinin geliştirilmesi gerektiği mesajını verdi.Şi, 'savaşmak ve kazanmak' için ordunun kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, ülkenin 'bölgesel egemenlik' alanlarının yanı sıra deniz yetki alanlarındaki haklarının korunmasına yönelik çalışmalarından ötürü cephe komutanlığına övgüde bulundu.

çin

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, ordu, savaş, kapasite