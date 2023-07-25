https://sputniknews.com.tr/20230725/bilirkisi-raporu-depremde-yikilan-galeria-sitesi-projelere-aykiri-insa-edilmis-1073974336.html

Bilirkişi raporu: Depremde yıkılan Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş

Bilirkişi raporu: Depremde yıkılan Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş

Diyarbakır'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği siteye ilişkin kapsamlı bilirkişi raporu... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T20:11+0300

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deprem

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diyarbakır

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, 'Deprem Soruşturma Bürosu'nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünce oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun yanı sıra savcılığın kapsamlı bir rapor için talebi üzerine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce görevlendirilerek kente gelen 6 kişilik bilirkişi heyeti, merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde yıkılan, altında Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu siteyle ilgili incelemelerini tamamladı.Deprem sonrası alanda yapılan çalışmalar, yapıdan alınan numunelerin laboratuvar sonuçları, söz konusu yapıların arşiv kayıtları ile projelerin incelenmesi sonucu hazırlanan 66 sayfalık rapor, soruşturma dosyasına eklendi.'Binanın belediye dosyasında yer alan hiçbir projeye uymadığı tespit edilmiştir'Binanın 1994, 1995 ve 1999 tarihli yapı ruhsatlarına göre, deprem bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik olan 1975 hükümlerine tabi olduğu belirtilen raporda, belediye arşiv dosyasında binaya ait 1994 tarihli yapı ruhsatı ekinde mimari, statik betonarme ve tesisat projelerinin bulunmadığı ifade edildi.Raporda, belediye arşiv dosyasında binaya ait 1995 tadilat yapı ruhsatı ekinde mimari, statik betonarme projelerinin ve statik hesap raporunun bulunduğu ancak tesisat projesinin bulunmadığı aktarıldı.Raporda, şunlar kaydedildi:Dosyada yapı kullanım izin belgesinin de bulunmadığı tespit edildiBelediye arşiv dosyasında fenni mesul taahhütnamelerine, belediye temel üstü vizesine, belediye tarafından mühürleme işlemi sonrası inşaatın devam edileceğine dair bir yazıya rastlanılmadığı belirtilen raporda, dosyada yapı kullanım izin belgesinin de bulunmadığı ifade edildi.Kolon kesmeye yönelik tespit bulunmadıRaporda, depremde çöken B blokun temelinde yapılan incelemede bir hasar tespit edilmediği belirtilerek, şöyle denildi:'Yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır'Raporun sonuç bölümünde, şu değerlendirmede bulunuldu:

https://sputniknews.com.tr/20230724/depremde-yikilan-galeria-sitesi-sorusturmasina-tutuklanan-7-kisiye-tahliye-karari-1073927886.html

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galeria sitesi, deprem, deprem, bilirkişi, diyarbakır