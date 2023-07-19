https://sputniknews.com.tr/20230719/wangdan-kissingera-soyluyorum-biden-anlasin-mesaji-cini-kusatip-dizginlemek-imkansiz-1073720625.html

Wang'dan 'Kissinger'a söylüyorum Biden anlasın' mesajı: Çin'i kuşatıp dizginlemek imkansız

Wang'dan 'Kissinger'a söylüyorum Biden anlasın' mesajı: Çin'i kuşatıp dizginlemek imkansız

ABD Başkanı Joe Biden'ın dibe vurdurduğu Çin'le ilişkileri toparlamak için Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hazine Bakanı Janet Yellen, İklim Temsilcisi John... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T17:17+0300

2023-07-19T17:17+0300

2023-07-19T17:51+0300

dünya

abd

çin

pekin

henry kissinger

wang yi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073724792_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_01cdd2e8859d6a3655eca3c2129b4dfb.png

Mayıs ayında 100 yaşına giren Henry Kissinger, dün Pekin'de Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, bugün Çin'in en üst düzey diplomatı Wang Yi ile biraraya geldi. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve aynı zaman ÇKP Merkez Komitesi Politbüro üyesi olan Wang Yi, Kissinger'ın, 'Çin-ABD ilişkilerinde buzları kıran gelişmelere tarihi katkılarda bulunduğunu ve iki ülke arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesinde yeri doldurulamaz rol oynadığını' söyledi. 'Eski dostlarımıza değer veririz'Çin Dışişleri açıklamasına göre Wang, Richard Nixon ve Gerald Ford'un başkanlıkları döneminin Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı olarak ABD'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile resmi ilişkiler kurmasının mimarı Kissinger'a "Çin, eski dostlarıyla olan dostluğuna değer verir" diye hitap etti.Çin'in ABD ile ilişkilerde üç ilkesiWang, Çin'in ABD politikasını son derece süreklilikle ve karşılıklı saygı, barış içinde birarada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine göre yürüttüğünü belirterek "Bu üç ilke, temel ve uzun vadelidir ve Çin ile ABD'nin iki büyük ülke olarak doğru şekilde anlaşmasının yoludur" dedi. 'Washington'da Kissinger bilgeliğine ihtiyaç var'Wang, Kissinger üzerinden Biden yönetimine şu mesajı gönderdi:Kissinger'ın Temmuz 1971'de komünist Çin'le ilişkiler kurmak amacıyla gizlice Pekin'e uçması, hem Soğuk Savaş'ta Sovyetler'e karşı denge unsuru hem de Vietnam Savaşı'nı sona erdirmek için yardım arayan Nixon'ın dönüm noktası niteliğindeki ziyaretine zemin hazırlamıştı. Bugün Çin'in ABD'den sonraki en büyük üretim merkezi ve en büyük ekonomi haline gelmesinin temeli, o zaman Washington'un yalıtılmış Pekin'e elini uzatmasına dek uzanıyor.Tayvan sorununa gelindiğinde, Tek Çin ilkesinin temel statüko olduğunu vurgulayan Wang, şunları söyledi:Kissinger da 'hem ABD'nin hem Çin'in dünyayı etkileme yeteneğine sahip olduğunu ve iki ülke arasındaki istikrarlı ilişkilerin sürdürülmesinin dünya barışı, istikrarı ve insanlığın refahı üzerinde etkisi olduğunu' belirtti. Biden yönetiminden ziyade Pekin'le aynı telden çalan ABD dış politika duayeni, 'ne kadar zor olursa olsun iki tarafın da birbirine eşit davranması ve temas halinde kalması gerektiğini, karşı tarafı tecrit etmeye çalışmanın kabul edilemez olduğunu' vurguladı. Çin Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Kissinger, Li ile görüşmesinde de 'ne ABD ne de Çin'in diğerine düşman muamelesi yapmayı göze alabileceğini ve bunun altından kalkabileceğini' dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230616/kissinger-catismanin-esigine-gelen-abd-ile-cinin-ucurumdan-geri-adim-atmasi-lazim-1072553733.html

https://sputniknews.com.tr/20230620/biden-dis-politikada-kimse-elime-su-dokemez-kissinger-dahil--1072658574.html

https://sputniknews.com.tr/20230717/yellenin-basarili-cin-ziyaretinin-sirri-halusinojenik-etkili-sihirli-mantarlardan-4-porsiyon-yedi-1073620213.html

çin

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, çin, pekin, henry kissinger, wang yi