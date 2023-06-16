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https://sputniknews.com.tr/20230616/kissinger-catismanin-esigine-gelen-abd-ile-cinin-ucurumdan-geri-adim-atmasi-lazim-1072553733.html
Kissinger: Çatışmanın eşiğine gelen ABD ile Çin'in uçurumdan geri adım atması lazım
Kissinger: Çatışmanın eşiğine gelen ABD ile Çin'in uçurumdan geri adım atması lazım
ABD dış politikasının 'savaş suçları' ithamları eşliğinde 'duayeni' olarak anılan Kissinger, ABD-Çin ilişkilerindeki gerilim için 'felaketin eşiğinde'... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T18:46+0300
2023-06-16T19:20+0300
dünya
henry kissinger
abd
çin
tayvan
savaş
çatışma
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ABD'nin Sovyetler Birliği ile yumuşama politikası ve Çin Halk Cumhuriyeti ile resmi ilişkiler kurmasının mimarı olan eski Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger (100), Bloomberg'e verdiği röportajda, ABD ve Çin'in mevcut politikalarını sürdürmeleri halinde açık bir askeri çatışmaya girebileceklerine dair uyardı.Çin'in yakın gelecekte Tayvan'ı geri almaya teşebbüs edip etmeyeceği sorusuna kesin bir yanıt vermeyen Kissinger, "İlişkilerin mevcut gidişatına göre, bazı askeri çatışmaların olası olduğunu düşünüyorum" dedi.'Çin'e yönelik en büyük tehdit ABD'dir'Çin-ABD ilişkilerinin, her iki ülkenin de birbirine derin bir şüpheyle bakmasıyla 'benzersiz bir duruma' ulaştığını öne süren Kissinger, "Çin'e yönelik en büyük tehdit, onların algısına göre Amerika'dır ve aynı şey [ABD'de] burada da geçerli" vurgusunu yaptı.'Zamane savaşlarında zafer kazanılamaz'"Öte yandan savaşlar ya kazanılamaz hale geldi ya da sadece orantısız maliyetlerle kazanılabilir hale geldi" ikazında bulunan eski diplomat, 'her iki ülkenin de artık uçurumun tepesinden geri adım atması gerektiği' çağrısını yaptı.Kissinger, şu vurguyu yaptı:Her iki tarafın da gerginliği azaltma arayışında olduğuna dair işaretler bulunduğunu, ama gerilimleri yatıştırıp yatıştıramayacağının tartışmalı olduğunu dile getiren kurt diplomat, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çin'e yapacağı ziyarete atıfla, “Henüz önerdiğim türden diyaloglara fiilen girmediler. Ancak buna doğru ilerlediklerini düşünüyorum" dedi.Tayvan meselesiDönüm noktası niteliğindeki ziyaret, en ihtilaflı konulardan biri olan Tayvan üzerinden gerilim rüzgarları estiği dönemde geliyor. Kendi kendini yöneten adayı, egemen topraklarının parçası olarak gördüğü 'Tek Çin' politikasını uygulayan Pekin, Washington'ın sürekli olarak Taipei'ye silah satması, bölgeye asker ve gemi göndermesi, Tayvan hükümetiyle karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunmasına sert tepki gösteriyor. Washington'ın Çin politikasını belirleyen Pekin'le ortak bildirilerinde de 'Tek Çin' ilkesi kabul ediliyor.Son dönemde Çin'in en üst düzeyinden yapılan açıklamalarda, 'Tayvan ile barışçı yeniden birleşmenin tercih edildiği, ancak bu amaca ulaşmak için güç kullanımının göz ardı edilmediği' dile getirildi.'Dış politikada aşırılıklar törpülenmezse ABD tecrit olur'Kissinger, Amerikan politikasındaki aşırılıkları da eleştirerek şöyle dedi:
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henry kissinger, abd, çin, tayvan, savaş, çatışma
henry kissinger, abd, çin, tayvan, savaş, çatışma

Kissinger: Çatışmanın eşiğine gelen ABD ile Çin'in uçurumdan geri adım atması lazım

18:46 16.06.2023 (güncellendi: 19:20 16.06.2023)
© Fotoğraf : By Marsha Miller - https://www.flickr.com/photos/lbjlibrarynow/26667223635/in/album-72157667635816275/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49303627 Henry Kissinger, Nisan 2016'da LBJ Başkanlık Kütüphanesi'ndeki 3 günlük Vietnam Savaşı Zirvesi'nde konuşurken
Henry Kissinger, Nisan 2016'da LBJ Başkanlık Kütüphanesi'ndeki 3 günlük Vietnam Savaşı Zirvesi'nde konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© Fotoğraf : By Marsha Miller - https://www.flickr.com/photos/lbjlibrarynow/26667223635/in/album-72157667635816275/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49303627
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ABD dış politikasının 'savaş suçları' ithamları eşliğinde 'duayeni' olarak anılan Kissinger, ABD-Çin ilişkilerindeki gerilim için 'felaketin eşiğinde' uyarısını yaptı.
ABD'nin Sovyetler Birliği ile yumuşama politikası ve Çin Halk Cumhuriyeti ile resmi ilişkiler kurmasının mimarı olan eski Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger (100), Bloomberg'e verdiği röportajda, ABD ve Çin'in mevcut politikalarını sürdürmeleri halinde açık bir askeri çatışmaya girebileceklerine dair uyardı.
Çin'in yakın gelecekte Tayvan'ı geri almaya teşebbüs edip etmeyeceği sorusuna kesin bir yanıt vermeyen Kissinger, "İlişkilerin mevcut gidişatına göre, bazı askeri çatışmaların olası olduğunu düşünüyorum" dedi.

'Çin'e yönelik en büyük tehdit ABD'dir'

Çin-ABD ilişkilerinin, her iki ülkenin de birbirine derin bir şüpheyle bakmasıyla 'benzersiz bir duruma' ulaştığını öne süren Kissinger, "Çin'e yönelik en büyük tehdit, onların algısına göre Amerika'dır ve aynı şey [ABD'de] burada da geçerli" vurgusunu yaptı.

'Zamane savaşlarında zafer kazanılamaz'

"Öte yandan savaşlar ya kazanılamaz hale geldi ya da sadece orantısız maliyetlerle kazanılabilir hale geldi" ikazında bulunan eski diplomat, 'her iki ülkenin de artık uçurumun tepesinden geri adım atması gerektiği' çağrısını yaptı.
Kissinger, şu vurguyu yaptı:
"İlişkilerin mevcut gidişatında bazı askeri çatışmaların muhtemel olduğunu düşünüyorum. İlişkilerin mevcut gidişatı değiştirilmelidir."
Her iki tarafın da gerginliği azaltma arayışında olduğuna dair işaretler bulunduğunu, ama gerilimleri yatıştırıp yatıştıramayacağının tartışmalı olduğunu dile getiren kurt diplomat, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çin'e yapacağı ziyarete atıfla, “Henüz önerdiğim türden diyaloglara fiilen girmediler. Ancak buna doğru ilerlediklerini düşünüyorum" dedi.

Tayvan meselesi

Dönüm noktası niteliğindeki ziyaret, en ihtilaflı konulardan biri olan Tayvan üzerinden gerilim rüzgarları estiği dönemde geliyor. Kendi kendini yöneten adayı, egemen topraklarının parçası olarak gördüğü 'Tek Çin' politikasını uygulayan Pekin, Washington'ın sürekli olarak Taipei'ye silah satması, bölgeye asker ve gemi göndermesi, Tayvan hükümetiyle karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunmasına sert tepki gösteriyor. Washington'ın Çin politikasını belirleyen Pekin'le ortak bildirilerinde de 'Tek Çin' ilkesi kabul ediliyor.
Son dönemde Çin'in en üst düzeyinden yapılan açıklamalarda, 'Tayvan ile barışçı yeniden birleşmenin tercih edildiği, ancak bu amaca ulaşmak için güç kullanımının göz ardı edilmediği' dile getirildi.

'Dış politikada aşırılıklar törpülenmezse ABD tecrit olur'

Kissinger, Amerikan politikasındaki aşırılıkları da eleştirerek şöyle dedi:

"İçinde bulunduğumuz dönemde, tartışma, aşırı uçlara kaymıştır; 'önce Amerika' diye aşırı bir Amerika teorisi var, her iki tarafta da uygulanıyor, ama öylesine ki, küresel çıkarlara değil, Amerikan çıkarlarına çok fazla odaklanacak şekilde."

"Bu bir meydan okuma. Ama ciddi bir Amerikan dış politikası yürütmek isteyen herkes bu ikisini dengeleyebilmeli, yoksa Amerika tecrit olacak."

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