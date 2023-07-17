https://sputniknews.com.tr/20230717/yellenin-basarili-cin-ziyaretinin-sirri-halusinojenik-etkili-sihirli-mantarlardan-4-porsiyon-yedi-1073620213.html

Yellen'ın başarılı Çin ziyaretinin sırrı: Halüsinasyon gördüren sihirli mantarlardan 4 porsiyon yedi

Yellen'ın başarılı Çin ziyaretinin sırrı: Halüsinasyon gördüren sihirli mantarlardan 4 porsiyon yedi

ABD Hazine Bakanı'nın Çin yönetimini sevindiren Pekin ziyaretinde, ilk iş olarak doğru düzgün pişirilmediğinde halüsinojenik etkiler yaratmasıyla meşhur... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T14:57+0300

2023-07-17T14:57+0300

2023-07-17T15:37+0300

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'le dibe vurdurduğu ilişkileri an azından ayağa kaldırmak için Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hazine Bakanı Janet Yellen, İklim Temsilcisi Jonh Kerry'yi art arda Pekin'e göndermesi, yanısıra Blinken'ın ASEAN toplantısında Çin'in baş diplomatı Wang Yi ile görüşmesinin sonuçları merakla beklenirken, Pekin'in en coşkuyla karşıladığına halüsinojenik etkili sihirli mantar yedirdiği ortaya çıktı. Pekin'in 'Biden yönetiminin en rasyonel üyesi' diye değerlendirdiği, Çin Başbakanı Li Çiang'ın (Qiang) "Pekin'e ayak bastığınızda gökkuşağını gördük" diye selamladığı Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Çin'deki muadili Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in önünde defalarca eğilmesinin ABD'de eleştiri konusu olmasının ardından sihirli mantar yemesi soru işaretleri uyandırdı.Bir danışmanı, Yellen'ın geçen hafta Çin'de ilk öğün olarak Yünnan bölgesine özgü, halüsinojenik etkileriyle tanınan sihirli mantar spesiyalitesinden birkaç porsiyon yediğini CNN'e doğruladı. 76 yaşındaki Yellen'ın heyetiyle birlikte Pekin'e indikten hemen sonra Yünnan restoranı zinciri Yi Zuo Yi Wang'da 'jian shou qing' denilen yabani -ve potansiyel olarak saykodelik- mantardan 4 porsiyon mideye indirdiği, restoran tarafından da doğrulandı. Restoran zincirinin açıklamasında ABD Hazine Bakanı'nın sipariş ettiği fazladan porsiyonlara dikkat çekilerek "Personelimiz Yellen'ın mantarları çok sevdiğini söyledi. Son derece büyülü bir gündü" denildi. Yi Zuo Yi Wang personeli, jian shou qing yemeklerinin hepsinin uygun şekilde pişirildiğinde ısrar etti.Jian shou qing mantarı, doğru düzgün pişirildiğinde psikoaktif olmasa da, uygun muameleden geçirilmediğinde zehirli etkiler bırakıyor. Bu yüzden geçen yıl Yunnan Botanik Derneği'nin zehirli mantarlar endeksine alındı. Bu da çok sevilen yöresel lezzetin menüde kalıp kalmaması gerektiği tartışmasını tetikledi. Ancak popülaritesi, menülerden çıkarılmamasını sağladı. CNN'in görüşünü aldığı Kunming Botanik Enstitüsü'nden Dr. Peter Mortimer, meşhur saykodelik mantar türlerinin aksine, -bilimsel adı Lanmaoa asiatica olan- jian shou qing mantarının halüsinojenik özelliklerinden sorumlu bileşiklerin henüz keşfedilmediğini belirtti. Yerel bir yemek blog yazarının, Yellen'ın Pekin'de sihirli mantarın keyfini çıkardığını gördüğüne dair gönderisi, yemekle ilgili viral çılgınlığa yol açtığından, Yi Zuo Yi Wang zinciri, çok sayıda restoranında bu spesiyalitenin tükendiğini duyurdu. Çin devletinin haber ajansı Şinhua, sihirli mantarların nasıl güvenli şekilde yenebileceğine dair makale yayımlama ihtiyacı hissetti. Çin'in Yünnan bölgesi, yöresel festivallerde ve hatta şehir planlama ile mimaride öne çıkan yaklaşık 800 mantar türüne ev sahipliği yapıyor.ABD Başkanı Joe Biden'ın fos çıkan 'Çin casus balonlarının istilası' krizi çıkarması, Çinli mevkidaşı Şi Jinping'i 'diktatör' olarak tanımlaması ve Pekin'in protestolarına rağmen Tayvan'a cömert silah satışlarını artırması dahil sorun yumağının gölgesinde gerçekleşen 4 günlük ziyaretini, Yellen, 'ileriye doğru bir adım' olarak nitelemişti. “Dünya, iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük” diyerek ABD'nin ekonomisini Asyalı rakibinden ayrıştırmaya çalışmadığını savunan Yellen, Biden yönetiminin Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının 'ekonomik avantaj elde etme çabasından değil, doğrudan ulusal güvenlik kaygılarından kaynaklandığını' iddia etmişti.

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